Si votre contrat S&S a expiré et que vous utilisez des versions plus anciennes de vos logiciels, vous passez à côté des améliorations en matière d’IA agentique, d’automatisation, de sécurité et de convivialité, et vous ne bénéficiez pas des correctifs critiques ni du support IBM.

Découvrez les fonctionnalités dont vous ne bénéficiez pas si vous n’utilisez pas la dernière version des produits suivants.