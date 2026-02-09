Licences de conteneurs

Aperçu

Conteneurs certifiés IBM

Les conteneurs sont des unités exécutables légères et portables (images) de logiciels dans lesquelles le code d’application est packagé, avec ses bibliothèques et ses dépendances.

Les conteneurs certifiés IBM répondent aux critères standard pour l’empaquetage et le déploiement de logiciels conteneurisés avec des intégrations de plateforme, et peuvent être exécutés dans tout environnement d’orchestration Kubernetes pris en charge, quel que soit l’emplacement : ordinateurs de bureau, des infrastructures informatiques traditionnelles ou dans le cloud.

Pour tous les conteneurs certifiés IBM, vous devez acquérir des droits équivalents aux exigences de licence (telles que définies dans la section Méthodologie de comptage de la capacité vCPU pour les programmes IBM) et mesurés par le service de licence IBM.

IBM Cloud Paks

Les IBM® Cloud Paks sont des solutions logicielles intégrées, construites sur la plateforme cloud hybride ouverte Red Hat®, qui permettent de créer une fois et de déployer n’importe où.

IBM Cloud Paks rationalise le déploiement et la gestion des conteneurs et permet la portabilité et une gouvernance cohérente entre les infrastructures grâce à Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) qui s’appuie sur la technologie d’orchestration open source Kubernetes.

Pour tous les IBM Cloud Paks déployés dans des conteneurs, vous devez acquérir des droits équivalents aux exigences de licence (telles que définies dans la section Méthodologie de comptage de la capacité vCPU pour les programmes IBM) et mesurés par le service de licence IBM, multipliés par le ratio de conversion Cloud Pak requis. Remarque : si le ratio n’est pas spécifié, il est par défaut de 1:1.

Remarques

  • Tous les conteneurs certifiés IBM et les IBM Cloud Paks déployés dans des conteneurs nécessitent que vous acquériez des droits équivalents aux dispositions des contrats de licence telles qu’elles sont dérivées dans la méthodologie de comptage de capacité vCPU pour les programmes IBM et mesurées par le service de licence IBM
  • La licence de conteneurs diffère de la licence de sous-capacité. Pour les licences de machines virtuelles et de serveurs physiques, veuillez consulter les licences de capacité (sous-capacité) de virtualisation de Passport Advantage.
  • La licence BYOSL (Bring Your Own Software License) est également prise en charge.

Avec la publication des accords IBM Passport Advantage le 1er février 2023, les conditions d’octroi de licences pour les conteneurs ont été intégrées dans les sections applicables de l’accord sans qu’il soit nécessaire de signer un addendum distinct pour les clients concernés par ces conditions révisées.

Remarque : les nouvelles conditions pour les clients PA existants entrent en vigueur le 1er mai 2023.

Consultez « Ce que vous devez savoir sur les accords Passport Advantage révisés » pour en savoir plus.

Si vous utilisez la version 10 ou une version antérieure d’IPAA, un addendum relatif aux licences de conteneurs est nécessaire

Rendez-vous dans les Conditions d’utilisation d’IBM pour télécharger l’Addendum aux conditions de devis Option spéciale pour les licences de conteneurs pour obtenir des conseils à propos de

  • La conformité et le reporting
  • Utilisation du service de licence IBM

Ce guide prend en charge les produits conteneurisés basés sur des cœurs de processeur virtuel (VPC) ou des unités de valeur de processeur (PVU) pris en charge par le service de licence IBM déployé avec l’orchestration Kubernetes.

  • La capacité vCPU* d’un pod* est la somme des limites du CPU pour tous les conteneurs à l’intérieur de ce pod. Les pods dont la capacité vCPU est inférieure à un cœur seront comptabilisés comme des fractions.
  • Dans un nœud worker*, lorsque la capacité totale du processeur virtuel de tous les pods d’un programme IBM dépasse la capacité du nœud, la capacité du processeur virtuel est égale à la capacité du nœud worker.
  • La capacité vCPU pour un programme IBM sera agrégée au niveau du cluster* et toutes les valeurs fractionnaires arrondies à l’entier le plus proche.
  • Pour les IBM Cloud Paks et autres programmes IBM qui sont des solutions groupées de plusieurs produits avec des ratios de licence, la méthodologie de comptage s’applique à chaque ensemble de produits

Définitions

  • Cluster : ensemble de machines de travail, appelées nœuds, qui exécutent des applications conteneurisées. Chaque cluster comporte au moins un nœud worker.
  •  Conteneur : une image exécutable légère et portable qui contient un logiciel et toutes ses dépendances.
  • Limite du processeur : fournit des contraintes pour limiter la consommation de ressources par conteneur dans un espace de noms via l’utilisation de la propriété « resources.limits.cpu » des limites du processeur Kubernetes.
  • Espaces de nom : abstraction utilisée par Kubernetes pour supporter plusieurs clusters virtuels sur le même cluster physique.
  • Pod : l’objet Kubernetes le plus petit et le plus simple. Un Pod représente un ensemble de conteneurs exécutés sur votre cluster.
  • VPC (cœur de processeur virtuel ) et PVU (Unité de valeur de processeur) : unités de mesure selon lesquelles les programmes peuvent être concédés sous licence (voir les sections VPC et PVU dans les conteneurs ci-dessous pour les définitions complètes). Pour les besoins de ce guide, 1 VPC est égal à 1 vCPU et 70 PVU sont égaux à 1 vCPU.
  • Capacité vCPU : nombre total de vCPU disponibles pour un pod, tel que défini par la méthodologie de comptage (ci-dessous). Remarque : tout pod qui contient un conteneur sans limite CPU est considéré comme ayant une capacité vCPU égale à la capacité du nœud worker.
  • Nœud worker : un nœud qui fournit un environnement conteneurisé pour l’exécution des tâches. Au fur et à mesure que la demande augmente, des nœuds worker supplémentaires peuvent être ajoutés à votre cluster afin d’améliorer la performance et l’efficacité. Si un cluster peut contenir autant de nœuds que nécessaire, un minimum d’un nœud est requis.
  • Capacité du nœud worker : capacité totale disponible pour le nœud worker, mesurée en cœurs virtuels ou physiques, telle que rapportée par l’API Kubernetes.

