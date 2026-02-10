FAQ sur la sous-capacité – Présentation

1. Qu’est-ce qu’une licence pour capacité partielle (virtualisation) et en quoi diffère-t-elle des licences standard ?

Les licences de sous-capacité vous permettent d’acquérir des droits sur un logiciel basé sur les cœurs pour une capacité inférieure à la capacité totale de cœur de processeur du serveur, lorsque le logiciel est déployé dans un environnement de virtualisation éligible. Avec les licences de pleine capacité, les clients sont tenus d’obtenir des droits de licence pour tous les cœurs de processeur activés dans le serveur, quel que soit le mode de déploiement du logiciel.

L’octroi de licences pour une exploitation en sous-capacité IBM Passport Advantage :

permet aux clients de tirer parti de la virtualisation des serveurs pour consolider leur infrastructure plus efficacement et réduire leur coût total de possession (TCO)

permet un octroi de licences logicielles flexible grâce à des capacités de virtualisation avancées telles que les pools de processeurs partagés, le micro-partitionnement, les machines virtuelles et une réaffectation dynamique des ressources

offre aux clients en pleine croissance la flexibilité de choisir comment ajouter des environnements de workloads sans faire de compromis entre la conception matérielle et les licences logicielles

permet aux clients d’obtenir une licence logicielle uniquement pour la capacité de cœur de processeur disponible au niveau de la partition hébergeant le logiciel IBM

fournit un outil (ILMT) qui permet au client de suivre et de gérer la capacité en cœurs de processeur disponible pour les logiciels IBM, capacité qui fait l’objet d’une licence par cœur

2. Qu’est-ce qu’une licence de virtualisation, et quel est son lien avec la licence pour capacité partielle ?

Étant donné que le terme « virtualisation » est désormais couramment utilisé dans le secteur, IBM désigne parfois son offre « sous-capacité » sous le nom de « capacité de virtualisation » ou « licence de virtualisation ». Veuillez noter que ces noms sont utilisés de manière interchangeable. Aux fins de l’octroi de licences, la conteneurisation est considérée séparément.

2. Qu’est-ce qu’une licence pour capacité complète, et quel est son lien avec la licence pour capacité partielle ?

Les licences de pleine capacité sont basées sur chaque cœur de processeur physique activé dans le serveur physique. À l’époque où les serveurs étaient constitués d’un seul cœur de processeur placé sur une puce branchée dans un socket, les licences logicielles étaient par défaut octroyées sur la base de la pleine capacité. Le concept de licence de pleine capacité n’a pas changé, même avec la prolifération des serveurs multicœurs et multisockets. L’octroi de licences était fondamentalement simple. Cependant, avec le partitionnement et les technologies de virtualisation de serveurs plus sophistiquées qui créent des processeurs virtuels et des serveurs/partitions virtuels (également appelés machines virtuelles, LPAR, etc.) pouvant être déplacés et/ou redimensionnés à la volée, il est devenu nécessaire de disposer de modalités de licence plus flexibles. C’est pourquoi IBM a annoncé son offre de licence de sous-capacité en 2005. Aujourd’hui, IBM dispose de la prise en charge la plus étendue des technologies de virtualisation du secteur, notamment les plateformes RISC et x86, ainsi que Linux on System z. De plus, nous sommes le seul fournisseur à proposer un outil d’aide à la conformité à nos clients.

4. Un outil est-il actuellement requis pour suivre l’utilisation des licences pour capacité partielle ?

Oui, l’utilisation d’IBM License Metric Tool est requise pour l’octroi de licences de sous-capacité. IBM autorise également ses clients à utiliser d’autres outils approuvés. Pour plus d’informations sur ces outils, consultez la page Web consacrée à ILMT.

