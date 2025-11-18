Intelligence artificielle Automatisation informatique

23 produits IBM différents remportent le prix Choix des acheteurs TrustRadius 2026

Ce prix témoigne de la confiance que nos clients accordent aux solutions IBM, reflétant notre engagement à offrir non seulement une technologie puissante, mais aussi une expérience client fluide et fiable.

Publié le 18 novembre 2025
Des collègues dans un bureau, une personne présentant un graphique sur un écran.
By Chaitali Pramanik

Vingt-trois offres IBM différentes ont été honorées par le Buyer’s Choice Award 2026 de TrustRadius, une reconnaissance qui reflète la voix de nos clients et la valeur qu’IBM offre chaque jour.

Les commentaires, les informations et les engagements des clients déterminent la manière dont nous innovons, créons et déployons, en veillant à ce que chaque solution IBM n'apporte pas seulement Power et performance, mais aussi partenariat et confiance.

Les clés pour devenir le choix des acheteurs

Pour être éligible à cette distinction, chaque produit IBM primé devait répondre à deux critères de référence clés : premièrement, au moins 10 avis vérifiés entre le 1er janvier et le 17 octobre 2025 ; et deuxièmement, 75 % ou plus des évaluateurs devaient avoir sélectionné IBM pour ses capacités, son meilleur rapport qualité-prix ou sa relation client.

Cette dernière option, « Meilleure relation client », nous tient le plus à cœur. Elle repose sur ce que les clients Think et ressentent réellement à chaque interaction : des engagements en matière de mise en œuvre et de vente à leur décision de choisir à nouveau IBM. C'est ce genre de commentaires qui nous motive à Continuer à innover et à rencontrer les clients là où ils se trouvent.

Reconnaître les gagnants

La reconnaissance du Choix de l’Acheteur de cette année s’étend à un large éventail d’offres IBM — couvrant l’IA, l’automatisation, les données et l’analytique, le cloud hybride et la sécurité — reflétant à quel point nous sommes investis dans l’aide des entreprises à se transformer et à prospérer.

Lauréats du prix TrustRadius Buyer’s Choice 2026

IBM API Connect: gestion des API

IBM Apptio: gestion des affaires technologiques (TBM)

IBM Aspera on Cloud: Managed File Transfer (MFT)

IBM Cloudability: Gestion des coûts cloud

IBM Cloud Object Storage: Infrastructure-as-a-Service

IBM Cognos Analytics: Business Intelligence (BI)

IBM Db2: Bases de données relationnelles

IBM Guardium: Sécurité des bases de données

IBM Instana: Observabilité

IBM Maximo Application Suite: gestion des actifs d'entreprise

IBM Planning Analytics: Gestion de la performance d’entreprise (CPM)

IBM SevOne: Surveillance des performances réseau

IBM SPSS Statistics: Analyse statistique

IBM Storage flashsystem: stockage Enterprise Flash d'entreprise

IBM StreamSets: Data Pipeline

IBM Targetprocess: Agile Development

ibm turbonomic: Cloud Management

IBM Verify: gestion des identités

IBM watsonx®.ai: Développement de l'IA

IBM watsonx.data: Data Lakehouse

IBM Watsonx Code Assistant: Génération de code par IA

IBM watsonx Orchestrate: agent IA Builder

IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)

Merci à nos clients

Nous sommes incroyablement reconnaissants de vos distinctions, et encore plus fiers des équipes et des clients qui les ont obtenues. Votre confiance et votre partenariat alimentent notre innovation et nous inspirent à redéfinir sans cesse ce qui est possible.

C'est ensemble que nous construirons des expériences plus intelligentes et mieux connectées.

