1. Qu'est-ce qu'une unité de valeur de processeur (PVU) ?

Une unité de valeur de processeur (PVU) est une unité de mesure utilisée pour différencier les licences de middleware en fonction de la technologie de processeur distribuée (définies dans le tableau PVU par fournisseur du processeur, marque, type et numéro de modèle du processeur).

Pour les licences basées sur les PVU, IBM continue de définir un processeur comme chaque cœur de processeur sur une puce. Chaque programme logiciel a un prix spécifique par PVU. IBM a introduit les PVU en 2006 afin de mieux refléter la valeur relative qu’un client peut obtenir lorsqu’il exécute une workload sur une technologie de processeur spécifique.

2. Les unités de valeur de processeur sont-elles transférables d’un serveur à l’autre ?

Oui, les unités de valeur de processeur pour le même programme sont entièrement transférables entre serveurs au sein de l’entreprise. Lors du transfert vers un serveur doté de cœurs de processeur ayant une exigence PVU par cœur différente, un nombre supérieur ou inférieur de licences PVU peut être nécessaire. Si des licences PVU supplémentaires sont requises, le client doit acquérir des licences PVU supplémentaires pour le déploiement afin de garantir la conformité.

3. Quelle est la structure des numéros de pièces pour les programmes utilisant l’indicateur PVU ?

La structure des numéros de pièces de Passport Advantage, licence plus 12 mois d’abonnement et support logiciel (S&S), renouvellement du S&S, rétablissement du S&S et montée en gamme de licences (si disponible), est cohérente dans l’ensemble des offres des programmes PVU et Passport Advantage.

4. Pourquoi certaines références ne sont-elles disponibles qu'en quantités minimales de 10 PVU ?

Les prix de certains programmes d’unités de valeur de processeur sont si bas que pour une quantité de 1, les prix seraient inférieurs à un dollar américain. En outre, ces produits sont généralement acquis en grande quantité. Un minimum de 10 unités de valeur de processeur a donc été créé pour faciliter la commande, la facturation et l’administration.

5. Qu’est-ce qui détermine les droits PVU requis pour une licence logicielle ?

Les droits d’utilisation PVU requis pour la licence logicielle middleware sont déterminés par la multiplication (A) du score de PVU par cœur et (B) du nombre total de cœurs de processeur du serveur sur lequel le middleware est installé. Par exemple, 2 cœurs * 70 PVU par cœur = 140 PVU.

(A) Score de PVU par cœur

L’indicateur PVU d’IBM est utilisé pour différencier la technologie de processeur sur laquelle le middleware est installé. Un score de PVU par cœur de processeur est attribué à chaque technologie de processeur, comme représenté dans le tableau IBM PVU pour les serveurs (pour les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et postes de travail, veuillez consulter la section assignée dans cette FAQ).

Une technologie de processeur et le score de PVU par cœur correspondant sont caractérisés par cinq attributs :

Fournisseur du processeur : AMD, HP, Fujitsu, IBM, Intel, Oracle, etc. Marque du processeur : Itanium, Opteron, POWER6, Xeon, etc. Type de processeur : un cœur, deux cœurs (deux cœurs par socket), quatre cœurs, etc. Socket du processeur : le nombre maximal de sockets possibles sur le serveur. Numéro de modèle du processeur : dans certains cas, comme pour les puces Intel Xeon, le numéro de modèle du processeur est requis tel qu’indiqué dans le tableau PVU.

(B) Nombre total de cœurs de processeur

Le nombre total de cœurs de processeur est calculé en multipliant toutes les puces processeur (ou sockets) du serveur par le nombre de cœurs de processeur pour chaque puce (ou socket).

Par exemple, un serveur à deux sockets équipé de processeurs Intel Xeon quadricœur (c’est-à-dire quatre cœurs de processeur par puce) possède un total de huit cœurs (deux puces multipliées par quatre cœurs par puce). Les exigences PVU pour ce serveur sont de 560 PVU : 70 PVU par cœur multiplié par 8 cœurs de processeur.

6. IBM continue-t-elle de définir un « processeur » comme étant le « cœur » du processeur ?

Oui. IBM a toujours défini et continue de définir un processeur comme étant le cœur du processeur. Les clients doivent acquérir des licences logicielles pour tous les cœurs de processeur activés disponibles pour une utilisation sur le serveur. Avec les licences PVU (unité de valeur de processeur), les clients acquièrent des licences PVU en fonction du nombre et du type de cœurs de processeur.

