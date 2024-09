La complexité des environnements informatiques hybrides avec des logiciels, du matériel et des solutions cloud qui proviennent de nombreux fournisseurs devient de plus en plus difficile à gérer. Flexera One with IBM Observability est une solution complète de gestion des actifs informatiques et d’optimisation cloud conçue pour vous aider à maximiser vos investissements informatiques et à atténuer les risques.

Visualisez l’ensemble de vos actifs, des locaux au SaaS en passant par le cloud. Flexera One with IBM Observability offre toutes les fonctionnalités de Flexera One avec l’assistance d’IBM intégrée. Vous pouvez également intégrer IBM Turbonomic pour automatiser l’optimisation des licences et des ressources.