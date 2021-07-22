Pendant l’utilisation, en transfert, au repos.
Contrôlez votre cloud.
Système « Keep Your Own Key ».
Gouvernez les configurations des ressources cloud et gérez votre conformité de manière centralisée dans le respect des directives réglementaires et internes. Les réglementations de conformité évoluent rapidement. Assurez-vous que votre entreprise évolue encore plus vite.
IBM Cloud va au-delà du confidential computing en protégeant les données durant l’intégralité du cycle de vie du traitement. Vous vous assurez ainsi plus de confidentialité tout en gardant une autorité complète sur vos données et le plus haut niveau de protection.
IBM Cloud vous offre un vaste éventail d’options d’emplacements et de modes d’exécution de vos données et charges de travail.
Sécurisez votre cloud et simplifiez votre charge de travail
Une entreprise d’énergie basée en France s’est appuyée sur IBM pour accélérer le développement de sa plateforme et sa mise sur le marché.
Cernez mieux les méthodes employées par les acteurs des menaces pour cibler le cloud, ainsi que leurs motivations. (376 Ko)
Comprenez les concepts de la sécurité cloud et comment les entreprises peuvent les appliquer.
IBM Security propose un portefeuille étendu de produits et de services dédiés à la sécurité des entreprises.
Personnalisez votre expérience IBM Cloud pour répondre aux besoins de votre entreprise.