Types de licences Passport Advantage/Passport courants et définitions

Un utilisateur autorisé est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Un Utilisateur autorisé est une personne unique à qui l'accès au programme est accordé. Le Programme peut être installé sur un nombre illimité d'ordinateurs ou de serveurs et chaque utilisateur autorisé peut avoir simultanément accès à un nombre illimité d'instances du programme à la fois. Le titulaire de la licence doit obtenir des droits distincts et dédiés pour chaque Utilisateur autorisé ayant accès au Programme, de manière directe ou indirecte (par exemple via un programme de multiplexage, un périphérique ou un serveur d’applications), par quelque moyen que ce soit. Un droit d’Utilisateur autorisé est propre à cet utilisateur et ne peut être ni partagé ni réattribué, sauf dans le cas d’un transfert permanent du droit d’Utilisateur autorisé à une autre personne.
Un utilisateur simultané est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Un Utilisateur simultané est une personne qui accède au programme à un moment donné. Même si cette personne accède simultanément au Programme depuis plusieurs appareils, elle ne compte que pour un seul Utilisateur simultané. Le programme peut être installé sur un nombre illimité d’ordinateurs ou de serveurs, mais le titulaire de la licence doit obtenir des droits (Proof of Entitlement – PoE) pour le nombre maximal d’Utilisateurs simultanés pouvant accéder au Programme en même temps. Le titulaire de la licence doit obtenir un droit pour chaque Utilisateur simultané accédant au Programme, de manière directe ou indirecte (par exemple via un programme de multiplexage, un périphérique ou un serveur d’applications), par quelque moyen que ce soit.
Une unité de valeur utilisateur (UVU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Les droits UVU (Proof of Entitlement – PoE) sont basés sur le nombre et le type d’Utilisateurs pour le Programme concerné. Le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour le nombre d’UVU requis pour son environnement, tel que défini par les conditions spécifiques du logiciel. Les droits UVU sont spécifiques au Programme et au type d’utilisateur et ne peuvent pas être échangés, interchangés, ni agrégés avec des droits UVU d’un autre programme ou d’un autre type d’utilisateur.
Pour comprendre les avantages de la licence basée sur les unités de valeur utilisateur et déterminer le nombre d’UVU à acquérir, veuillez vous référer au tableau UVU spécifique au programme.
Une installation est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Une installation correspond à une copie installée du Programme sur un disque physique ou virtuel, mise à disposition pour être exécutée sur un ordinateur. Le titulaire de la licence doit obtenir un droit pour chaque installation du Programme.
Un serveur virtuel géré est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Un serveur est un ordinateur physique composé d’unités de traitement, de mémoire et de capacités d’entrée/sortie, et qui exécute les procédures, commandes ou applications demandées pour un ou plusieurs utilisateurs ou appareils clients. Lorsque des armoires, boîtiers à composants blade ou autres équipements similaires sont utilisés, chaque dispositif physique séparable (par exemple, composant blade ou unité montée en armoire) qui contient les composants nécessaires est considéré comme un serveur séparé. Un serveur virtuel est soit un ordinateur virtuel créé en partitionnant les ressources disponibles d’un serveur physique, soit un serveur physique non partitionné. Le titulaire de la licence doit obtenir des droits de serveur virtuel géré pour chaque serveur virtuel géré par le Programme.
Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Le nombre de droits PVU requis dépend de la technologie du processeur (définie dans le tableau PVU ci-dessous par fournisseur, marque, type et numéro de modèle) ainsi que du nombre de processeurs mis à disposition du Programme. Pour les licences basées sur les PVU, IBM continue de définir un processeur comme chaque cœur de processeur sur une puce. Une puce de processeur double cœur, par exemple, comporte deux cœurs de processeur.
Le titulaire de licence peut déployer le Programme soit avec une licence en capacité complète, soit avec une licence en capacité de virtualisation (sous-capacité), conformément aux conditions de l’accord Passport Advantage. Avec une licence en capacité complète, le titulaire de la licence doit acquérir des droits en PVU suffisants pour couvrir tous les cœurs* de processeur activés dans l’environnement matériel physique mis à disposition du Programme ou géré par celui-ci, à l’exception des serveurs dont le Programme a été définitivement supprimé. Avec une licence en capacité de virtualisation, le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour couvrir tous les cœurs de processeur activés mis à disposition du Programme ou gérés par celui-ci, tels que définis par les Règles de calcul des licences de capacité de virtualisation.
* Un cœur de processeur activé est un cœur de processeur disponible pour être utilisé dans un serveur physique ou virtuel, que la capacité du cœur de processeur puisse être ou soit limitée par des technologies de virtualisation, des commandes du système d’exploitation, des paramètres du BIOS ou d’autres restrictions similaires.
Remarque : certains programmes peuvent nécessiter des licences à la fois pour le Programme et pour ce qui est géré. Dans ce cas, en plus des droits requis directement pour le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits PVU pour ce Programme suffisants pour couvrir les cœurs de processeur des systèmes sur lesquels résident les ressources gérées ou traitées par le Programme.
Remarque : certains programmes peuvent être concédés sous licence UNIQUEMENT sur une base gérée. Dans ce cas, s’applique ce qui suit : au lieu des droits requis directement pour le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits PVU pour ce Programme suffisants pour couvrir les cœurs de processeur des systèmes sur lesquels résident les ressources gérées ou traitées par le Programme.
