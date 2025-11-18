Pour être éligible à cette distinction, chaque produit IBM primé devait répondre à deux critères de référence clés : premièrement, au moins 10 avis vérifiés entre le 1er janvier et le 17 octobre 2025 ; et deuxièmement, 75 % ou plus des évaluateurs devaient avoir sélectionné IBM pour ses capacités, son meilleur rapport qualité-prix ou sa relation client.
Cette dernière option, « Meilleure relation client », nous tient le plus à cœur. Elle repose sur ce que les clients Think et ressentent réellement à chaque interaction : des engagements en matière de mise en œuvre et de vente à leur décision de choisir à nouveau IBM. C'est ce genre de commentaires qui nous motive à Continuer à innover et à rencontrer les clients là où ils se trouvent.