Licences de conteneurs

Les conteneurs sont des unités exécutables légères et portables (images) de logiciels dans lesquelles le code d’application est packagé, avec ses bibliothèques et ses dépendances.

Les conteneurs certifiés IBM répondent aux critères standard pour l’empaquetage et le déploiement de logiciels conteneurisés avec des intégrations de plateforme, et peuvent être exécutés dans tout environnement d’orchestration Kubernetes pris en charge, quel que soit l’emplacement : ordinateurs de bureau, des infrastructures informatiques traditionnelles ou dans le cloud.

Pour tous les conteneurs certifiés IBM, vous devez acquérir des droits équivalents aux exigences de licence (telles que définies dans la section Méthodologie de comptage de la capacité vCPU pour les programmes IBM) et mesurés par le service de licence IBM.