Réactiver l’abonnement et le support IBM Software

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Réactivez votre S&S et profitez de ses avantages

Cliquez sur le bouton ci-dessus pour découvrir comment :

  • accéder aux dernières versions et mises à jour de vos logiciels IBM ;
  • bénéficier du support IBM quand vous en avez besoin ;
  • effectuer une mise à niveau pour moderniser vos logiciels et optimiser votre ROI.

Obtenez les toutes dernières versions et mises à jour logicielles

Si votre contrat S&S a expiré et que vous utilisez des versions plus anciennes de vos logiciels, vous passez à côté des améliorations en matière d’IA agentique, d’automatisation, de sécurité et de convivialité, et vous ne bénéficiez pas des correctifs critiques ni du support IBM.

Découvrez les fonctionnalités dont vous ne bénéficiez pas si vous n’utilisez pas la dernière version des produits suivants.

IBM Maximo Application Suite 9.1

Les utilisateurs d’IBM MAS 9.1 peuvent gérer de manière stratégique les actifs, les installations et la planification des investissements au sein d’une expérience unique, en tirant parti d’un nouvel assistant d’IA générative, optimisé par watsonx.ai, pour accroître la productivité du personnel.  

 En savoir plus :

IBM Db2 12.1

IBM Db2 12.1 introduit des agents pilotés par l’IA qui simplifient l’administration, accélèrent le dépannage et optimisent les performances pour les workloads de données stratégiques. Des fonctionnalités de sécurité améliorées offrent un niveau supérieur de contrôle et de conformité.


En savoir plus :

IBM Cognos Analytics 12.1.2

IBM Cognos Analytics 12.1.2 offre des capacités en libre-service intégrant l’IA pour accélérer et simplifier la préparation, l’analyse et le reporting des données. De plus, la version 12.1.2 propose une version conteneurisée de la plateforme que vous pouvez exécuter n’importe où.

 En savoir plus :

IBM Informix 15.0

Identifiez et gérez de façon fluide l’état de votre base de données grâce aux outils de gestion des données d’IBM Db2. Db2 Tools vous aide à gérer vos bases de données, à optimiser les performances des requêtes, à sauvegarder/restaurer, à migrer et à cloner vos bases de données. Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts tout en préservant la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de vos données.

En savoir plus :

IBM MQ 9.4

IBM MQ 9.4.2 offre une connectivité multiplateforme améliorée, des améliorations en matière de développement d’applications, une observabilité, une messagerie sécurisée et fiable sur toutes les plateformes, des capacités d’IA et des parcours de modernisation vers le SaaS et le cloud hybride.

En savoir plus :

IBM Planning Analytics 2.1

IBM Planning Analytics 2.1, avec une IA générative et agentique intégrée, offre une visibilité immédiate sur les données, facilitant la budgétisation, le forecasting, le reporting et l’analyse automatisés.

En savoir plus :

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 7.2.0

IBM ELM 7.2.0 apporte des améliorations en matière de convivialité, de sécurité et de performances ; grâce à des agents d’IA intégrés, la solution rationalise les workflows de développement et accélère la mise en place de systèmes complexes de haute qualité.

En savoir plus :

IBM Cloud Pak for Business Automation 25

IBM Business Automation 25.0 fournit une plateforme d’automatisation de bout en bout alimentée par l’IA pour aider à résoudre plus rapidement les défis opérationnels, réduire les temps d’attente des clients, accélérer les processus et minimiser les risques de non-conformité.

En savoir plus :

IBM App Connect 13.0

IBM App Connect Enterprise 13.0 offre une interface utilisateur simplifiée, des fonctionnalités pilotées par l’IA, de nouvelles améliorations en matière d’automatisation pour accélérer la création de valeur et renforcer la gouvernance dans les environnements d’intégration.

En savoir plus :

Bénéficiez de l’assistance dont vous avez besoin

Réactivez et profitez du support de base d’IBM pour ouvrir un dossier, télécharger des correctifs, rechercher de la documentation technique et consulter les problèmes connus (rapport officiel d’analyse de programme, APAR) afin de vous aider à dépanner, prévenir et résoudre les problèmes.
 
Besoin de plus de flexibilité ?
Si vous constatez que :
  • vous avez besoin de plus de temps pour passer aux dernières versions ou mises à jour logicielles ;
    toutes les versions, mises à jour et modifications (VRM) d’un ou plusieurs de vos produits IBM Software ont atteint leur date de fin de support de base ; ou
    vous avez besoin d’un support plus poussé :
Découvrez les options de support suivantes.
IBM Extended Support

Une option d’assistance logicielle pour des versions ou des déploiements spécifiques de produits dont l’assistance de base est arrivée à échéance, vous offrant ainsi plus de temps pour télécharger une VRM plus récente.

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IBM Sustained Support

Une option d’assistance logicielle pour les produits acquis via IBM Passport Advantage et dont l’assistance de base est arrivée à échéance pour toutes les versions et versions.

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IBM Advanced Support

Une option d’assistance logicielle pour les produits acquis via IBM Passport Advantage destinée aux clients nécessitant une gestion prioritaire des dossiers et des temps de réponse plus courts que ceux offerts par l’abonnement et le support de base.

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Renouvelez votre abonnement pour protéger, sécuriser et moderniser vos logiciels

Le renouvellement de votre abonnement et support IBM Software (S&S) est l’un des moyens les plus rentables de protéger votre investissement logiciel. De plus, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour moderniser vos solutions au moment opportun, y compris en passant à une offre SaaS. Rendez-vous sur TechXchange pour visionner les derniers webinaires sur la modernisation des abonnements et des contrats annuels (S&A).

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Documentation IBM

Recherchez dans la documentation IBM ou utilisez le catalogue de produits pour découvrir les nouveautés.
Bulletins de sécurité IBM

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Cycle de vie du support IBM

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