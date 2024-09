L’accès à l’électricité est si essentiel à la société moderne qu’elle pourrait presque être considérée comme un droit humain, mais près d’un milliard de personnes en Afrique subsaharienne n’ont toujours pas accès à l’électricité. Cet état de fait n’est pas simplement lié à l’absence d’infrastructures ; en Tanzanie, par exemple, environ 50 % de la population se trouve à proximité du réseau, mais seulement 16 % des foyers y sont connectés.

Le problème réside dans le fait qu’un raccordement électrique nécessite un investissement initial important et inabordable pour de nombreuses familles. Par conséquent, chaque fois qu’ils doivent recharger leur téléphone portable, ils doivent payer une personne raccordée et les prix sont souvent outrageusement élevés. On estime que de nombreuses personnes en Afrique subsaharienne dépensent jusqu’à 10 % de leurs revenus en électricité, soit, en proportion, plus de 10 fois plus que le budget moyen dépensé en Europe et en Amérique du Nord.

Irene Energy, une entreprise basée en France, a réalisé que bon nombre de ces problèmes pouvaient être résolus en créant une infrastructure de back-office plus simple, moins coûteuse et plus flexible pour les fournisseurs d’énergie. Par exemple, si les coûts de gestion et de traitement des paiements sont suffisamment faibles, cela permet aux gens de verser une petite part de leurs revenus hebdomadaires dans un fonds communautaire jusqu’au moment où le montant collecté permettra d’installer un nouveau réseau. Cela génère également une itinérance de l’électricité ; par exemple, un utilisateur peut recharger son téléphone chez un ami mais payer l’électricité lui-même. Ainsi, les coûts sont partagés de manière équitable.

« Nous avons vu une énorme opportunité de faire évoluer les marchés de l’énergie de manière positive avec une infrastructure de back-office sécurisée, évolutive, puissante et abordable pour les fournisseurs d’énergie », explique Guillaume Marchand, fondateur d’Irene Energy. « Il nous fallait simplement trouver les bons partenaires pour nous aider à résoudre ce formidable défi technique. »