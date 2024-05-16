Conformité IBM Cloud® : ISO 27018

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme indépendant et non gouvernemental qui publie des normes dans des domaines techniques et non techniques. La série de normes ISO/CEI 27000 est le fruit d'un effort conjoint avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) et définit des mécanismes visant à aider les organisations à sécuriser leurs actifs informationnels.



La norme ISO/CEI 27018:2019 contient un ensemble de directives pour l'un des aspects les plus importants de la sécurité sur Internet : la protection des informations identifiant la personne, c'est-à-dire toute information pouvant être lié à un individu donné.

Le code des pratiques défini par la norme ISO/CEI 27018:2019 garantit qu'une organisation certifiée ISO 27018 a évalué les risques et mis en place des protections appropriées pour les informations identifiant ses utilisateurs.

Rapports et autre documentation