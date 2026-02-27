L’outil IBM License Metric Tool vous aide à tenir un inventaire des produits logiciels basés sur les cœurs déployés pour votre environnement à pleine capacité ou à (sous-)capacité de virtualisation, et mesure les licences requises par les produits logiciels. Il est destiné à vous aider à gérer vos exigences en matière de licences logicielles IBM et à vous préparer aux audits. Les clients sont responsables de la fourniture du matériel et des services d’installation nécessaires à l’installation de l’outil.
La version 9.2 d’IBM License Metric Tool a été annoncée le 17 mars 2015 via l’annonce logicielle 215-076 et elle est actuellement mise à jour trimestriellement. Les clients disposent de 90 jours à compter du premier déploiement d’un produit à (sous)-capacité de virtualisation éligible pour installer et commencer à utiliser IBM License Metric Tool pour les technologies de virtualisation prises en charge.
Pour plus d’informations sur la mise à jour de l’outil ILMT, veuillez consulter la page de documentation de l’outil ILMT.
Remarque :
Le 30 juin 2019, HCL a acquis auprès d’IBM des solutions de collaboration, de commerce, d’expérience en ligne, AppScan et BigFix.
IBM License Metric Tool utilise la plateforme BigFix. Pour plus d’informations sur l’outil IBM License Metric Tool et la relation HCL BigFix, veuillez consulter la FAQ d’IBM License Metric Tool et HCL BigFix.
L’utilisation d’IBM License Metric Tool est recommandée pour la pleine capacité et obligatoire pour les licences de sous-capacité.
Février 2023 : avec la publication de l’accord IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM a supprimé les exceptions relatives aux exigences de déclaration de sous-capacité.
Les clients qui, avant le 1er mai 2023, effectuaient des déclarations manuelles en raison des exceptions prévues dans l’accord IBM Passport Advantage Agreement v10 ont été autorisés à déclarer manuellement le déploiement de sous-capacités jusqu’au 1er janvier 2024, s’ils étaient toujours en conformité avec les exigences correspondantes.
À compter du 1er janvier 2024, toutes les exceptions antérieures ne sont plus applicables.
Pour la pleine capacité et pour la déclaration manuelle dans le cadre des anciennes exceptions de l’accord IBM Passport Advantage Agreement v10, les clients doivent gérer, suivre et préparer manuellement une feuille de calcul manuel de la capacité virtuelle pour chaque serveur. Pour plus de détails sur les conditions requises pour cette feuille de calcul, reportez-vous aux règles de comptage des licences de capacité de virtualisation.
Les clients doivent conserver la documentation pendant au moins deux ans pour démontrer la conformité continue aux conditions de licence de sous-capacité.
Pour plus d’informations sur les plateformes prises en charge et la configuration matérielle requise pour l’utilisation du serveur administratif IBM License Metric Tool et de ses agents, consultez la documentation de l’outil IBM License Metric Tool.
Pour les listes des technologies actuelles prises en charge par l’outil IBM License Metric Tool, consultez la liste des technologies prises en charge par l’outil IBM License Metric Tool.
Pour plus de détails sur les conditions d’octroi de licences de sous-capacité, y compris les conditions de maintien de la documentation, voir les règles d’octroi de licences de capacité (sous-capacité) de virtualisation de Passport Advantage et les règles de comptage des licences de capacité de virtualisation.
BigFix Stock est désormais un produit HCL et la dernière version du produit BigFix Inventory livrée par IBM est BigFix Inventory 9.2.15.
IBM et HCL ont conclu un accord de collaboration visant à maintenir l’acceptation de BigFix Inventory comme solution alternative à IBM License Metric Tool pour déclarer la capacité de virtualisation d’IBM.
Important : HCL BigFix Inventory n’est pas accepté par IBM pour déclarer l’inventaire et l’utilisation des licences pour les logiciels exécutés sur Red Hat OpenShift et Kubernetes.
Veuillez vous référer à la FAQ BigFix Inventory et HCL pour connaître les versions/mises à jour de BigFix Inventory acceptées et validées par IBM, ainsi que d’autres questions fréquemment posées.
Pour obtenir des informations sur le produit BigFix Inventory, visitez BigFix Inventory sur le site de HCL.
IBM et Flexera ont conclu un accord pour certifier Flexera One IT Asset Management comme solution alternative à IBM License Metric Tool pour déclarer la capacité de virtualisation d’IBM. De plus, grâce à des intégrations avec IBM License Services (mais pas de manière autonome), Flexera One IT Asset Management est accepté par IBM pour la déclaration de l’inventaire et de l’utilisation des licences pour les logiciels s’exécutant sur Red Hat OpenShift et Kubernetes.
Les clients d’IBM Software peuvent choisir d’utiliser l’offre IBM SaaS, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management (ou le complément Flexera One Select with IT Observability), l’offre SaaS Flexera, Flexera One IT Asset Management (ou le complément Flexera One Select IT Asset Management).
Les autres produits Flexera ne sont pas certifiés.
IBM reconnaît Flexera FlexNet Manager et son produit dérivé IBM Flexera One with IBM Observability sur site comme des outils de mesure alternatifs. Toutefois, pour utiliser les solutions Flexera FlexNet Manager comme alternative aux outils de comptage approuvés, les conditions suivantes doivent être remplies :
Pour tout environnement non pris en charge par Flexera One IT Asset Management, les clients d’IBM Software devront configurer une instance ILMT dédiée connectée à l’environnement ou choisir un comptage de capacité complète (sans profiter des économies de sous-capacité) pour cet environnement.
Le tableau suivant fournit une vue récapitulative des systèmes d’exploitation et des environnements virtualisés pris en charge par Flexera One IT Asset Management.
|Systèmes d’exploitation pris en charge
|Environnements de virtualisation pris en charge