Conformité IBM Cloud® : ISO 31000

La famille de normes ISO 31000 est publiée depuis 2009 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et a pour but d'aider les organisations à gérer les risques. La norme ISO 31000:2018 est la première norme de cette famille. Elle fournit des lignes directrices sur la gestion des risques qui se concentrent sur la conception et l'implémentation d'un cadre de gestion des risques. Ce processus permet d'identifier et de minimiser les dommages causés par des incertitudes et des événements imprévus.



Une organisation disposant d'un processus de gestion des risques conforme à la norme ISO 31000 a un niveau d'assurance, ainsi qu'une continuité opérationnelle, une résilience économique et une stabilité, y compris face à des événements imprévisibles.

