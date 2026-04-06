Politique BYOSL éligible au cloud public

Pour les conditions exactes qui régissent l’utilisation d’un logiciel spécifique, reportez-vous au contrat de licence du logiciel, y compris le contrat de licence du programme international (IPLA), les documents d’information sur la licence et tout contrat supplémentaire en vertu duquel le logiciel a été obtenu, tel que le Contrat IBM International Passport Advantage.
La politique BYOSL éligible aux clouds publics vous permet de déployer et d’exécuter sur un cloud public éligible (EPC) tout logiciel IBM qui vous est concédé sous licence directement ou par l’intermédiaire d’un revendeur IBM agréé, conformément aux conditions de licence IBM, sous réserve des autorisations et restrictions d’utilisation énoncées dans les contrats de licence et les documents de transaction applicables à ce logiciel, notamment l’IBM International Passport Advantage (IPAA) et l’IBM International Program License Agreement (IPLA), ainsi que les documents d’information sur les licences applicables au logiciel.
Cette politique ne s’applique pas aux logiciels IBM z/OS ni à tout logiciel IBM sous-licencié à votre nom par un tiers. Cette politique ne s’applique pas non plus si vous êtes un IBM Business Partner autorisé à déployer votre solution sur un environnement hébergé. Ces situations sont gérées dans le cadre d’un arrangement distinct.
La liste approuvée des clouds publics éligibles (EPC) dans lesquels vous pouvez déployer des logiciels IBM sous licence est définie par le fournisseur ci-dessous. Les « Outils de licence IBM requis » sont obligatoires uniquement lorsque vous déployez des produits basés sur la capacité (c’est-à-dire ceux dont la licence est basée sur les indicateurs Unité de valeur du processeur (PVU) ou Cœur de processeur virtuel (VPC)). Pour les autres produits, vous êtes responsable de l’utilisation de tout autre outil mis à disposition par l’EPC pour fournir des rapports de conformité conformément à l’IPAA.
Si vous disposez d’un logiciel IBM déployé via un fournisseur de cloud qui n’est pas indiqué ci-dessous, veuillez envoyer un e-mail à « talk2sam@us.ibm.com ». Pensez à indiquer BYOSL en objet de l’e-mail.
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|IBM
|IBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://www.ibm.com/fr-fr/solutions/cloud
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|IBM Cloud Containers
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://www.ibm.com/fr-fr/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|Consultez les remarques relatives aux serveurs virtuels IBM Power Systems dans les remarques ci-dessous.
|https://www.ibm.com/fr-fr/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|Voir la note 2 ci-dessous
|https://www.ibm.com/fr-fr/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service (IKS)
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://www.ibm.com/fr-fr/products/kubernetes-service
|Service de licence IBM
|Red Hat OpenShift sur IBM Cloud4
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://www.ibm.com/fr-fr/products/openshift
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Elastic Compute Service)
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://www.alibabacloud.com/
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|Consultez la section Remarques ci-dessous pour AWS ECS Fargate.
|aws.amazon.com/fargate/
|Conditions du service de licence IBM PA modifiées pour l’octroi de licences de conteneurs (via addendum)
|Amazon RDS pour Db2
|Voir la note 9 ci-dessous
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|Instances EC2 et instances dédiées (inc., instances AWS Outpost)
|Voir la note 1 ci-dessous
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Voir la note 1 ci-dessous
|aws.amazon.com/eks/
|Service de licence IBM
|Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA) 4
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud on AWS
|Voir la note 2 ci-dessous
|https://aws.amazon.com/vmware/
|Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Fujitsu
|Instance Fujitsu Cloud IaaS (FJcloud-V)
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Instance Fujitsu Cloud IaaS (FJcloud-O)
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://pfs.nifcloud.com
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Google Compute Engine
|Voir la note 1 ci-dessous
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|Voir la note 1 ci-dessous
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|Service de licence IBM
|Red Hat OpenShift Container Platform4
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|IONOS
|Compute Engine
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://cloud.ionos.com/compute
|Déploiements Kubernetes/Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|KDDI
|Service de plateforme cloud KDDI
|Voir la note 1 ci-dessous pour le serveur virtuel. Voir la note 5 ci-dessous pour Bare Metal Server.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
Conditions PA modifiées pour l’octroi de licences de conteneurs (via addendum)
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Microsoft
|Azure HCI
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://azure.microsoft.com/fr-fr/products/local/
|Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
|Machines virtuelles Azure
|Voir la note 1 ci-dessous
azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/details/virtual-machines/linux/
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
Conditions PA modifiées pour l’octroi de licences de conteneurs (via addendum)
|Solution Azure VMware
|Voir la note 2 ci-dessous
|azure.microsoft.com/fr-fr/services/azure-vmware/
|Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|Voir la note 1 ci-dessous
|azure.microsoft.com/fr-fr/services/kubernetes-service/
|Service de licence IBM
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/openshift/
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|NEC
|Service d’infrastructure cloud (NEC Cloud IaaS)
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://www.nec.com
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Division des services cloud de NTT
|Services multicloud (VM uniquement)
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://services.global.ntt/fr-fr/services-and-products/cloud/cloud-platform
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|NTT Communications
|ECL 1.0
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Plateforme de données intelligentes cloud/serveur (ECL 2.0)
|Voir la note 1 ci-dessous
|IPV (IaaS alimenté par VMware)
|Voir la note 1 ci-dessous
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|Voir la note 1 ci-dessous
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Oracle
|Instances Cloud Compute
|Voir la note 3 ci-dessous
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
|Oracle Kubernetes Engine
|Voir la note 3 ci-dessous
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|Service de licence IBM
|Oracle Cloud VMWare Solution (OCVS)
|Voir la note 2 ci-dessous
|https://www.oracle.com
|Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
|Fournisseur
|Offres
|Notes de bas de page sur la licence
|Pour plus de détails,
rendez-vous sur :
|Outils de licence IBM obligatoires
|Tencent
|Instance de serveur cloud Tencent
|Voir la note 1 ci-dessous
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Déploiements traditionnels : IBM License Metric Tool
Déploiements Red Hat OpenShift : Service de licence IBM
Remarque : les notes de bas de page sur les licences ci-dessous ne s’appliquent que lorsque cela est spécifiquement indiqué dans les sections relatives au fournisseur de cloud ci-dessus. Elles ne s’appliquent pas à toutes les offres.
