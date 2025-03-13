Conformité IBM Cloud : HDS (France)

La certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) a été délivrée par l’ASIP Santé (qui fait partie de l’Agence du numérique en santé). Introduit par le ministère français de la Santé, elle fournit des directives sur l’hébergement des renseignements médicaux personnels (PHI) et stipule que tout établissement de santé qui héberge des PHI en externe doit faire appel à un fournisseur de services certifié HDS. Le HDS est un référentiel qui décrit les conditions et les mesures de sécurité dans lesquelles les données personnelles de santé collectées en France doivent être protégées. Le processus de certification HDS oblige le fournisseur de services cloud à mettre en œuvre et à démontrer qu’il a mis en place des mesures appropriées pour préserver la confidentialité, la sécurité et la confidentialité des renseignements médicaux personnels.



