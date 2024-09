Ne vous contentez pas de stocker, faites-le rapidement. IBM Storage FlashSystem 5300 est la solution de cloud hybride tout-en-un idéale pour les moyennes et grandes entreprises. Grâce au stockage flash et à l’IA, vous pouvez déployer la solution de stockage la plus rentable et la plus puissante du marché.



Jusqu’à 1,8 Po de capacité réelle en 1U (compression des données de 2:1)

Intel Ice Lake, PCI Gen 4

Temps d’attente rapide, jusqu’à 50 μs