Licences de conteneurs

Les conteneurs sont des unités exécutables légères et portables (images) de logiciels dans lesquelles le code d’application est packagé, avec ses bibliothèques et ses dépendances.
Les conteneurs certifiés IBM répondent aux critères standard pour l’empaquetage et le déploiement de logiciels conteneurisés avec des intégrations de plateforme, et peuvent être exécutés dans tout environnement d’orchestration Kubernetes pris en charge, quel que soit l’emplacement : ordinateurs de bureau, des infrastructures informatiques traditionnelles ou dans le cloud.
Pour tous les conteneurs certifiés IBM, vous devez acquérir des droits équivalents aux exigences de licence (telles que définies dans la section Méthodologie de comptage de la capacité vCPU pour les programmes IBM) et mesurés par le service de licence IBM.
Les IBM® Cloud Paks sont des solutions logicielles intégrées, construites sur la plateforme cloud hybride ouverte Red Hat®, qui permettent de créer une fois et de déployer n’importe où.
IBM Cloud Paks rationalise le déploiement et la gestion des conteneurs et permet la portabilité et une gouvernance cohérente entre les infrastructures grâce à Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) qui s’appuie sur la technologie d’orchestration open source Kubernetes.
Pour tous les IBM Cloud Paks déployés dans des conteneurs, vous devez acquérir des droits équivalents aux exigences de licence (telles que définies dans la section Méthodologie de comptage de la capacité vCPU pour les programmes IBM) et mesurés par le service de licence IBM, multipliés par le ratio de conversion Cloud Pak requis. Remarque : si le ratio n’est pas spécifié, il est par défaut de 1:1.
Avec la publication des accords IBM Passport Advantage le 1er février 2023, les conditions d’octroi de licences pour les conteneurs ont été intégrées dans les sections applicables de l’accord sans qu’il soit nécessaire de signer un addendum distinct pour les clients concernés par ces conditions révisées.
Remarque : les nouvelles conditions pour les clients PA existants entrent en vigueur le 1er mai 2023.
Consultez « Ce que vous devez savoir sur les accords Passport Advantage révisés » pour en savoir plus.
Rendez-vous dans les Conditions d’utilisation d’IBM pour télécharger l’Addendum aux conditions de devis Option spéciale pour les licences de conteneurs pour obtenir des conseils à propos de
Ce guide prend en charge les produits conteneurisés basés sur des cœurs de processeur virtuel (VPC) ou des unités de valeur de processeur (PVU) pris en charge par le service de licence IBM déployé avec l’orchestration Kubernetes.
Définitions
* Pour x86, Hyperthreading/SMT doit être activé au niveau physique
Remarque : si vous avez des questions concernant les exigences de licence, veuillez contacter votre interlocuteur IBM pour obtenir une assistance supplémentaire.
Pour tirer parti des licences des conteneurs, IBM License Service doit être utilisé pour suivre l’utilisation des licences et déterminer les droits dont vous avez besoin. Il n’y a aucune exception à cette règle.
Le service de licence IBM est le seul outil reconnu pour le suivi de l’utilisation des licences et la création de rapports sur les licences de conteneurs. Il est :
La capacité vCPU disponible sera interrogée à intervalles fréquents (≤ 30 minutes) tout au long de chaque journée et traitée lorsque la valeur maximale des calculs intraday détermine la capacité vCPU disponible quotidienne.
Il est essentiel que vous utilisiez et mainteniez l’outil de suivi de l’utilisation des licences (IBM License Service : voir ci-dessous) inclus dans chacun des services Cloud Pak. Ce service permet de suivre l’utilisation des licences et de déterminer les droits dont vous avez besoin.
