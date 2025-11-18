Vingt-trois offres IBM différentes ont été honorées par le Buyer’s Choice Award 2026 de TrustRadius, une reconnaissance qui reflète la voix de nos clients et la valeur qu’IBM offre chaque jour.

Les commentaires, les informations et les engagements des clients déterminent la manière dont nous innovons, créons et déployons, en veillant à ce que chaque solution IBM n'apporte pas seulement Power et performance, mais aussi partenariat et confiance.