Pour AWS ECS Fargate, le service de licence IBM est représenté comme le compartiment de service de licence AWS S3 (lien externe à ibm.com). Cette fonctionnalité est disponible produit par produit. Veuillez consulter la documentation de votre produit ou contacter votre représentant IBM pour plus d’informations. Remarque : Pour obtenir des exemples de la procédure et des déploiements, consultez la documentation WebSphere Application Server Liberty.
Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux programmes basés sur VPC ou PVU et déployés sur les IBM Power Systems Virtual Servers. Pour les licences de sous-capacité, les cœurs peuvent être alloués par incréments minimaux de 0,25 cœur pour les processeurs partagés (c’est-à-dire les processeurs physiques dont la capacité de traitement est partagée entre plusieurs partitions logiques) et de 1,0 pour les processeurs dédiés (c’est-à-dire les processeurs physiques entiers affectés à une seule partition logique). Les fractions de cœur sont agrégées et arrondies à l’entier supérieur. Il est précisé que toutes les partitions logiques exécutées sur le même type de machine sont comptabilisées comme un seul pool, et non par serveur. À titre d’illustration et sans limitation, consultez les exemples suivants :
Le client est tenu d’installer et de configurer l’ILMT v9.2.22 ou une version ultérieure et de se conformer aux exigences en matière de licences de sous-capacité et de rapports conformément aux sections 1.13 et 1.14 de l’IPAA.
Conformément aux conditions relatives au reporting décrites dans la section 1.14 de l’IPAA, les clients doivent recueillir des données de déploiement et effectuer le calcul manuel du rapport de capacité de virtualisation une fois par trimestre pour le logiciel IBM en utilisant l’interface de ligne de commande (CLI) (voir lien) pour déterminer l’utilisation des cœurs. Pour Google Cloud, les commandes CLI pcloud doivent être utilisées. Une telle utilisation des cœurs doit être conforme à la politique BYOSL éligible au cloud public.
Les valeurs PVU par cœur sont déterminées en fonction du Power System utilisé, comme indiqué dans le tableau PVU par cœur (section 1 sur 2 - RISC et System z) sur la page Unité de valeur de processeur.
La politique BYOSL éligible au cloud public ne modifie ni ne remplace les obligations prévues dans les contrats de licence applicables, notamment les exigences relatives à l’utilisation de logiciels sous licence dans un environnement virtualisé, telles que définies dans les politiques de sous-capacité et de licence des conteneurs.
Les conditions de vérification dans ces contrats de licence s’appliquent à vous lorsque vous chargez, installez ou utilisez un logiciel IBM éligible dans un EPC et que vous acceptez de collecter toutes les données d’utilisation requises pour votre logiciel sous licence dans cet EPC. Vous n’autoriserez pas le fournisseur de cloud à utiliser ou à accéder au logiciel IBM éligible sans autorisation.
Vous devez utiliser, installer et configurer les outils de reporting désignés par IBM (comme indiqué ci-dessus) pour l’utilisation des rapports et pour fournir ces rapports à IBM sur demande, conformément aux directives d’IBM.
Lorsque vous utilisez un droit de licence conformément à cette politique, vous ne pouvez pas utiliser ces droits à d’autres fins ou en tout autre lieu en même temps.
Sauf indication contraire ci-dessus, la politique BYOSL éligible au cloud public NE s’applique PAS aux engagements avec des fournisseurs qui accèdent au logiciel et/ou exécutent ou gèrent tout ou partie de votre environnement informatique sous le contrôle de leurs propres employés, que ce soit dans vos locaux ou les leurs (par exemple, externalisation stratégique, hébergement web, fournisseurs de services gérés, etc.). Ces engagements nécessitent des accords distincts. Si votre logiciel est déployé de l’une de ces manières, veuillez envoyer un e-mail à « talk2sam@us.ibm.com » en indiquant « BYOSL » en objet.
Journal des modifications de mars 2024