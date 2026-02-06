Types de licences Passport Advantage/Passport courants et définitions

Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Le nombre de droits PVU requis dépend de la technologie du processeur (définie dans le tableau PVU ci-dessous par fournisseur, marque, type et numéro de modèle) ainsi que du nombre de processeurs mis à disposition du Programme. Pour les licences basées sur les PVU, IBM continue de définir un processeur comme chaque cœur de processeur sur une puce. Une puce de processeur double cœur, par exemple, comporte deux cœurs de processeur.

Le titulaire de licence peut déployer le Programme soit avec une licence en capacité complète, soit avec une licence en capacité de virtualisation (sous-capacité), conformément aux conditions de l’accord Passport Advantage. Avec une licence en capacité complète, le titulaire de la licence doit acquérir des droits en PVU suffisants pour couvrir tous les cœurs* de processeur activés dans l’environnement matériel physique mis à disposition du Programme ou géré par celui-ci, à l’exception des serveurs dont le Programme a été définitivement supprimé. Avec une licence en capacité de virtualisation, le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour couvrir tous les cœurs de processeur activés mis à disposition du Programme ou gérés par celui-ci, tels que définis par les Règles de calcul des licences de capacité de virtualisation.

* Un cœur de processeur activé est un cœur de processeur disponible pour être utilisé dans un serveur physique ou virtuel, que la capacité du cœur de processeur puisse être ou soit limitée par des technologies de virtualisation, des commandes du système d’exploitation, des paramètres du BIOS ou d’autres restrictions similaires.

Remarque : certains programmes peuvent nécessiter des licences à la fois pour le Programme et pour ce qui est géré. Dans ce cas, en plus des droits requis directement pour le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits PVU pour ce Programme suffisants pour couvrir les cœurs de processeur des systèmes sur lesquels résident les ressources gérées ou traitées par le Programme.

Remarque : certains programmes peuvent être concédés sous licence UNIQUEMENT sur une base gérée. Dans ce cas, s’applique ce qui suit : au lieu des droits requis directement pour le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits PVU pour ce Programme suffisants pour couvrir les cœurs de processeur des systèmes sur lesquels résident les ressources gérées ou traitées par le Programme.

Remarque : quelques programmes peuvent, à titre exceptionnel, être concédés sous licence sur une base référencée. Dans ce cas, s’applique ce qui suit : plutôt que d’obtenir des droits pour les cœurs de processeur activés mis à disposition du Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits PVU pour ce Programme suffisants pour couvrir l’environnement mis à disposition du Programme référencé, comme si le Programme lui-même s’exécutait partout où le Programme référencé s’exécute, indépendamment de la base de licence du Programme référencé.