5. Les clients sont-ils tenus de déclarer le déploiement de leur licence à IBM ?

Les clients doivent conserver la documentation comme preuve de la gestion continue de la conformité des licences et de la gestion de la capacité disponible pour les logiciels IBM. Conformément aux modalités de l’offre, le client doit tenir ces rapports à la disposition d’IBM sur simple demande (consultez l’accord IBM Passport Advantage)

6. Quels sont les indicateurs logiciels éligibles à la licence pour capacité partielle ?

IBM prend en charge tous les produits logiciels qui utilisent des indicateurs de tarification basés sur les cœurs :

﻿﻿Unité de valeur de processeur (PVU)

﻿﻿Cœur de processeur virtuel (VPC)

﻿﻿Unité de valeur de ressource (RVU) : Cœur de processeur activé géré (MAPC)

7. Comment déterminer si un produit fait l’objet d’une licence fondée sur les métriques PVU, VPC ou RVU MAPC ?

La description du produit et/ou du numéro de pièce indiquera presque toujours l’indicateur de licence. Les liens suivants sont des sources d’information sur les prix/licences Passport Advantage :

Base de données des documents d’information sur les licences IBM

Licences IBM Passport Advantage

8. Quel est l’algorithme qui permet de déterminer les « tarifs pour capacité partielle » ?

IBM accorde des licences sur la base du nombre total de cœurs de processeur, en fonction du nombre le plus faible entre les cœurs physiques et les cœurs virtuels. La condition minimale pour l’octroi de licences logicielles est le nombre approprié de droits de licence pour un cœur de processeur. Ces licences sont basées sur la capacité de traitement disponible pour le logiciel IBM. IBM accorde des licences en fonction de la somme de la capacité virtuelle ou de la capacité totale (physique) du serveur, la valeur la plus faible étant retenue. Veuillez vous référer aux règles de comptage des licences de virtualisation pour obtenir des précisions et des exemples sur le calcul des exigences en matière d’octroi de licences de sous-capacité dans divers scénarios.

9. Est-il possible d’obtenir des droits de licence pour un cœur de processeur dans un serveur, pour tous les environnements de virtualisation éligibles ?

Oui. Veuillez vous reporter à la liste des technologies de processeur éligibles et des technologies de virtualisation éligibles.

10. Est-il possible d’obtenir des droits de licence pour moins d’un cœur de processeur dans un serveur, pour tous les environnements de virtualisation éligibles ?

Non. La condition minimale pour l’octroi de licences logicielles est le nombre approprié de droits de licence pour un cœur de processeur entier.

11. Quels sont les droits de licence requis pour une machine virtuelle (VM) dans un environnement de virtualisation VMware ?

Les licences sont basées sur la capacité de traitement disponible pour le logiciel IBM. Dans le cas de VMware, nous accordons des licences en fonction du nombre de cœurs virtuels (vCPU dans la terminologie VMware) disponibles pour une partition. Chaque CPU équivaut à un cœur de processeur pour l’octroi de licences. Nous accordons des licences pour la somme la plus faible entre le nombre de vCPU et la capacité totale (physique) du serveur. Pour plus d’informations, consultez l’article Compter les licences logicielles à l’aide de certaines technologies de virtualisation sur le site dédié à la sous-capacité.

11. Quels sont les droits de licence requis pour une partition dans un environnement de virtualisation PowerVM éligible ?

L’octroi de licences est basé sur la capacité de traitement (exprimée en PVU) disponible pour le logiciel IBM. Dans le cas d’une partition PowerVM, nous accordons des licences en fonction de la capacité de cœur de processeur virtuelle disponible pour une partition, selon le mode de partition (plafonné ou non plafonné).

Dans le cas de certaines partitions (partitions plafonnées) qui ont une capacité de traitement fractionnaire, nous regroupons les cœurs de processeur fractionnaires, appliquons des règles de plafonnement de pool partagé et arrondissons au niveau du serveur au cœur de processeur entier supérieur. IBM accorde des licences en fonction de la somme des cœurs virtuels ou de la capacité totale (physique) du serveur, la valeur la plus faible étant retenue.



Pour en savoir plus, trouvez le scénario qui décrit le mieux votre situation en consultant :

Scénarios pour Power Systems disponibles dans Compter les licences logicielles à l’aide de certaines technologies de virtualisation.



