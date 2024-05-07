Conformité IBM Cloud® : FISMA

La loi FISMA (Federal Information Security Management Act, loi fédérale sur la gestion de la sécurité des informations) de 2002 vise à assurer la sécurité des données au sein du gouvernement fédéral américain. Elle définit les exigences en matière de sécurité des informations des agences fédérales américaines ainsi que des fournisseurs tiers indépendants qui gèrent les données du gouvernement américain.
Pour être conforme à la loi FISMA, une organisation doit procéder à des examens annuels de ses programmes de sécurité des informations afin de minimiser les risques tout en améliorant la rapidité, la rentabilité et l'efficacité. La conformité avec la loi FISMA est obtenue par un fournisseur de service de cloud (CSP) via le processus d'autorisation FedRAMP.
IBM Cloud for Government est conforme au niveau High Impact de la loi FISMA. Les descriptions de services (SD) IBM indiquent si une offre donnée bénéficie de l'état de conformité FISMA. Les services ci-dessous sont évalués tous les ans.
Outre les normes et les certifications du gouvernement américain, les centres de données IBM Cloud for Government adhèrent à des programmes de conformité globaux, sectoriels et régionaux.
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.