Politique BYOSL éligible au cloud public

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La Politique Bring Your Own Software License (BYOSL) éligible au cloud public vous permet de déployer tout logiciel IBM dont la licence vous est directement attribuée ou via un revendeur agréé d’IBM selon les conditions décrites ici.

Pour les conditions exactes qui régissent l’utilisation d’un logiciel spécifique, reportez-vous au contrat de licence du logiciel, y compris le contrat de licence du programme international (IPLA), les documents d’information sur la licence et tout contrat supplémentaire en vertu duquel le logiciel a été obtenu, tel que le Contrat IBM International Passport Advantage.

Logiciels IBM éligibles

La politique BYOSL éligible aux clouds publics vous permet de déployer et d’exécuter sur un cloud public éligible (EPC) tout logiciel IBM qui vous est concédé sous licence directement ou par l’intermédiaire d’un revendeur IBM agréé, conformément aux conditions de licence IBM, sous réserve des autorisations et restrictions d’utilisation énoncées dans les contrats de licence et les documents de transaction applicables à ce logiciel, notamment l’IBM International Passport Advantage (IPAA) et l’IBM International Program License Agreement (IPLA), ainsi que les documents d’information sur les licences applicables au logiciel.

Cette politique ne s’applique pas aux logiciels IBM z/OS ni à tout logiciel IBM sous-licencié à votre nom par un tiers. Cette politique ne s’applique pas non plus si vous êtes un IBM Business Partner autorisé à déployer votre solution sur un environnement hébergé. Ces situations sont gérées dans le cadre d’un arrangement distinct.

Clouds publics éligibles

La liste approuvée des clouds publics éligibles (EPC) dans lesquels vous pouvez déployer des logiciels IBM sous licence est définie par le fournisseur ci-dessous. Les « Outils de licence IBM requis » sont obligatoires uniquement lorsque vous déployez des produits basés sur la capacité (c’est-à-dire ceux dont la licence est basée sur les indicateurs Unité de valeur du processeur (PVU) ou Cœur de processeur virtuel (VPC)).  Pour les autres produits, vous êtes responsable de l’utilisation de tout autre outil mis à disposition par l’EPC pour fournir des rapports de conformité conformément à l’IPAA.

Si vous disposez d’un logiciel IBM déployé via un fournisseur de cloud qui n’est pas indiqué ci-dessous, veuillez envoyer un e-mail à « talk2sam@us.ibm.com ». Pensez à indiquer BYOSL en objet de l’e-mail.

IBM

FournisseurOffresNotes de bas de page sur la licencePour plus de détails,
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IBMIBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)Voir la note 1 ci-dessoushttps://www.ibm.com/fr-fr/solutions/cloud

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

IBM Cloud ContainersVoir la note 1 ci-dessoushttps://www.ibm.com/fr-fr/solutions/cloud
IBM Power Virtual ServerConsultez les remarques relatives aux serveurs virtuels IBM Power Systems dans les remarques ci-dessous.https://www.ibm.com/fr-fr/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal ServersVoir la note 2 ci-dessoushttps://www.ibm.com/fr-fr/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service (IKS)Voir la note 1 ci-dessoushttps://www.ibm.com/fr-fr/products/kubernetes-serviceService de licence IBM
Red Hat OpenShift sur IBM Cloud4Voir la note 1 ci-dessoushttps://www.ibm.com/fr-fr/products/openshift

 

Alibaba

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AlibabaAlibaba Cloud (Elastic Compute Service)Voir la note 1 ci-dessoushttps://www.alibabacloud.com/

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Amazon

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AmazonAWS ECS FargateConsultez la section Remarques ci-dessous pour AWS ECS Fargate.aws.amazon.com/fargate/Conditions du service de licence IBM PA modifiées pour l’octroi de licences de conteneurs (via addendum)
Amazon RDS pour Db2Voir la note 9 ci-dessousaws.amazon.com/rds/db2/AWS License Manager
Instances EC2 et instances dédiées (inc., instances AWS Outpost)Voir la note 1 ci-dessousaws.amazon.com/ec2/instance-types

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Elastic Kubernetes Service (EKS)Voir la note 1 ci-dessousaws.amazon.com/eks/Service de licence IBM
Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA) 4Voir la note 1 ci-dessoushttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud on AWSVoir la note 2 ci-dessoushttps://aws.amazon.com/vmware/Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Fujitsu

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FujitsuInstance Fujitsu Cloud IaaS (FJcloud-V)Voir la note 1 ci-dessoushttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Instance Fujitsu Cloud IaaS (FJcloud-O)Voir la note 1 ci-dessoushttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDVoir la note 1 ci-dessoushttps://pfs.nifcloud.com

Google

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GoogleGoogle Compute EngineVoir la note 1 ci-dessouscloud.google.com/compute/docs/machine-types

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Google Kubernetes Engine (GKE)Voir la note 1 ci-dessouscloud.google.com/kubernetes-engine/Service de licence IBM
Red Hat OpenShift Container Platform4Voir la note 1 ci-dessoushttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

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IONOSCompute EngineVoir la note 1 ci-dessoushttps://cloud.ionos.com/computeDéploiements Kubernetes/Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

