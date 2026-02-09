FAQ sur les licences de conteneurs

Les licences de conteneurs sont axées sur l’octroi de licences logicielles au sein de conteneurs exécutés avec l’orchestration Kubernetes. Un conteneur est un ensemble d’un ou plusieurs processus isolés du reste du système où tous les fichiers nécessaires à leur fonctionnement sont fournis à partir d’une image distincte.
L’octroi de licences de sous-capacité concerne l’octroi de licences inférieures à la capacité totale d’un serveur dans un environnement qui utilise la technologie de virtualisation (c’est-à-dire les machines virtuelles).
Si votre déploiement utilise des conteneurs avec l’orchestration Kubernetes, les licences de conteneurs vous permettront de n’acheter que la capacité disponible de vos produits conteneurisés, plutôt que de devoir acheter une licence pour l’ensemble du cluster sur lequel vos conteneurs peuvent fonctionner.
De plus, les licences de conteneurs offrent la possibilité de compter les cœurs fractionnaires sur l’ensemble du cluster plutôt que d’obliger chaque nœud worker ou pod à être compté jusqu’au prochain entier complet.
Le service de licence d’IBM automatise également la collecte des données d’utilisation des licences pour aider les clients à identifier l’utilisation des ressources de leurs logiciels sur l’ensemble du cluster, ce qui leur permet d’ajuster les droits de licence et de rester en conformité.
Oui.
Actuellement, les clients ne peuvent opter pour les conditions de licence des conteneurs que sur une base transactionnelle, via un addendum à la transaction de licence de conteneur.
Avec la sortie de la prochaine version d’IPAA, les conditions des licences de conteneurs seront incluses dans l’accord.
Les clients peuvent déployer n’importe quelle solution basée sur Kubernetes.
Remarques :
Actuellement, seuls les conteneurs Linux sont pris en charge.
IBM propose trois types de licences pour les déploiements dans un cloud privé (ou sur site) :
En raison de la manière dont Kubernetes déploie les conteneurs dans un cluster, l’utilisation d’une sous-capacité avec IBM License Metric Tool n’est pas possible. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser des conteneurs avec l’orchestration Kubernetes, vous devez soit utiliser la licence de conteneurs, soit obtenir une licence pour la capacité totale de chaque cluster sur le serveur.
La manière dont vous déployez votre logiciel dépend de la manière dont votre logiciel est déployé.
Tous les déploiements peuvent également utiliser sous licence la pleine capacité des nœuds sur lesquels le logiciel est (ou pourrait être) déployé. Par conséquent, si vous décidez de déployer des logiciels dans des conteneurs avec une orchestration via la licence de conteneurs et de décider ensuite de migrer tout ou une partie de l’environnement vers des machines virtuelles, la partie qui se trouve désormais sur les machines virtuelles peut être concédée sous une licence pour sous-capacité.
Le service de licence IBM est capable de suivre automatiquement l’utilisation des licences des logiciels conteneurisés. Les clients peuvent utiliser les rapports d’utilisation générés par le service de licence IBM, qui leur fournissent la capacité maximale quotidienne disponible pour leurs programmes sous licence (et les solutions dans les Cloud Pak). Cela permet aux clients de vérifier leur utilisation par rapport à leurs droits de licence et d’effectuer des ajustements de manière proactive.
Les paramètres ressources.limits.cpu prédéfinis qui sont fournis avec chaque programme sont utilisés dans toutes les opérations d’assurance qualité, dans les tests de performance, etc. IBM déconseille de modifier ces paramètres. Si toutefois vous décidiez de le faire, veuillez consulter la documentation du produit au préalable, afin de connaître les plages documentées acceptables pour vos programmes.
Les produits qui n’ont pas été convertis en une image conteneurisée et qui ne peuvent donc pas être exécutés dans un environnement conteneurisé ne sont pas éligibles. En outre, tout produit dont l’exécution et le suivi n’ont pas été activés par le service de licence IBM ne sera pas éligible pour les licences de conteneurs.
La description du produit et/ou du numéro de pièce indiquera l’indicateur de licence. Les liens suivants sont des sources d’information sur les prix/licences Passport Advantage :
Comme indiqué sur la page Licences de conteneurs IBM, les droits requis seront accordés en fonction de la capacité vCPU totale d’un programme. Autrement dit, le nombre total de vCPU disponibles pour un Pod, tel que défini par la méthodologie de comptage.
