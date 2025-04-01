Les exigences du Code de conduite cloud de l’Union européenne (EU Cloud CoC) permettent aux fournisseurs de services cloud (CSP) de démontrer leur capacité à se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE.
L’EU Cloud CoC comprend une section sur la gouvernance conçue pour soutenir la mise en œuvre, la gestion et l’évolution du Code de manière efficace et transparente. Suite à l’avis positif émis par le Comité européen de la protection des données (EDPB), le Code a été officiellement approuvé par l’Autorité belge de protection des données en mai 2021.
L’EU Cloud CoC a joué un rôle déterminant dans l’alignement du secteur du cloud sur des mesures techniques et organisationnelles rigoureuses pour une mise en œuvre efficace du RGPD. Outre le fait qu’il constitue une preuve de conformité au RGPD pour les fournisseurs de services cloud, cet outil unique est une garantie importante pour les utilisateurs de cloud dans l’ensemble de l’Union européenne.
Rapports et autre documentation
Services cloud IBM vérifiés comme conformes à l’EU Cloud CoC (ID de vérification 2023LVL02SCOPE5316)
IBM considère que l’EU Cloud CoC est un outil fiable permettant de prouver aux utilisateurs cloud notre engagement à sécuriser leurs données. La vérification EU Cloud CoC démontre qu’IBM Cloud répond aux exigences du Code. IBM a obtenu un deuxième niveau de conformité avec l’EU Cloud CoC. Découvrez nos services conformes aux exigences de l’EU Cloud CoC.
Pour plus d’informations sur les politiques de confidentialité des données d’IBM, accédez à l’IBM Trust Center. Si vous avez d’autres questions sur la politique d’IBM en matière de respect de la vie privée concernant nos offres externes, contactez le service d’assistance du bureau en charge de la protection de la vie privée d’IBM.
Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.