L’outil IBM License Metric Tool vous aide à tenir un inventaire des produits logiciels basés sur les cœurs déployés pour votre environnement à pleine capacité ou à (sous-)capacité de virtualisation, et mesure les licences requises par les produits logiciels. Il est destiné à vous aider à gérer vos exigences en matière de licences logicielles IBM et à vous préparer aux audits. Les clients sont responsables de la fourniture du matériel et des services d’installation nécessaires à l’installation de l’outil.

La version 9.2 d’IBM License Metric Tool a été annoncée le 17 mars 2015 via l’annonce logicielle 215-076 et elle est actuellement mise à jour trimestriellement. Les clients disposent de 90 jours à compter du premier déploiement d’un produit à (sous)-capacité de virtualisation éligible pour installer et commencer à utiliser IBM License Metric Tool pour les technologies de virtualisation prises en charge.

Pour plus d’informations sur la mise à jour de l’outil ILMT, veuillez consulter la page de documentation de l’outil ILMT.

Remarque :

IBM License Metric Tool repose sur un modèle de livraison continue, ce qui signifie que la fin de l’assistance de chaque technologie est annoncée pour l’ensemble du programme IBM License Metric Tool, et non pas seulement pour une version spécifique. Tous les clients d’IBM License Metric Tool doivent utiliser la dernière version d’IBM License Metric Tool.

Pour être informés des dernières mises à jour disponibles de IBM License Metric Tool et des mises à jour relatives aux plans de suppression des technologies de virtualisation et des systèmes d’exploitation de la liste d’éligibilité à la sous-capacité, les clients doivent s’abonner à Mes notifications pour le produit ILMT.

Le 30 juin 2019, HCL a acquis auprès d’IBM des solutions de collaboration, de commerce, d’expérience en ligne, AppScan et BigFix.

IBM License Metric Tool utilise la plateforme BigFix. Pour plus d’informations sur l’outil IBM License Metric Tool et la relation HCL BigFix, veuillez consulter la FAQ d’IBM License Metric Tool et HCL BigFix.