Remarque : tout pod qui contient un conteneur sans limite CPU est considéré comme ayant une capacité vCPU égale à la capacité du nœud worker.
Pour les accords de licence classiques (y compris pour la sous-capacité), les clients demandant une licence selon l’indicateur PVU doivent déterminer leur PVU à la valeur de base en se basant sur les graphiques de la page Web de licence Unité de Valeur du Processeur. Cette exigence ne concerne pas les conteneurs, tous les déploiements PVU seront évalués à 70 PVU pour 1 cœur.
Cela signifie que tout groupe de pods d’un programme verra le nombre de ses cœurs additionné sur l’ensemble des serveurs cluster, puis additionné. Voici quelques exemples :
Total -> 1,9 cœur -> 2,0 cœurs chargés -> 2 VPC ou 140 PVU
Pour les Cloud Paks, l’arrondi de cluster se fait au niveau de la solution groupée (et non du Cloud Pak).
IBM octroie des licences aux conteneurs en fonction de leur capacité potentielle plutôt que de leur utilisation réelle. Si un conteneur n’a pas de limite, sa capacité potentielle correspond à la capacité totale du nœud. Le conteneur sera donc facturé en conséquence.
Dans tous les cas où la capacité totale des pods d’un programme dépasse celle du nœud worker, c’est la capacité du nœud worker qui est utilisée. Par exemple :
Capacité du nœud = 8 cœurs
Total = 3+3+3 = 9 cœurs -> 8 cœurs sous licence en raison du plafonnement.
Pour les déploiements Cloud Pak, le plafonnement s’effectue au niveau de la solution groupée (et non de Cloud Pak).
Plafonnement
Octroi de licence pour le plus petit des cœurs d’une VM ou d’un serveur physique
Octroi de licence pour le plus petit des cœurs du pod ou du serveur physique
Cœurs fractionnaires
Non pris en charge
Arrondi au niveau du cluster
PVU par cœur
Varie selon la puce
Fixé à 70 PVU par cœur
Exigences en matière de capacité
Licence correspondant à la capacité de la machine virtuelle
Octroi de licence pour la capacité du pod
Outil d’utilisation des licences
IBM License Metric Tool
Service de licence IBM
Exigences du gestionnaire de machines virtuelles
Oui, il doit être installé sur tous les nœuds exécutant des produits en deçà du plafonnement
Aucun
Comptage manuel
Autorisés, à titre d’exception
Non autorisé
IBM facture traditionnellement les logiciels en fonction de la capacité maximale sur toute la période de licence. Par exemple : si, dans le cadre d’une licence annuelle, un programme utilise généralement 8 cœurs, mais qu’en novembre, il en utilise 12, les frais de licence pour l’année s’élèveront à 12 cœurs.
Cela ne change pas pour les licences de conteneurisation. Le service de licence IBM suit l’utilisation des licences en interrogeant fréquemment combien de pods (et de cœurs) sont déployés pour une application. Par conséquent, la valeur la plus élevée est retenue comme condition requise pour la durée de la licence.
Il convient de noter que les Cloud Pak (autres que Cloud Pak for Data) tiennent compte des ratios Cloud Pak. Par conséquent, si à un moment donné, le programme A avec un ratio de 3:1 utilise 9 cœurs, tandis que le programme B avec un ratio de 1:1 utilise 4 cœurs, alors 7 cœurs seraient le niveau maximal pour le Cloud Pak (9/3 -> 3 + 4/1 -> 4 = 7).
Oui, l’exigence minimale en matière de licence est d’un cœur.
Vous pouvez agréger manuellement les VPC en fonction de procédures documentées.
Vous pouvez utiliser License Service Reporter.
Oui, mais vous devez utiliser la version 1.18 du service de licences. Si une version inférieure du service de licence est utilisée, il peut arriver qu’une mise à niveau progressive génère un surestimation. Si une telle condition se produit, veuillez conserver et archiver les journaux des systèmes et les joindre à vos rapports d’utilisation de la licence.
Vous pouvez utiliser License Service Reporter.
Les clients doivent créer des rapports trimestriels, comme indiqué dans les conditions d’octroi de licence de conteneurs. Ils doivent conserver cette documentation comme preuve de la gestion continue de la conformité des licences pour les droits disponibles pour les middleware IBM. Conformément aux conditions de l’offre, les clients doivent mettre ces rapports à la disposition d’IBM ou d’un auditeur indépendant sur demande (voir l’accord IBM Passport Advantage).
