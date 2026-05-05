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Si votre contrat S&S a expiré et que vous utilisez des versions plus anciennes de vos logiciels, vous passez à côté des améliorations en matière d’IA agentique, d’automatisation, de sécurité et de convivialité, et vous ne bénéficiez pas des correctifs critiques ni du support IBM.
Découvrez les fonctionnalités dont vous ne bénéficiez pas si vous n’utilisez pas la dernière version des produits suivants.
Les utilisateurs d’IBM MAS 9.1 peuvent gérer de manière stratégique les actifs, les installations et la planification des investissements au sein d’une expérience unique, en tirant parti d’un nouvel assistant d’IA générative, optimisé par watsonx.ai, pour accroître la productivité du personnel.
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IBM Db2 12.1 introduit des agents pilotés par l’IA qui simplifient l’administration, accélèrent le dépannage et optimisent les performances pour les workloads de données stratégiques. Des fonctionnalités de sécurité améliorées offrent un niveau supérieur de contrôle et de conformité.
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IBM Cognos Analytics 12.1.2 offre des capacités en libre-service intégrant l’IA pour accélérer et simplifier la préparation, l’analyse et le reporting des données. De plus, la version 12.1.2 propose une version conteneurisée de la plateforme que vous pouvez exécuter n’importe où.
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Identifiez et gérez de façon fluide l’état de votre base de données grâce aux outils de gestion des données d’IBM Db2. Db2 Tools vous aide à gérer vos bases de données, à optimiser les performances des requêtes, à sauvegarder/restaurer, à migrer et à cloner vos bases de données. Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts tout en préservant la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de vos données.
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IBM MQ 9.4.2 offre une connectivité multiplateforme améliorée, des améliorations en matière de développement d’applications, une observabilité, une messagerie sécurisée et fiable sur toutes les plateformes, des capacités d’IA et des parcours de modernisation vers le SaaS et le cloud hybride.
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IBM Planning Analytics 2.1, avec une IA générative et agentique intégrée, offre une visibilité immédiate sur les données, facilitant la budgétisation, le forecasting, le reporting et l’analyse automatisés.
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IBM ELM 7.2.0 apporte des améliorations en matière de convivialité, de sécurité et de performances ; grâce à des agents d’IA intégrés, la solution rationalise les workflows de développement et accélère la mise en place de systèmes complexes de haute qualité.
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IBM Business Automation 25.0 fournit une plateforme d’automatisation de bout en bout alimentée par l’IA pour aider à résoudre plus rapidement les défis opérationnels, réduire les temps d’attente des clients, accélérer les processus et minimiser les risques de non-conformité.
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IBM App Connect Enterprise 13.0 offre une interface utilisateur simplifiée, des fonctionnalités pilotées par l’IA, de nouvelles améliorations en matière d’automatisation pour accélérer la création de valeur et renforcer la gouvernance dans les environnements d’intégration.
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Une option d’assistance logicielle pour des versions ou des déploiements spécifiques de produits dont l’assistance de base est arrivée à échéance, vous offrant ainsi plus de temps pour télécharger une VRM plus récente.
Une option d’assistance logicielle pour les produits acquis via IBM Passport Advantage et dont l’assistance de base est arrivée à échéance pour toutes les versions et versions.
Une option d’assistance logicielle pour les produits acquis via IBM Passport Advantage destinée aux clients nécessitant une gestion prioritaire des dossiers et des temps de réponse plus courts que ceux offerts par l’abonnement et le support de base.
Le renouvellement de votre abonnement et support IBM Software (S&S) est l’un des moyens les plus rentables de protéger votre investissement logiciel. De plus, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour moderniser vos solutions au moment opportun, y compris en passant à une offre SaaS. Rendez-vous sur TechXchange pour visionner les derniers webinaires sur la modernisation des abonnements et des contrats annuels (S&A).
Recherchez dans la documentation IBM ou utilisez le catalogue de produits pour découvrir les nouveautés.
Recherchez dans les bulletins de sécurité des informations sur les vulnérabilités potentielles affectant votre logiciel.
Remarque : vous pouvez ajouter ou supprimer des produits et modifier vos abonnements à tout moment.