IA Red Hat sur IBM Cloud

Accélérez votre stratégie en matière d’IA et de cloud hybride grâce à une plateforme sécurisée, évolutive et ouverte, mise au point par IBM et Red Hat. 

Évolutive. Adapté à l’IA. Ouverte. Flexible.

Voir les offres Red Hat AI Lancez-vous avec InstructLab
Illustration de carrés et de rectangles dans des nuances de bleu formant un motif géométrique à deux niveaux

Solutions adaptées à l’IA signées Red Hat et IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud offre un moyen cohérent et sécurisé de créer, d’entraîner, de personnaliser et de déployer des workloads d’IA et de machine learning dans des environnements de cloud hybride. Ce portefeuille combine l’innovation open source avec une infrastructure cloud dédiée aux entreprises, permettant aux équipes informatiques de réduire la complexité opérationnelle et d’accélérer l’adoption de l’IA. Cette offre s’adresse aux entreprises qui ont besoin d’une infrastructure d’IA fiable et souhaitent passer plus rapidement du prototype à la production.
Personnalisation

Personnalisez vos modèles à l’aide de vos propres données d’entreprise.
Workloads d'IA

Déployez des workloads d’IA sur une plateforme de cloud hybride homogène.
Optimisation GPU

Mettez l’entraînement et l’inférence à l’échelle grâce à une infrastructure optimisée pour les GPU.
Gouvernance

Appliquez la sécurité, la gouvernance et la conformité dans tous les environnements.

Solutions Red Hat AI disponibles sur IBM Cloud

Une plateforme d’IA ouverte, hybride et dédiée aux entreprises. Trois solutions.

 Pour en savoir plus, consultez notre présentation de la solution Red Hat AI on IBM Cloud

Créez, déployez et gérez des applications d’IA à l’échelle

OpenShift AI on IBM Cloud associe Red Hat OpenShift à des outils MLOps et d’IA générative intégrés. Vous bénéficiez ainsi d’une plateforme cohérente basée sur Kubernetes pour gérer les workloads d’IA dans des environnements de cloud hybride.

Principales caractéristiques :

  • Une infrastructure optimisée pour l’entraînement et l’inférence en matière d’IA

  • Des pipelines intégrés pour la gestion de bout en bout du cycle de vie des modèles

  • Des options de calcul adaptées aux GPU avec mise à l’échelle automatique intelligente

  • Une sécurité, une conformité et une observabilité adaptées aux entreprises

  • Un support unifié assuré conjointement par IBM et Red Hat

OpenShift AI offre une base fiable et sécurisée pour les opérations d’IA et le déploiement en production.

Un système d’exploitation sécurisé et haute performance pour les workloads d’IA

Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) offre un environnement stable pour exécuter et personnaliser les LLM dans le cloud, les centres de données et les emplacements en périphérie (edge). Cette solution inclut la famille de modèles open source Granite et les outils InstructLab, offrant ainsi aux équipes un environnement de développement et de déploiement d’IA prêt à l’emploi.

Principales caractéristiques :

  • Sécurité d’entreprise et gestion du cycle de vie
  • Prise en charge optimisée des GPU et des accélérateurs d’IA
  • Déploiements portables dans le cloud hybride
  • Opérations cohérentes conformes aux processus RHEL standard

RHEL AI fournit une base sécurisée et prévisible pour les workloads d’IA d’entreprise.

Logos IBM et Red Hat

Personnalisez les modèles d’IA d’entreprise grâce à un service géré

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud est un service entièrement géré qui vous permet de personnaliser des grands modèles de langage sans nécessiter de réentraînement complet. La solution utilise la génération d’instructions synthétiques pour ajouter de nouveaux comportements, compétences et connaissances spécialisées, contribuant ainsi à réduire les coûts liés aux GPU et à accélérer le développement des modèles.

Principales caractéristiques d’InstructLab :

  • Personnalisation des modèles à l’aide des données d’entreprise
  • Exigences infrastructurelles moins élevées que celles du réglage fin traditionnel
  • Environnement IBM Cloud sécurisé pour la protection des données
  • Workflows standardisés entre les équipes

InstructLab offre un moyen plus rapide de créer des modèles d’IA adaptés à vos besoins métier et à vos exigences de gouvernance.

Pourquoi Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud offre une base sécurisée, cohérente et évolutive pour faire passer les workloads d’IA de la phase pilote à la production dans vos environnements de cloud hybride.
Adoption accélérée de l’IA

Des outils rationalisés et des workflows automatisés contribuent à réduire les délais de mise en production et à simplifier la personnalisation des modèles.

 Cohérence du cloud hybride

Une expérience opérationnelle unifiée entre les environnements cloud et sur site permet aux équipes de déployer et de gérer l’IA de manière plus fiable.

 Sécurité et conformité d’entreprise

Des contrôles intégrés prennent en charge la protection des données, la gouvernance et les exigences réglementaires pour les workloads sensibles.

 Infrastructure d’IA évolutive

Des capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau optimisées pour les GPU offrent les performances nécessaires à l’entraînement et à l’inférence à l’échelle.

 IA fiable et précise

Des données de haute qualité, des modèles validés et des options de déploiement robustes contribuent à améliorer la précision du système et la prise de décision.

 Coûts opérationnels réduits

Une infrastructure optimisée et des méthodes de personnalisation des modèles plus efficaces contribuent à réduire l’utilisation des ressources et les coûts globaux.

 Protection intégrée

Les contrôles de sécurité et de confidentialité facilitent la mise en conformité avec les exigences réglementaires.

 Plateforme d’IA de bout en bout

Des serveurs au stockage, en passant par l’orchestration et la gestion du cycle de vie des modèles, la plateforme réduit la complexité et garantit la cohérence des opérations.

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