KDDI

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KDDIService de plateforme cloud KDDIVoir la note 1 ci-dessous pour le serveur virtuel. Voir la note 5 ci-dessous pour Bare Metal Server.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Conditions PA modifiées pour l’octroi de licences de conteneurs (via addendum)

Microsoft

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MicrosoftAzure HCIVoir la note 1 ci-dessoushttps://azure.microsoft.com/fr-fr/products/local/Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Machines virtuelles AzureVoir la note 1 ci-dessous

azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/details/virtual-machines/windows/

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Conditions PA modifiées pour l’octroi de licences de conteneurs (via addendum)

Solution Azure VMwareVoir la note 2 ci-dessousazure.microsoft.com/fr-fr/services/azure-vmware/Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Azure KubernetesVoir la note 1 ci-dessousazure.microsoft.com/fr-fr/services/kubernetes-service/Service de licence IBM
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4Voir la note 1 ci-dessoushttps://azure.microsoft.com/fr-fr/services/openshift/

NEC

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NECService d’infrastructure cloud (NEC Cloud IaaS)Voir la note 1 ci-dessoushttps://www.nec.com

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

NTT

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Division des services cloud de NTTServices multicloud (VM uniquement)Voir la note 1 ci-dessoushttps://services.global.ntt/fr-fr/services-and-products/cloud/cloud-platform

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

NTT CommunicationsECL 1.0Voir la note 1 ci-dessoushttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Plateforme de données intelligentes cloud/serveur (ECL 2.0)Voir la note 1 ci-dessous

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS alimenté par VMware)Voir la note 1 ci-dessous

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT DataNTT Data OpenCanvasVoir la note 1 ci-dessous

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Oracle

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 OracleInstances Cloud ComputeVoir la note 3 ci-dessoushttps://www.oracle.com/cloud/compute

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Oracle Kubernetes EngineVoir la note 3 ci-dessoushttps://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/Service de licence IBM
Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)Voir la note 2 ci-dessoushttps://www.oracle.comDéploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Tencent

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TencentInstance de serveur cloud TencentVoir la note 1 ci-dessoushttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool

Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM

Remarque : les notes de bas de page sur les licences ci-dessous ne s’appliquent que lorsque cela est spécifiquement indiqué dans les sections relatives au fournisseur de cloud ci-dessus. Elles ne s’appliquent pas à toutes les offres.

  1. Pour toutes les instances : 1 vCPU = 1 cœur = 1 VPC = 70 PVU
    • Pour les conteneurs avec hyperthreading activé : 2 vCPU  = 1 cœur = 1 VPC = 70 PVU (voir la page Licence de conteneurs pour plus d’informations).
  2. Consultez les tableaux des unités de valeur de processeur pour connaître les exigences en fonction de la configuration système. Le client doit utiliser la configuration ILMT complète.
  3. Une Oracle Compute Unit (OCPU) correspond à deux threads d’exécution matériels, appelés vCPU.  La licence PVU requiert 1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVU
  4. Les exigences de calcul et de reporting doivent être gérées par le client dans des environnements Kubernetes gérés (comme OpenShift géré par Red Hat).
  5. Les clients possédant des serveurs physiques ou bare metal peuvent déployer des logiciels sur des serveurs physiques ou des offres de cloud public bare metal fournies par les EPC (voir ci-dessus). Ces déploiements doivent suivre les directives (y compris l’utilisation des outils de licence) telles que définies dans les politiques de sous-capacité et de licence de conteneurs. Pour les déploiements de PVU, consultez les tableaux des unités de valeur de processeur pour connaître les exigences en fonction de la configuration système.
  6. Les déploiements sur site de services cloud publics (par exemple, Oracle Cloud@Customer, AWS Outpost) sont pris en charge et doivent suivre des politiques de sous-capacité et de licence de conteneurs, y compris l’utilisation des outils de licence IBM.
    Pour les licences de PVU, les déploiements via des services éligibles sont licenciés à 70 PVU par vCPU/cœur, comme s’ils étaient déployés dans le cloud public. Si les outils de licence IBM ne sont pas utilisés, les licences à pleine capacité s’appliquent, conformément aux dispositions du Contrat International Passport Advantage.
  7. Pour tout ce qui précède : Solaris x86 n’est pas pris en charge et ne peut donc pas être utilisé.
  8. Avec la publication du Contrat IBM Passport Advantage v11 (février 2023), l’addendum relatif à la licence des conteneurs n’est plus nécessaire. Consultez la page sur les licences de conteneurs pour en savoir plus.
  9. Pour les déploiements de logiciels Db2 sur les services gérés via l’option BYOL, pour calculer les VPC lors du déploiement de la capacité vCPU complète de l’instance, IBM considérera 1 VPC = 1 cœur physique = 2 vCPU pour toutes les instances EC2 qui ont publié leur nombre de cœurs physiques sur la page EC2 « Cœurs physiques par type d’instance Amazon EC2 », où le nombre de vCPU est le double du nombre de cœurs physiques (ce qui signifie que le degré d’hyperthreading/multithreading simultané (SMT) est défini sur (2)). Seules les licences Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE Add-on et Db2 AESE Add-on sont éligibles. Voir les cœurs de CPU et les threads par cœur de CPU par type d’instance (lien externe à ibm.com)

Remarques relatives à AWS ECS Fargate

Pour AWS ECS Fargate, le service de licence IBM est représenté comme le compartiment de service de licence AWS S3 (lien externe à ibm.com). Cette fonctionnalité est disponible produit par produit. Veuillez consulter la documentation de votre produit ou contacter votre représentant IBM pour plus d’informations. Remarque : Pour obtenir des exemples de la procédure et des déploiements, consultez la documentation WebSphere Application Server Liberty.

