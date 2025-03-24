Le Multi-Tier Cloud Security (MTCS), également connu sous le nom de Standard Singapore SS 584, est une norme de sécurité pour les fournisseurs de services cloud opérant à Singapour. Le MTCS a été élaboré sous la direction du Comité des normes des technologies de l’information (ITSC) de Singapour. Il s’agit d’un moyen pour les fournisseurs de services cloud de démontrer que les contrôles de sécurité sont adaptés à la sensibilité des données qu’ils stockent et qu’ils traitent.

Le système de certification MTCS est basé sur des normes internationales telles que la norme ISO 27001 et est conçu pour garantir la mise en place de pratiques de sécurité et de confidentialité, afin de réduire les risques liés à l’exploitation dans un environnement cloud.

La certification MTCS est accordée à trois niveaux différents de sécurité opérationnelle, avec des exigences de plus en plus strictes. La certification MTCS de niveau 3 atteste de l'existence de contrôles de sécurité permettant d'héberger les données les plus sensibles et à fort impact, et est exigée d'un fournisseur de services cloud qui traitera des données pour le gouvernement singapourien.

