Conformité IBM Cloud® : ISO 27018

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme indépendant et non gouvernemental qui publie des normes dans des domaines techniques et non techniques. La série de normes ISO/CEI 27000 est le fruit d'un effort conjoint avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) et définit des mécanismes visant à aider les organisations à sécuriser leurs actifs informationnels.
La norme ISO/CEI 27018:2019 contient un ensemble de directives pour l'un des aspects les plus importants de la sécurité sur Internet : la protection des informations identifiant la personne, c'est-à-dire toute information pouvant être lié à un individu donné.
Le code des pratiques défini par la norme ISO/CEI 27018:2019 garantit qu'une organisation certifiée ISO 27018 a évalué les risques et mis en place des protections appropriées pour les informations identifiant ses utilisateurs.
Rapports et autre documentation
Les certificats IBM ISO 27018 sont publiés et disponibles au grand public. Les services ci-dessous sont certifiés ISO 27018 et émettent des certificats ISO au moins une fois par an.
IBM applique la norme ISO 27018 à ses produits, offres et services basés sur le cloud afin d'améliorer son système de gestion de la sécurité informatique (ISMS) et d'assurer le même niveau de protection des informations identifiant la personne pour chaque service cloud certifié. Les documents de service (SD) IBM indiquent si une offre donnée conserve la certification ISO 27018.
Nos certificats ISO 27018 démontrent que les produits et services IBM basés sur le cloud ont adopté les meilleures pratiques pour le traitement des informations identifiant la personne.
Services IBM Cloud certifiés ISO 27018
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.