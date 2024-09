Instana prend en charge Amazon EKS Anywhere (lien externe à ibm.com), une nouvelle extension et option de déploiement d'AWS qui permet aux clients de créer des clusters Kubernetes au sein de leur propre infrastructure sur site.Grâce à Instana, les clients profitent de la même automatisation, du même contexte et des mêmes actions intelligentes pour surveiller leurs clusters Amazon EKS sur site.

Enterprise Observability pour Amazon EKS présente plusieurs avantages :

Cohérence du cloud hybride : vous possédez des charges de travail Kubernetes sur Amazon EKS. Vous devez maintenant faire fonctionner des clusters Kubernetes sur site. Bénéficier d'une cohérence opérationnelle entre Amazon EKS Anywhere et Amazon EKS peut vous aider à normaliser votre exploitation de Kubernetes à partir d'un ensemble d'outils unifiés. Instana est capable de surveiller vos clusters Kubernetes dans les environnements cloud et sur site.

Environnement déconnecté : il vous faudra peut-être sécuriser vos applications dans des environnements déconnectés. Peut-être utilisez-vous des applications dans des zones sans accès Internet ? Vous pouvez désormais déployer et faire fonctionner des clusters à haute disponibilité en utilisant la même distribution Kubernetes que celle qui alimente Amazon EKS sur AWS.

Modernisation des applications : modernisez vos applications sur site sans devoir réaliser manuellement la maintenance des versions Kubernetes et les correctifs de sécurité en amont afin de vous concentrer sur votre cœur de métier.

Souveraineté des données : profitez de la distribution et des outils Amazon EKS Kubernetes pour les données que vous devez conserver sur site.

Microservice Monitoring d'Instana offre une visibilité sur l'ensemble de la pile :