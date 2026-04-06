Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux programmes basés sur VPC ou PVU et déployés sur les IBM Power Systems Virtual Servers. Pour les licences de sous-capacité, les cœurs peuvent être alloués par incréments minimaux de 0,25 cœur pour les processeurs partagés (c’est-à-dire les processeurs physiques dont la capacité de traitement est partagée entre plusieurs partitions logiques) et de 1,0 pour les processeurs dédiés (c’est-à-dire les processeurs physiques entiers affectés à une seule partition logique). Les fractions de cœur sont agrégées et arrondies à l’entier supérieur. Il est précisé que toutes les partitions logiques exécutées sur le même type de machine sont comptabilisées comme un seul pool, et non par serveur. À titre d’illustration et sans limitation, consultez les exemples suivants :

3 partitions logiques sont déployées sur des serveurs S922 séparés @ 0,25 cœur chacun. Le calcul sera le suivant : 0,25 x 3 = 0,75 cœur, arrondi à 1,0 cœur.

3 partitions logiques sont déployées sur 2 serveurs S922 et 1 serveur E980 @ 0,25 cœur chacun. Le calcul sera le suivant : (0,25 x 2 = 0,5, qui est arrondi à 1,0 cœur) + (0,25 x 1 = 0,25, qui est arrondi à 1,0 cœur) = 2,0 cœurs.

Le client est tenu d’installer et de configurer l’ILMT v9.2.22 ou une version ultérieure et de se conformer aux exigences en matière de licences de sous-capacité et de rapports conformément aux sections 1.13 et 1.14 de l’IPAA.

Conformément aux conditions relatives au reporting décrites dans la section 1.14 de l’IPAA, les clients doivent recueillir des données de déploiement et effectuer le calcul manuel du rapport de capacité de virtualisation une fois par trimestre pour le logiciel IBM en utilisant l’interface de ligne de commande (CLI) (voir lien) pour déterminer l’utilisation des cœurs. Pour Google Cloud, les commandes CLI pcloud doivent être utilisées. Une telle utilisation des cœurs doit être conforme à la politique BYOSL éligible au cloud public.

Les valeurs PVU par cœur sont déterminées en fonction du Power System utilisé, comme indiqué dans le tableau PVU par cœur (section 1 sur 2 - RISC et System z) sur la page Unité de valeur de processeur.