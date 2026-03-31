IA Red Hat sur IBM Cloud

OpenShift AI on IBM Cloud associe Red Hat OpenShift à des outils MLOps et d’IA générative intégrés. Vous bénéficiez ainsi d’une plateforme cohérente basée sur Kubernetes pour gérer les workloads d’IA dans des environnements de cloud hybride.

Principales caractéristiques :

Une infrastructure optimisée pour l’entraînement et l’inférence en matière d’IA

Des pipelines intégrés pour la gestion de bout en bout du cycle de vie des modèles

Des options de calcul adaptées aux GPU avec mise à l’échelle automatique intelligente

Une sécurité, une conformité et une observabilité adaptées aux entreprises

Un support unifié assuré conjointement par IBM et Red Hat

OpenShift AI offre une base fiable et sécurisée pour les opérations d’IA et le déploiement en production.