Tout comme IBM License Metric Tool, le service de licence IBM est gratuit.
Oui, vous pouvez profiter de notre programme BYOSL (Bring Your Own Software License). Les fournisseurs disponibles sont répertoriés sur la page BYOSL.
Les clients qui ne se conforment pas à l’utilisation du service de licence IBM seront facturés pour tous les cœurs de l’ensemble du cluster. En effet, lorsque vous utilisez Kubernetes, les conteneurs peuvent être lancés sur n’importe quel nœud du cluster. Par conséquent, il est possible qu’un seul programme dispose de conteneurs qui exploitent toute la capacité du cluster.
Les nouveaux clients de licences de conteneurs sont tenus d’implémenter le service de licence IBM dans les 90 jours suivant leur premier déploiement d’un produit de conteneur éligible.
Les utilisateurs actuels de conteneurs doivent rapidement passer aux nouvelles versions ou modifications lorsqu’elles sont mises à disposition conformément aux conditions de la licence de conteneurs.
En raison de la complexité et de l’évolution rapide des déploiements dans les environnements Kubernetes, la création manuelle de rapports a été jugée irréalisable. Aucune exception n’est donc autorisée ; le service de licence IBM doit être utilisé lors du déploiement de conteneurs avec l’orchestration Kubernetes.
Oui, le service de licence IBM est obligatoire.
Le service de licence IBM s’exécute dans un pod au sein d’un nœud worker au sein du cluster, comme déterminé par le planificateur Kubernetes.
Dans le cas de plusieurs clusters, le service de licence est installé dans chaque cluster où le logiciel conteneurisé est déployé (le client doit vérifier l’installation et assurer la maintenance du service de licence.
Le service de licence produira des données permettant cette consolidation, mais celle-ci doit être effectuée manuellement. Les clients peuvent également utiliser License Service Reporter pour automatiser cette fonctionnalité.
IBM License Service Reporter collecte et agrège les données du service de licence IBM provenant de plusieurs clusters ainsi que de l’IBM License Metric Tool. Pour plus de détails, consultez la documentation du service de licences IBM.
Dans les 90 jours suivant l’installation de tout programme éligible qui profite de la licence de conteneur, vous devez i) soit vérifier si le service de licence IBM est installé, correctement configuré (référez-vous à la documentation), est en cours d’exécution et de maintenance, soit ii) si le service de licence IBM n’est pas installé et correctement configuré, obtenir, installer, configurer et maintenir le service de licence IBM, conformément au guide d’utilisation.
Produire et conserver pendant deux ans des rapports d’utilisation IBM trimestriels pour toute la période étudiée (c’est-à-dire la période qui commence le premier jour du premier mois d’un trimestre civil, ou aux fins du rapport initial lors de l’installation de l’outil, et se termine le dernier jour du dernier mois du trimestre civil) pour chaque conteneur éligible. Tout déploiement de produit au cours du trimestre débutera le jour du déploiement.
Les documents de licence des produits définissent les exigences pour chaque produit.
Le service de licence IBM peut être préinstallé lors du déploiement de logiciels conteneurisés via les services IBM Cloud Pak et dans les conteneurs certifiés IBM. Veuillez vérifier l’installation lors de votre premier déploiement de conteneurs. Si le service de licence IBM n’est pas installé, contactez le support produit ou écrivez à talk2sam@us.ibm.com/fr-fr.
Il n’existe pas de numéro de référence pour le service de licence IBM.
Non, le service de licence IBM n’est pas fourni avec un accès OCP gratuit. Le service de licence est inclus dans les services IBM Cloud Pak et tire donc parti des droits OCP disponibles du Cloud Pak ou des droits directs que le client obtient auprès de Red Hat.
Lorsque le service de licences est utilisé en dehors des Cloud Paks, le client est responsable de tous les frais supplémentaires que ce service peut engendrer.
Le service de licence est un outil léger qui consomme très peu de ressources. Veuillez consulter la documentation du centre de connaissances pour plus d’informations.
Si vous n’utilisez qu’un environnement conteneurisé, IBM License Metric Tool n’est pas nécessaire. Cependant, IBM License Metric Tool reste obligatoire pour les environnements à capacité réduite (machines virtuelles). Si vous disposez d’un environnement hybride, les deux outils doivent être installés.
