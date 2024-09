Une surveillance complète de Kubernetes (K8s) nécessite des couches de configuration des données, des indicateurs de performance et de la surveillance. Instana automatise l’ensemble du processus de surveillance des applications conteneurisées, y compris la reconnaissance automatique des composants de l’application, des plateformes, des technologies, des conteneurs, de Kubernetes et, pour finir, du moteur de service de conteneurs, comme OpenShift ou IBM Cloud. Une fois installé, Instana découvrira tous les conteneurs (orchestrés et non orchestrés), déploiera des détecteurs de surveillance pour chaque composant de l’application, cartographiera les dépendances de l’application et commencera à surveiller les performances de la pile complète de l’application.