L’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) est un ensemble de règlements du gouvernement américain administrés par le Département d’État visant à contrôler l’exportation de technologies liées à la défense, y compris les logiciels et les données de la United States Munitions List (USML).

Il n'existe pas de certification ITAR officielle. Cependant, IBM propose les services indiqués ci-dessous de manière à aider les clients à respecter leurs exigences ITAR. La conformité ITAR peut également être certifiée par un tiers indépendant. Les clients doivent créer des comptes IBM Cloud qui indiquent l'utilisation d'ITAR.