13. Pourquoi certains produits à base de cœurs ne sont-ils pas éligibles à une licence pour capacité partielle ?

Dans ces rares exceptions, les produits ne peuvent généralement pas être déployés dans un environnement de serveurs virtualisés ; ils sont toujours déployés sur l’ensemble de l’environnement de serveurs, ou l’architecture de la solution produit est telle qu’ILMT ne peut pas détecter la capacité de cœur de processeur de l’environnement de serveurs virtualisés. Ces produits doivent faire l’objet d’une licence sur la base de leur capacité totale. Consultez la section Produits éligibles aux licences de sous-capacité Passport Advantage.

14. Les licences pour capacité partielle sont-elles proposées tant aux clients Passport Advantage qu’aux clients Passport Advantage Express ?

Oui

15. Comment s’inscrire au programme de licences pour capacité partielle ?

Les modalités d’octroi de licences de sous-capacité sont incluses dans l’IPAA. Pour plus d’informations, accédez à Passport Advantage.

16. Si un client possède un serveur à 16 cœurs de processeur, mais que seuls 8 cœurs ont été activés, s’agit-il d’une capacité partielle ?

Non. Dans ce cas, l’octroi de licences de pleine capacité exige que le client acquière uniquement des licences pour les 8 cœurs activés. À mesure que d’autres processeurs sont activés, le client doit acquérir des droits de licence logicielle supplémentaires. La sous-capacité s’applique uniquement si le client configure des partitions disposant de moins de 8 cœurs de processeur actifs. Pour plus d’informations sur les cœurs de processeur activés, veuillez consulter la FAQ suivante.

17. Les clients sont-ils tenus d’acquérir des droits de licence pour les cœurs de processeur désactivés sur un serveur ?

Non. IBM exige uniquement des licences pour les cœurs de processeur activés. Certains serveurs peuvent être livrés avec un ou plusieurs cœurs de processeur désactivés ou éteints afin de permettre une extension future du système. Par exemple, un système peut être livré avec 8 cœurs de processeur physiques, dont seulement 6 ont été activés. Le client peut ainsi activer les 2 cœurs de processeur supplémentaires à l’avenir, à mesure que ses besoins en matière de workloads augmentent. Pour les licences logicielles par cœur, ce serveur contient uniquement 6 cœurs de processeur activés. Les clients doivent uniquement obtenir des licences logicielles pour tous les cœurs de processeur activés disponibles à l’utilisation sur le serveur. Dans cet exemple, aucune licence n’est requise pour les 2 cœurs restants tant qu’ils ne sont pas activés.

Les cœurs de processeur activés sont des cœurs de processeur physiques qui peuvent être utilisés sur un serveur. Ils comprennent les cœurs de processeur :

qui sont activés (disponibles à l’utilisation) lorsque le serveur est expédié par le fabricant qui sont activés ultérieurement grâce à des codes d’activation achetés auprès du fabricant du serveur par le client

En résumé, des licences supplémentaires sont requises au moment où des cœurs de processeur supplémentaires sont activés.

18. Si la mobilité est utilisée dans un environnement virtuel (par exemple, Power Live Partition Mobility, Vmotion), les cœurs virtuels sont-ils comptés à chaque déplacement vers un nouveau serveur ?

Non. Les cœurs virtuels d’une machine virtuelle (VM) qui a été déplacée à la suite d’un événement de mobilité ne seront pas comptés plus d’une fois. La même VM ne peut pas fonctionner simultanément sur deux serveurs.

19. Quand et comment le nombre d’environnements éligibles sera-t-il augmenté ?

Depuis le lancement de l’offre Passport Advantage Sub-Capacity, IBM a continuellement étendu l’éligibilité de nouvelles technologies de virtualisation à cette option de licence flexible. Face à l’évolution rapide du marché des serveurs virtualisés, il est nécessaire de s’abonner au service « Mes notifications » pour être alerté dès qu’IBM License Metric Tool prend en charge de nouvelles technologies éligibles (les instructions figurent dans une section dédiée ci-dessous). Il est également conseillé de surveiller l’annexe officielle Eligible Virtualization Technology pour prendre connaissance des nouveaux ajouts.



20. Sous quel délai les clients doivent-ils installer ILMT ?

Les nouveaux clients en sous-capacité sont tenus d’implémenter IBM License Metric Tool (ILMT) dans les 90 jours suivant le déploiement de leur premier produit de sous-capacité admissible sur un environnement de virtualisation admissible.

