FAQ sur les licences de conteneurs

Si votre déploiement utilise des conteneurs avec l’orchestration Kubernetes, les licences de conteneurs vous permettront de n’acheter que la capacité disponible de vos produits conteneurisés, plutôt que de devoir acheter une licence pour l’ensemble du cluster sur lequel vos conteneurs peuvent fonctionner.

De plus, les licences de conteneurs offrent la possibilité de compter les cœurs fractionnaires sur l’ensemble du cluster plutôt que d’obliger chaque nœud worker ou pod à être compté jusqu’au prochain entier complet.

Le service de licence d’IBM automatise également la collecte des données d’utilisation des licences pour aider les clients à identifier l’utilisation des ressources de leurs logiciels sur l’ensemble du cluster, ce qui leur permet d’ajuster les droits de licence et de rester en conformité.