Le terme « cœur de processeur » est souvent simplement utilisé comme synonyme de « cœur ».

7. À quelle fréquence le tableau PVU est-il mis à jour ?

Le tableau PVU est mis à jour périodiquement, au fur et à mesure que de nouvelles technologies de processeur deviennent disponibles. La date indiquée en bas du tableau correspond au jour de sa publication.

8. Quels outils puis-je utiliser pour déterminer les droits PVU requis ?

Si vous connaissez déjà le modèle du processeur, vous pouvez vous référer aux Tableaux PVU. Les tableaux PVU constituent la source officielle relative aux exigences PVU par cœur pour les serveurs.

Le calculateur d’unités de valeur de processeur vous aidera à calculer correctement le nombre de PVU après avoir répondu à quelques questions.

9. Qu’est-ce qui détermine la PVU requise par score de cœur pour un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et une station de travail (exigences par cœur) ?

Pour les ordinateurs portables, de bureau et stations de travail équipés de processeurs AMD ou Intel x86, l’exigence de PVU par cœur est de 100 PVU par cœur pour toute technologie de processeur monocœur et de 50 PVU par cœur pour toute technologie multi-cœur (par exemple, Core 2 Duo), sauf pour les technologies de processeurs multicœurs Intel Core i3, i5 et i7 qui nécessitent 70 PVU par cœur.

10. Pourquoi IBM utilise-t-il des unités de valeur de processeur ?

Dans l’environnement actuel, où différentes technologies de cœur de processeur peuvent avoir des caractéristiques de performance de workload très différentes, il est devenu important pour IBM et d’autres fournisseurs de middleware de prendre en compte ces différences de performance dans les licences logicielles. Par exemple, un client aura besoin de cœurs de processeur relativement plus lents pour exécuter une workload spécifique que s’il utilisait de cœurs de processeur plus rapides. Le prix payé par un client doit représenter équitablement la valeur potentielle qu’il peut tirer de ces systèmes, qui découle de la quantité de travail que le processeur peut effectuer.

La structure des unités de valeur de processeur d’IBM garantit une simplicité relative en matière de licences logicielles en réponse à l’évolution rapide des technologies matérielles. Les deux principaux changements technologiques qui ont créé l’impulsion pour la licence PVU ont été l’adoption généralisée de la technologie multi-cœurs (plusieurs cœurs de processeur sur une seule puce silicium), et l’évolution et l’adoption de plus en plus large des technologies de virtualisation. La structure PVU d’IBM constitue une base pour les licences middleware et peut s’adapter plus facilement à ces avancées. En outre, les licences PVU offrent aux clients une flexibilité et une granularité accrues en matière de licences, et réduisent l’impact des licences logicielles sur les décisions de conception du système.

11. Comment IBM attribue-t-elle les exigences de PVU par cœur pour la nouvelle technologie ?

Alors qu’IBM intègre de nouvelles technologies de processeurs dans la structure des unités de valeur des processeurs, l’objectif principal est de continuer à améliorer les performances des logiciels en termes de prix. Lors de l’attribution des exigences de PVU par cœur, les performances relatives du processeur sont évaluées à l’aide d’un certain nombre de références standards du secteur. Ces références peuvent inclure à la fois le traitement des transactions (par exemple, TPC-C) et des références standards basées sur les processeurs (par exemple, SPECint et SPECjbb). Les conditions du marché et la volonté de maintenir une structure relativement simple sont également des facteurs qui influencent l’attribution des unités de valeur de processeur.

12. Y a-t-il des outils de gestion des licences pour aider les clients à déterminer leurs droits logiciels ?

Les clients peuvent utiliser l’outil IBM License Metric Tool (ILMT), qui est gratuit, pour suivre leurs droits d’utilisation des programmes IBM. De plus, les clients peuvent substituer IBM BigFix Inventory, qui inclut Tivoli Asset Discovery for Distributed en tant que programme de support et propose des fonctions supplémentaires.

13. Un outil de conformité tel que IBM License Metric Tool (ILMT) est-il requis ?

L’utilisation de l’IBM License Metric Tool (ILMT) n’est requise que pour la licence de sous-capacité. Pour plus d’informations, veuillez consulter la FAQ sur la sous-capacité.

14. Dois-je toujours utiliser la pleine capacité du serveur ?

Non, vous pourrez bénéficier d’une licence de sous-capacité si vous remplissez les conditions requises. Pour plus d’informations, veuillez consulter la FAQ sur la sous-capacité.