Les clients disposant d’une sous-capacité existante doivent rapidement passer aux nouvelles versions ou mises à niveau lorsqu’elles sont disponibles, conformément aux dispositions de l’IPAA.

21. Dans quels cas est-on exempt d’utiliser ILMT avec les licences pour capacité partielle ?

Avec la publication de l’Accord IBM Passport Advantage v11, IBM ne prendra plus en charge les exceptions relatives aux exigences de déclaration de sous-capacité. Les clients peuvent continuer à déclarer manuellement les déploiements de sous-capacité jusqu’au 1er janvier 2024 s’ils effectuaient, avant le 1er mai 2023, des déclarations manuelles à titre exceptionnel et s’ils satisfont aux exigences décrites dans l’Accord IBM Passport Advantage v10.Pour plus d’informations, veuillez consulter IBM License Metric Tool.

22. Que se passe-t-il si ILMT ne prend pas en charge ma technologie de virtualisation ?

Avec la publication de la version 11 de l’IPPA, les exceptions manuelles ne sont plus acceptées. Les technologies non prises en charge doivent être comptabilisées via une licence de pleine capacité. Si vous souhaitez bénéficier d’une licence de sous-capacité, vous devez utiliser une technologie de virtualisation prise en charge. Si vous étiez auparavant autorisé à effectuer des déclarations manuelles, vous pouvez consulter, jusqu’au 1er janvier 2024, les instructions relatives à votre technologie de virtualisation éligible et l’exemple de feuille de calcul de suivi manuel disponibles sur la page Web dédiée à la sous-capacité.

23. ILMT est-il obligatoire pour les licences de capacité partielle ?

Tous les clients doivent utiliser un outil approuvé et validé pour mesurer l’utilisation des logiciels basés sur les cœurs. ILMT est l’outil standard proposé et maintenu par IBM. Cependant, les clients peuvent utiliser d’autres outils, comme indiqué sur les pages Web dédiées à la sous-capacité et à ILMT.

24. Pour un client qui remplit les conditions requises pour bénéficier d’une exception liée à ILMT et qui effectue un suivi et des rapports manuels, quels outils peut-il utiliser en complément de ces efforts manuels ?

Pour ceux qui ont utilisé des exceptions de déclaration avant le 1er mai 2023 : les exceptions annoncées dans le cadre de la règle ILMT, l’exigence manuelle de comptage/rapport peut être complétée par des outils alternatifs s’ils aident à mesurer avec précision la capacité maximale de cœur par le produit logiciel. Il existe plusieurs produits sur le marché capables d’effectuer des analyses d’inventaire des logiciels simples et seulement une poignée de solutions pour déterminer le type de cœur de processeur sur le serveur matériel (une exigence pour déterminer le nombre de droits à concéder sous licence). Mais contrairement à ILMT, ces outils ne peuvent pas assurer une surveillance continue des modifications de la capacité de cœur de processeur d’une partition virtualisée, afin de capturer la capacité maximale (de pointe) disponible pour le logiciel IBM basé sur les cœurs.

Même ILMT peut être utilisé dans des environnements de technologie de virtualisation de serveurs non pris en charge, mais éligibles, pour aider à saisir les informations de base sur les processeurs matériels et les logiciels des serveurs. Cependant, si ILMT ne prend pas en charge la technologie de virtualisation, il ne générera pas la réponse correcte pour les partitions, les LPAR, les machines virtuelles, les domaines, etc. Ces données doivent être capturées manuellement à l’aide des moyens fournis par les systèmes d’exploitation, les technologies de virtualisation, les journaux de gestion du changement, et plus encore.

25. Quels choix dois-je sélectionner dans le portail « Mes notifications » d’IBM pour être alerté dès que des mises à jour d’ILMT sont disponibles ?

Connectez-vous avec votre identifiant IBM, saisissez IBM License Metric Tool dans la barre de recherche produit, puis cliquer sur Souscrire. Si vous n’avez pas d’identifiant IBM, accédez à Profil de mon compte.