  • Prise en charge du multithreading simultané (SMT) ou de l’hyperthreading (HT) : la sortie du service de licence IBM sera ajustée pour les nœuds de travail pour lesquels l’hyperthreading ou les variantes SMT SMT2, SMT4 et SMT8 sont activés. Ainsi,
    • 2 vCPU par cœur pour 1 VPC ou 70 PVU pour le comptage des licences si l’hyperthreading ou le SMT2 sont activés (par exemple, 8 vCPU sont équivalents à 4 vCPU).
    • 4 vCPU par cœur pour 1 VPC ou 70 PVU pour le comptage des licences si SMT4 est activé (par exemple, 16 vCPU sont équivalents à 4 vCPU).
    • 8 vCPU par cœur pour 1 VPC ou 70 PVU pour le comptage des licences si SMT8 est activé (par exemple, 32 vCPU sont équivalents à 4 vCPU).
    • Pour les clusters présentant des niveaux SMT mixtes/différents, le facteur le plus bas est appliqué. Par exemple : si certains nœuds utilisent SMT4 et d’autres SMT8, le facteur 4 sera utilisé pour le calcul de la licence de ce cluster. L’identification du statut HT/SMT doit être effectuée manuellement et attribuée au niveau du cluster.
      Remarque : jusqu’à ce qu’une fonctionnalité d’ajustement automatique soit intégrée au service de licence IBM, l’ajustement doit être effectué manuellement dans la sortie du service de licence. Une fois la fonctionnalité disponible, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils disposent de la dernière version du service de licence IBM et que leurs clusters sont configurés comme décrit dans la documentation du produit.

* Pour x86, Hyperthreading/SMT doit être activé au niveau physique

  • Pour certains programmes IBM, les options de configuration et les activités utilisateur peuvent augmenter le nombre de licences requises en raison de la workload supplémentaire créée.
  • Le client doit obtenir une licence pour toutes les workloads créées par le programme IBM, y compris celles résultant de modifications de la configuration du produit et celles générées de manière dynamique par l’activité des utilisateurs.
  • Les clients sont responsables de l’obtention d’une licence pour les abonnements Red Hat OpenShift conformément à l’accord de licence de Red Hat. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au document d’informations sur les licences de chaque IBM Cloud Pak.
  • Les clients sont responsables du contrôle de la demande de licences en combinant les fonctionnalités Red Hat OpenShift telles que les quotas d’espace de noms* et les fonctionnalités spécifiques au programme IBM telles que les options de déploiement et les contrôles de mise à l’échelle. Pour obtenir des informations spécifiques au programme IBM sur le contrôle de la demande de licences, veuillez vous reporter à la documentation correspondante du programme IBM.
  • Les paramètres ressources.limits.cpu prédéfinis qui sont fournis avec chaque programme sont utilisés dans toutes les opérations d’assurance qualité, dans les tests de performance, etc. IBM déconseille de modifier ces paramètres. Si toutefois vous décidiez de le faire, veuillez consulter la documentation du produit au préalable, afin de connaître les plages documentées acceptables pour vos programmes.

Remarque : si vous avez des questions concernant les exigences de licence, veuillez contacter votre interlocuteur IBM pour obtenir une assistance supplémentaire.

Pour tirer parti des licences des conteneurs, IBM License Service doit être utilisé pour suivre l’utilisation des licences et déterminer les droits dont vous avez besoin. Il n’y a aucune exception à cette règle.

Le service de licence IBM est le seul outil reconnu pour le suivi de l’utilisation des licences et la création de rapports sur les licences de conteneurs. Il est :

  • inclus dans chaque service IBM Cloud Pak
  • disponible en téléchargement pour une utilisation dans les conteneurs certifiés IBM en contactant Talk2sam@us.ibm.com (ou support produit). Les clients doivent vérifier que le service de licence IBM est installé et configuré correctement lors du déploiement de leurs programmes conteneurisés

La capacité vCPU disponible sera interrogée à intervalles fréquents (≤ 30 minutes) tout au long de chaque journée et traitée lorsque la valeur maximale des calculs intraday détermine la capacité vCPU disponible quotidienne.

Il est essentiel que vous utilisiez et mainteniez l’outil de suivi de l’utilisation des licences (IBM License Service : voir ci-dessous) inclus dans chacun des services Cloud Pak. Ce service permet de suivre l’utilisation des licences et de déterminer les droits dont vous avez besoin.

Voici quelques ressources à découvrir pour en savoir plus :