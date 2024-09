Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) est l'offre Kubernetes as a Service (KaaS) d'Amazon sur le marché. Amazon EKS fournit un plan de contrôle Kubernetes (K8s) entièrement géré sur plusieurs zones de disponibilité, laissant l'utilisateur configurer des nœuds worker Amazon EC2 via des groupes de mise à l'échelle automatique pour gérer la charge de travail. Pour optimiser la performance des applications Amazon EKS et automatiser les flux de travaux de gestion de la performance, l'observabilité automatique Amazon EKS d'Instana ne se limite pas aux indicateurs classiques pour fournir des fonctionnalités de contrôle complètes du cloud, de Kubernetes, de l'infrastructure, des applications et des services :

Reconnaissance des nœuds Kubernetes et des services déployés

Instrumentation et traçage automatiques du code pour Java, Node, .NET, etc.

Mappage automatique des applications, des conteneurs et des clusters Kubernetes

Traçage de toutes les requêtes de bout en bout sur tous les systèmes et services

Contrôle de l'état de santé des applications, des services, de l'infrastructure, de Kubernetes et du cloud

L'observabilité complète des applications et le contrôle des performances dans les environnements Amazon EKS nécessitent une visibilité des performances des hôtes virtuels, des pods en cours d'exécution, des conteneurs et de l'orchestration, ainsi que de toutes les applications et de tous les services déployés sur le cluster.

Le contrôle automatisé des applications d'Instana est le moyen le plus rapide et le plus simple de surveiller Amazon EKS dans toute la pile pour fournir des analyses complètes sur les applications. L'agent Instana identifie automatiquement toutes les instances Kubernetes et les technologies de service déployées, déploie les détecteurs de contrôle nécessaires et commence à tracer les applications et les requêtes. Instana détermine également automatiquement l'état de santé du cluster Amazon EKS.