26. Quelle doit être la période de déclaration par défaut d’ILMT ?

Les modalités relatives à la sous-capacité reflètent la production de rapports trimestrielles en tant que délai maximal autorisé avant d’avoir à analyser et à rapprocher les rapports ILMT. La plupart des clients devront probablement effectuer cette opération chaque mois. Certains clients, qui disposent d’environnements de serveurs très dynamiques, où les partitions sont redimensionnées/déplacées fréquemment et/ou avec des changements dans leur inventaire logiciel, peuvent devoir créer des rapports hebdomadaires afin de suivre le volume des changements. Seuls les clients disposant des environnements de serveurs virtualisés les plus stables pourront être en conformité avec les dispositions du contrat de licence IBM en réalisant des rapports trimestriels.



27. Où puis-je trouver des informations générales, des FAQ supplémentaires spécifiques à ILMT, des exemples de rapports disponibles et une assistance supplémentaire pour ILMT ?

Consultez le site Web de documentation ILMT pour plus d’informations et de ressources techniques.

28. Est-il nécessaire de disposer d’ILMT sur les serveurs de sauvegarde en cas de reprise après sinistre pour surveiller la capacité de cœur de processeur requise pour les dispositions du contrat de licence ?

Oui, vous devez installer des agents sur tout serveur de sauvegarde où ILMT est également installé sur le serveur/la partition principal.

Vous pouvez alors exclure ces instances du calcul si aucune licence n’est requise (généralement les sauvegardes à chaud/à froid, mais les exigences en matière de licence peuvent varier selon les produits). Pour plus de détails, consultez la lettre d’annonce du produit (en effectuant une recherche sur la page d’information sur les offres) ou le document d’informations sur les licences du produit (en effectuant une recherche dans les accords de licence logicielle).

29. Où installer les agents ILMT ?

Les agents ILMT doivent être installés sur un environnement de virtualisation éligible hébergeant des produits éligibles de sous-capacité. De plus, pour certaines technologies de virtualisation, les agents doivent être installés sur le système hébergeant les machines virtuelles.

Rubrique Infocenter relative à l’installation des agents



30. Comment obtenir IBM License Metric Tool ?

Bien qu’ILMT soit une offre de produit sans frais, il demeure nécessaire de passer commande afin de générer un enregistrement de vos droits IBM pour la licence ainsi que pour la couverture de l’abonnement et de l’assistance technique* (S&S). En effet, ILMT bénéficie du même niveau d’assistance technique que celui dont bénéficie le reste du portefeuille de produits Passport Advantage, par opposition aux autres outils et utilitaires gratuits fournis « en l’état » avec une assistance technique limitée, voire inexistante.

31. Pourquoi doit-on commander ILMT ? Pourquoi ne peut-on pas simplement le télécharger ?

La plupart des produits téléchargeables ne fournissent que peu ou pas d’assistance technique ; ils sont fournis « en l’état ». Pour ILMT, IBM propose un niveau d’assistance identique à celui de ses autres logiciels essentiels. Bien qu’ILMT soit une offre de produit sans frais, il demeure nécessaire de passer commande afin de générer un enregistrement de vos droits IBM pour la licence ainsi que pour la couverture de l’abonnement et de l’assistance technique* (S&S).

32. Quel numéro de pièce utilise-t-on pour commander ILMT ?

La commande initiale d’ILMT doit être effectuée avec la référence (P/N) D561HLL. Afin de maintenir un enregistrement de droits, le S&S doit être renouvelé annuellement avec la référence (P/N) E027NLL. Pour obtenir des instructions et des compléments d’information relatifs à la commande d’ILMT, veuillez consulter le document IBM License Metric Tool PA Online Ordering.

33. Pourquoi dois-je renouveler Software Subscription and Support pour utiliser un produit gratuit ?

Le renouvellement du S&S avec la référence (P/N) E027NLL est facultatif ; il n’est requis que si le client souhaite être habilité à recevoir les mises à jour, les mises à niveau ainsi que l’assistance technique*. Toutefois, sachez que le maintien à jour d’ILMT constitue une obligation contractuelle au titre du régime de la sous-capacité ; le renouvellement du S&S s’avère donc impératif pour tout client tenu d’utiliser cet outil.