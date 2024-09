Apache ActiveMQ est un serveur de courtage de messages open-source écrit en Java. Il fournit une gestion évolutive et performante des messages sur un certain nombre de protocoles, notamment JMS, REST, OpenWire, STOMP et MQTT. ActiveMQ assure une communication fluide des messages grâce au groupement et à la mémoire virtuelle, au cache et à la persistance des journaux. Il est utile dans les environnements de bus de service d’entreprise et peut utiliser Apache ZooKeeper pour une véritable réplication. ActiveMQ Monitoring d’Instana comprend la visibilité des files d’attente de messages, de la configuration de la plateforme, des connexions et des performances au niveau des applications.

Lorsqu’il est déployé dans un environnement contenant ActiveMQ, l’agent Instana détecte automatiquement qu’ActiveMQ est présent et déploie le détecteur de surveillance ActiveMQ pour commencer à surveiller son courtage de messages, en veillant à ce que chaque composant de l’environnement soit sain et interagisse correctement avec les autres systèmes.