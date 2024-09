Docker est un système de gestion de conteneurs open source.Complet, Docker Monitoring d'Instana ne s'arrête pas aux indicateurs de conteneur classiques et propose également la reconnaissance automatique, le déploiement, la configuration, la détermination de l'état de santé et l'analyse des performances à plusieurs niveaux :

Chaque conteneur Docker

Identification des technologies utilisées dans chaque conteneur Docker

Contrôle et mappage des applications exécutées sur l'ensemble du système

Docker fournit une couche d'abstraction et d'automatisation qui permet à plusieurs conteneurs indépendants contenant des ressources système individuelles de fonctionner au sein d'un seul système d'exploitation. Docker s'appuie sur le noyau Linux pour fournir ce type d'isolation des ressources, en utilisant plusieurs fonctionnalités du noyau pour obtenir une virtualisation légère des conteneurs. Il s'agit actuellement de la norme de facto pour ce type de technologie. Contrôler l'environnement Docker et les applications utilisées sur ces conteneurs nécessite de comprendre comment les différents composants d'application s'exécutent dans cet environnement.

La gestion des applications basées sur Docker nécessite une visibilité sur les performances au niveau de l'hôte, du conteneur, du composant et du code. En ce sens, Instana se veut le moyen le plus rapide et le plus simple d'identifier et de contrôler les applications Docker. Après une installation rapide de l'agent Instana sur l'hôte virtuel ou physique, l'agent identifie automatiquement tous les conteneurs et composants logiciels exécutés dans l'environnement, déploie tous les détecteurs de contrôle appropriés (Docker, Java, MongoDB, etc.) et commence à tracer chaque requête d'application. Instana détermine ainsi automatiquement l'état de santé des applications et de leurs composants.