15. Pourriez-vous fournir un exemple de matrice des exigences PVU pour POWER ?

Modèle de processeur Nombre maximal de sockets Cœurs par socket PVU par cœur Nombre total de PVU POWER S822 2 8 x 70 = 1 120 POWER E850 4 8 x 100 = 3 200 POWER 880 8 8 x 120 = 7 680

16. Pourquoi le nombre de sockets sur le serveur est-il pertinent par rapport à la tarification que je reçois ?

L’évolutivité des serveurs permet aux clients d’atteindre un niveau d’utilisation des logiciels plus élevé. L’évolutivité des serveurs est mesurée par le nombre maximal de sockets qu’ils comportent. Par conséquent, il est possible d’accroître la valeur du logiciel en augmentant l’évolutivité, mesurée par le nombre maximal de sockets sur le serveur.

17. Quelle est la différence entre POWER7 et POWER7 TurboCore ?

Le mode Turbo-core n’est disponible que sur les modèles de serveurs Power. Le mode Turbo-core permet au serveur de « passer » du mode de fonctionnement normal de 8 cœurs actifs à 4 cœurs actifs. Ce changement ne peut se produire qu’après un IPL. En mode Turbo-core, les 4 cœurs actifs atteignent une performance plus élevée car ils peuvent utiliser le cache supplémentaire mis à disposition par les 4 cœurs inactifs.

Notez que les cœurs inactifs n’exécutent aucune workload logicielle ; vous n’aurez donc pas à acquérir de droits de licence pour eux. Si le client revient au mode de fonctionnement normal, il devra alors disposer de licences pour les 8 cœurs.

18. Quelle est la différence entre un cœur, une puce et un socket ?

Chaque cœur représente une unité fonctionnelle au sein d’un dispositif informatique qui interprète et exécute les instructions logicielles. Ces cœurs sont connectés à la puce. La puce est ensuite connectée à un socket qui la fixe à la carte mère. Les termes « puce » et « socket » sont souvent utilisés de manière interchangeable.

19. Pourriez-vous fournir un exemple de matrice des exigences PVU possibles pour la technologie de processeur Intel ?

Nombre maximal de sockets Cœurs par socket PVU par cœur Nombre total de PVU 2 x8 x 70 = 1 120 4 x8 x 100 = 3 200 8 x8 x 120 = 7 680

20. Pourquoi l’évolutivité du serveur est-elle pertinente pour la tarification que je reçois ?

L’évolutivité des serveurs est mesurée par le nombre maximal de sockets qu’ils comportent. L’évolutivité des serveurs et l’utilisation de la technologie de virtualisation offre aux clients la capacité d’optimiser la consolidation des workloads logicielles, ainsi que l’utilisation de leurs actifs middleware. Par conséquent, il est possible d’accroître la valeur du logiciel en augmentant l’évolutivité, mesurée par le nombre maximal de sockets sur le serveur.

21. Les PVU par cœur changent-elles lorsque je connecte des sockets sur différents serveurs ?

Si les sockets de deux serveurs ou plus sont connectés pour former un serveur de multitraitement symétrique (SMP), le nombre maximal de sockets par serveur augmente. Pour plus d’informations sur le SMP, veuillez consulter Multitraitement symétrique.

Par exemple, lorsque les sockets d’un serveur à 2 sockets avec 6 cœurs par socket sont connectés aux sockets d’un autre serveur à 2 sockets avec 6 cœurs par socket, l’ensemble devient un serveur SMP avec un maximum de 4 sockets par serveur et 24 cœurs, et nécessite 2 400 PVU (100 par cœur × 24 cœurs).

22. Est-ce qu’IBM continue de définir un « processeur » comme étant le cœur du processeur ?

Oui. Comme dans toutes les annonces précédentes, IBM définit toujours un processeur comme étant le cœur du processeur. Les clients doivent acquérir des licences logicielles pour tous les cœurs de processeur activés disponibles pour une utilisation sur le serveur. Avec les licences PVU (unité de valeur de processeur), les clients sont tenus d’acquérir des licences PVU en fonction du nombre et du type de cœurs de processeur.

23. Quelle est la différence entre un modèle de serveur et un numéro de modèle de processeur ?

Le modèle de serveur est associé à l’ensemble du boîtier hardware contenant au minimum un socket/une puce avec le ou les cœurs de processeur, la mémoire, le bus et l’alimentation ; tandis que le modèle de processeur est un composant du boîtier composé d’un socket/d’une puce avec un ou plusieurs cœurs de processeur.