Remarque : quelques programmes peuvent, à titre exceptionnel, être concédés sous licence sur une base référencée. Dans ce cas, s’applique ce qui suit : plutôt que d’obtenir des droits pour les cœurs de processeur activés mis à disposition du Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits PVU pour ce Programme suffisants pour couvrir l’environnement mis à disposition du Programme référencé, comme si le Programme lui-même s’exécutait partout où le Programme référencé s’exécute, indépendamment de la base de licence du Programme référencé.
Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Le nombre de droits PVU requis est basé sur la technologie du processeur (telle que définie sur le site web Processor Value Unit (PVU) licensing for Distributed Software) et sur le nombre de processeurs mis à disposition du Programme. Pour les licences basées sur les PVU, IBM continue de définir un processeur comme chaque cœur de processeur sur une puce. Une puce de processeur double cœur, par exemple, comporte deux cœurs de processeur.
Le titulaire de la licence peut déployer le Programme (si pris en charge) en capacité complète, en sous-capacité, ou via une licence pour conteneurs.
Le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour couvrir tous les cœurs de processeur activés mis à disposition du Programme ou gérés par celui-ci.
Un téraoctet est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Un téraoctet correspond à 2^40 octets. Le titulaire de la licence doit obtenir un droit pour chaque téraoctet mis à disposition du Programme.
Remarque : certains programmes peuvent nécessiter des licences à la fois pour le Programme et pour ce qui est géré. Dans ce cas, en plus des droits requis directement pour le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits en téraoctets suffisants pour couvrir les téraoctets gérés par le Programme. Certains programmes peuvent être concédés sous licence uniquement sur une base gérée. Dans ce cas, au lieu des droits requis directement pour le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits en téraoctets suffisants pour couvrir les téraoctets gérés par le Programme.
Un cœur de processeur virtuel (VPC) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Un serveur physique est un ordinateur physique composé d’unités de traitement, de mémoire et de capacités d’entrée/sortie, et qui exécute les procédures, commandes ou applications demandées pour un ou plusieurs utilisateurs ou appareils clients. Lorsque des armoires, boîtiers à composants blade ou autres équipements similaires sont utilisés, chaque dispositif physique séparable (par exemple, composant blade ou unité montée en armoire) qui contient les composants nécessaires est considéré comme un serveur physique séparé. Un serveur virtuel est soit un ordinateur virtuel créé en partitionnant les ressources disponibles d’un serveur physique, soit un serveur physique non partitionné. Un cœur de processeur est une unité fonctionnelle au sein d’un dispositif informatique qui interprète et exécute des instructions. Un cœur de processeur comprend au minimum une unité de contrôle des instructions et une ou plusieurs unités arithmétiques ou logiques. Un cœur de processeur virtuel est un cœur de processeur dans un serveur physique non partitionné ou un cœur virtuel attribué à un serveur virtuel.
Le titulaire de la licence peut déployer le Programme (si pris en charge) en capacité complète, en sous-capacité, ou via une licence pour conteneurs.
Le titulaire de la licence peut déployer le Programme (si pris en charge) en capacité complète, en sous-capacité, ou via une licence pour conteneurs.
Le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour couvrir tous les cœurs de processeur activés mis à disposition du Programme ou gérés par celui-ci.
Un serveur virtuel est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Un serveur est un ordinateur physique composé d’unités de traitement, de mémoire et de capacités d’entrée/sortie, et qui exécute les procédures, commandes ou applications demandées pour un ou plusieurs utilisateurs ou appareils clients. Lorsque des armoires, boîtiers à composants blade ou autres équipements similaires sont utilisés, chaque dispositif physique séparable (par exemple, composant blade ou unité montée en armoire) qui contient les composants nécessaires est considéré comme un serveur séparé. Un serveur virtuel est soit un ordinateur virtuel créé en partitionnant les ressources disponibles d’un serveur physique, soit un serveur physique non partitionné. Le titulaire de la licence doit obtenir des droits Serveur virtuel pour chaque serveur virtuel mis à disposition du Programme, indépendamment du nombre de cœurs de processeur dans le serveur virtuel ou du nombre de copies du Programme présentes sur celui-ci.
Une unité de valeur de ressource (VU) est une unité de mesure selon laquelle le Programme peut être concédé sous licence. Les droits RVU (Proofs of Entitlement) sont basés sur le nombre d’unités d’une ressource spécifique utilisée ou gérée par le Programme. Le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour le nombre de RVU requis pour son environnement, tel que défini par les conditions spécifiques du logiciel. Les droits RVU sont spécifiques au Programme et au type de ressource et ne peuvent pas être échangés, interchangés, ni agrégés avec des droits RVU d’un autre programme ou d’un autre type de ressource.
Remarque : certains programmes peuvent nécessiter des licences à la fois pour les ressources mises à disposition ET pour les ressources gérées par le Programme. Dans ce cas, en plus des droits requis pour les ressources utilisées directement par le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour couvrir les ressources gérées par le Programme.
Remarque : certains programmes peuvent être concédés sous licence UNIQUEMENT sur une base gérée. Dans ce cas, au lieu des droits requis pour les ressources utilisées directement par le Programme, le titulaire de la licence doit obtenir des droits suffisants pour couvrir les ressources gérées par le Programme.
Pour comprendre les avantages des licences basées sur les unités de valeur de ressource et déterminer le nombre de RVU à acquérir, veuillez vous référer au tableau RVU spécifique au programme. Vous pouvez également contacter votre représentant commercial IBM.