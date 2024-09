Vos données voyagent beaucoup, mais elles ne doivent pas exposer votre entreprise aux risques liés aux données cloud et aux violations de conformité. Prenez le contrôle de la sécurité de vos données dans le cloud grâce à notre solution de sécurité unifiée des données pour les workloads cloud (AWS, Azure, GCP) et à des applications SaaS (SharePoint, OneDrive, Slack, Google Drive, Jira, Confluence, et plus encore). Guardium DSPM est une solution unique qui vous offre les avantages suivants :

Découvrir les données cachées

Analyser le flux de données

Découvrir les vulnérabilités liées aux données

Automatiser le mappage et la classification des données (y compris l’identification des informations personnelles)



Détecter et corriger les vulnérabilités dans les entrepôts de données sous-jacents

Grâce à la surveillance continue proposée par les solutions DSPM, les entreprises peuvent éviter les problèmes de sécurité et de conformité qui découlent souvent d’une utilisation du cloud évolutive et complexe, tout en réduisant leur surface d’attaque et en éliminant les zones d’ombre en matière de sécurité. Cette solution sans agent et prête à l’emploi se connecte aux entrepôts de données cloud et aux applications SaaS en quelques minutes, offrant une valeur ajoutée instantanée aux professionnels de la sécurité et leur permettant de répondre aux questions critiques concernant leurs données cloud, notamment les problématiques liées à la confidentialité des données.

Avec IBM Guardium DSPM, vous pouvez améliorer votre stratégie de gestion de la posture de sécurité des données et gagner en confiance pour sécuriser vos données multicloud.