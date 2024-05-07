L’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) est un ensemble de règlements du gouvernement américain administrés par le Département d’État visant à contrôler l’exportation de technologies liées à la défense, y compris les logiciels et les données de la United States Munitions List (USML).
Il n'existe pas de certification ITAR officielle. Cependant, IBM propose les services indiqués ci-dessous de manière à aider les clients à respecter leurs exigences ITAR. La conformité ITAR peut également être certifiée par un tiers indépendant. Les clients doivent créer des comptes IBM Cloud qui indiquent l'utilisation d'ITAR.
La plateforme IBM Cloud propose des offres fédérales qui prennent en charge l'ITAR. Les descriptions de services IBM (SD) indiquent si une offre donnée est conforme à la réglementation ITAR.
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.