Remarques relatives aux IBM Power Systems Virtual Servers

Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux programmes basés sur VPC ou PVU et déployés sur les IBM Power Systems Virtual Servers. Pour les licences de sous-capacité, les cœurs peuvent être alloués par incréments minimaux de 0,25 cœur pour les processeurs partagés (c’est-à-dire les processeurs physiques dont la capacité de traitement est partagée entre plusieurs partitions logiques) et de 1,0 pour les processeurs dédiés (c’est-à-dire les processeurs physiques entiers affectés à une seule partition logique). Les fractions de cœur sont agrégées et arrondies à l’entier supérieur. Il est précisé que toutes les partitions logiques exécutées sur le même type de machine sont comptabilisées comme un seul pool, et non par serveur. À titre d’illustration et sans limitation, consultez les exemples suivants :

  • 3 partitions logiques sont déployées sur des serveurs S922 séparés @ 0,25 cœur chacun. Le calcul sera le suivant : 0,25 x 3 = 0,75 cœur, arrondi à 1,0 cœur.
  • 3 partitions logiques sont déployées sur 2 serveurs S922 et 1 serveur E980 @ 0,25 cœur chacun. Le calcul sera le suivant : (0,25 x 2 = 0,5, qui est arrondi à 1,0 cœur) + (0,25 x 1 = 0,25, qui est arrondi à 1,0 cœur) = 2,0 cœurs.

Le client est tenu d’installer et de configurer l’ILMT v9.2.22 ou une version ultérieure et de se conformer aux exigences en matière de licences de sous-capacité et de rapports conformément aux sections 1.13 et 1.14 de l’IPAA.

Conformément aux conditions relatives au reporting décrites dans la section 1.14 de l’IPAA, les clients doivent recueillir des données de déploiement et effectuer le calcul manuel du rapport de capacité de virtualisation une fois par trimestre pour le logiciel IBM en utilisant l’interface de ligne de commande (CLI) (voir lien) pour déterminer l’utilisation des cœurs. Pour Google Cloud, les commandes CLI pcloud doivent être utilisées. Une telle utilisation des cœurs doit être conforme à la politique BYOSL éligible au cloud public.

Les valeurs PVU par cœur sont déterminées en fonction du Power System utilisé, comme indiqué dans le tableau PVU par cœur (section 1 sur 2 - RISC et System z) sur la page Unité de valeur de processeur.

Exigences et conditions de licence

La politique BYOSL éligible au cloud public ne modifie ni ne remplace les obligations prévues dans les contrats de licence applicables, notamment les exigences relatives à l’utilisation de logiciels sous licence dans un environnement virtualisé, telles que définies dans les politiques de sous-capacité et de licence des conteneurs. 

Les conditions de vérification dans ces contrats de licence s’appliquent à vous lorsque vous chargez, installez ou utilisez un logiciel IBM éligible dans un EPC et que vous acceptez de collecter toutes les données d’utilisation requises pour votre logiciel sous licence dans cet EPC. Vous n’autoriserez pas le fournisseur de cloud à utiliser ou à accéder au logiciel IBM éligible sans autorisation.

Vous devez utiliser, installer et configurer les outils de reporting désignés par IBM (comme indiqué ci-dessus) pour l’utilisation des rapports et pour fournir ces rapports à IBM sur demande, conformément aux directives d’IBM.

Lorsque vous utilisez un droit de licence conformément à cette politique, vous ne pouvez pas utiliser ces droits à d’autres fins ou en tout autre lieu en même temps.

Sauf indication contraire ci-dessus, la politique BYOSL éligible au cloud public NE s’applique PAS aux engagements avec des fournisseurs qui accèdent au logiciel et/ou exécutent ou gèrent tout ou partie de votre environnement informatique sous le contrôle de leurs propres employés, que ce soit dans vos locaux ou les leurs (par exemple, externalisation stratégique, hébergement web, fournisseurs de services gérés, etc.). Ces engagements nécessitent des accords distincts. Si votre logiciel est déployé de l’une de ces manières, veuillez envoyer un e-mail à « talk2sam@us.ibm.com » en indiquant « BYOSL » en objet.

Journal des modifications

Journal des modifications de mars 2024

  • Précision de l’exception logicielle zSeries pour z/OS uniquement (c’est-à-dire que zLinux est éligible)
  • Précision des exigences de reporting pour les produits non basés sur la capacité
  • Précision de la liste EPC comme étant la seule liste de fournisseurs approuvée
  • Ajout des coordonnées pour garantir la conformité