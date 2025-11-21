Conseil en capital-investissement

Accélérez la croissance, l’efficacité et la préparation à la cession de votre portefeuille grâce à l’expertise d’IBM en conseil pour le capital-investissement, alimentée par l’IA et le cloud hybride
Tous les leaders du capital-investissement visent le même objectif : créer de la valeur plus rapidement au sein de leurs holdings. Mais avec des périodes de détention plus courtes, des attentes accrues de la part des investisseurs et des systèmes hérités, il est plus difficile de suivre le rythme des unités de traitement.
C’est là qu’intervient IBM, en aidant les sociétés de capital-investissement et les entreprises de leur portefeuille à transformer la complexité opérationnelle en valeur mesurable.
En combinant IA, automatisation et cloud hybride, IBM Consulting accélère l’efficacité et la croissance, vous aidant à augmenter l’EBITDA, élargir les marges et créer un meilleur scénario de cession.
Nous travaillons comme une extension de votre équipe, en co-créant des solutions qui se déploient à l’échelle et produisent des résultats mesurables, pas des présentations de diapositives. Avec la bonne technologie et un objectif commun orienté sur les résultats, nous vous aidons à créer de la valeur qui se cumule sur chaque participation.
De la due diligence à la cession, IBM permet d’identifier et de créer rapidement de la valeur. Nous effectuons des évaluations rapides de la maturité technologique et de l’IA qui révèlent des gains d’efficacité cachés avant et après acquisition. Nos programmes post-clôture de « value blitz » permettent une optimisation rapide des SG&A, et notre modèle d’honoraires à incitations alignées garantit que nous gagnons quand vous gagnez.
Transformez les données en performance. IBM aide les sociétés de son portefeuille à automatiser la finance, l’approvisionnement et les RH pour réduire les coûts, accélérer les cycles de clôture et améliorer la précision des prévisions. Réinventez votre façon de travailler : découvrez des économies, libérez du capital et stimulez la croissance grâce à des gains mesurables qui s’additionnent rapidement.
Évoluez plus intelligemment. Les sociétés de portefeuille ont besoin d’une infrastructure moderne sans la complexité ni les coûts des refontes d’entreprise. IBM offre un cloud hybride et une modernisation applicative adaptés aux petites équipes : rapides à déployer, simples à gérer et capables de générer un ROI mesurable.
40 % de réduction des coûts d’exploitation financière et 70 % de réduction des dépenses fournisseurs, grâce aux mêmes protocoles IA que nous livrons aujourd’hui aux clients.
Les clients D&B ont accéléré l’évaluation des risques fournisseurs de plus de 10 %.
Riyadh Air donne vie à la productivité de l’IA.
Plus de 40 millions USD de bénéfices grâce à l’optimisation de l’approvisionnement générée par l’IA.
IBM nommé Leader pour le déploiement à l’échelle de l’IA générative des pilotes à la production, grâce à des accélérateurs sectoriels et une livraison orientée résultats.
IBM est reconnu pour l’intégration de l’IA générative dans les workflows financiers et pour la génération de gains d’efficacité auprès de 30 000 professionnels de la finance.
IBM Consulting nommé Market Leader pour la réinvention des opérations d’entreprise avec l’IA générative, pour débloquer une nouvelle valeur métier.
Donnez un coup d’accélérateur à la transformation numérique, gagnez en efficacité opérationnelle et réduisez les coûts avec les informations basées sur l’IA des solutions d’opérations métier d’IBM.
IBM Consulting propose des services de conseil spécialisés en données et en IA, pour aider les entreprises à bâtir des stratégies d’IA responsables et évolutives.
IBM watsonx Orchestrate est une solution d’IA générative et d’automatisation conçue pour dynamiser votre entreprise en automatisant les tâches et en simplifiant les processus complexes.
Explorez des études sur le thought leadership contenant des données, des analyses et des informations exploitables qui vous aideront à appréhender l’avenir du secteur commercial.
Rejoignez notre équipe innovante avec des personnes motivées qui apportent un changement positif dans le travail et dans le monde.
Consultez notre dernière collection de rapports, de guides et de documents de thought leadership pour vous aider à développer votre entreprise.