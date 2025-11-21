Conseil en capital-investissement

Accélérez la croissance, l’efficacité et la préparation à la cession de votre portefeuille grâce à l’expertise d’IBM en conseil pour le capital-investissement, alimentée par l’IA et le cloud hybride

Des portefeuilles plus intelligents, des rendements plus solides

Tous les leaders du capital-investissement visent le même objectif : créer de la valeur plus rapidement au sein de leurs holdings. Mais avec des périodes de détention plus courtes, des attentes accrues de la part des investisseurs et des systèmes hérités, il est plus difficile de suivre le rythme des unités de traitement.

C’est là qu’intervient IBM, en aidant les sociétés de capital-investissement et les entreprises de leur portefeuille à transformer la complexité opérationnelle en valeur mesurable.

En combinant IA, automatisation et cloud hybride, IBM Consulting accélère l’efficacité et la croissance, vous aidant à augmenter l’EBITDA, élargir les marges et créer un meilleur scénario de cession.

Nous travaillons comme une extension de votre équipe, en co-créant des solutions qui se déploient à l’échelle et produisent des résultats mesurables, pas des présentations de diapositives. Avec la bonne technologie et un objectif commun orienté sur les résultats, nous vous aidons à créer de la valeur qui se cumule sur chaque participation.
Cas d’utilisation
Activation des deals et création de valeur

De la due diligence à la cession, IBM permet d’identifier et de créer rapidement de la valeur. Nous effectuons des évaluations rapides de la maturité technologique et de l’IA qui révèlent des gains d’efficacité cachés avant et après acquisition. Nos programmes post-clôture de « value blitz » permettent une optimisation rapide des SG&A, et notre modèle d’honoraires à incitations alignées garantit que nous gagnons quand vous gagnez.
Opérations métier optimisées par l’IA

Transformez les données en performance. IBM aide les sociétés de son portefeuille à automatiser la finance, l’approvisionnement et les RH pour réduire les coûts, accélérer les cycles de clôture et améliorer la précision des prévisions. Réinventez votre façon de travailler : découvrez des économies, libérez du capital et stimulez la croissance grâce à des gains mesurables qui s’additionnent rapidement.

Modernisation du cloud pour le marché des PME-PMI

Évoluez plus intelligemment. Les sociétés de portefeuille ont besoin d’une infrastructure moderne sans la complexité ni les coûts des refontes d’entreprise. IBM offre un cloud hybride et une modernisation applicative adaptés aux petites équipes : rapides à déployer, simples à gérer et capables de générer un ROI mesurable.

Des performances sur lesquelles vous pouvez compter

Personne travaillant sur un ordinateur portable dans un bureau avec le logo IBM visible à l’arrière-plan.
IBM

40 % de réduction des coûts d’exploitation financière et 70 % de réduction des dépenses fournisseurs, grâce aux mêmes protocoles IA que nous livrons aujourd’hui aux clients.
Deux professionnels lors d’une réunion dans un bureau moderne.
Dun and Bradstreet

Les clients D&B ont accéléré l’évaluation des risques fournisseurs de plus de 10 %.
Vue aérienne d’avions stationnés sur un tarmac ensoleillé
Riyadh Air

Riyadh Air donne vie à la productivité de l’IA.
Des bouteilles de Coca-Cola en rangées dans un supermarché
Coca-Cola Europacific Partners

Plus de 40 millions USD de bénéfices grâce à l’optimisation de l’approvisionnement générée par l’IA.
Paysage urbain mêlant gratte-ciel modernes et architecture ancienne en briques
AccorInvest

La modernisation des systèmes financiers a amélioré les prévisions de trésorerie et le reporting, accélérant le délai de clôture.
Tendances du capital-investissement

Conversation entre trois hommes d’affaires
Des projets d’IA aux bénéfices : comment l’IA agentique soutient les rendements financiers Lire le rapport
Photo de Monica Proothi
Mettre l’IA au service de la finance - Découvrez comment exploiter le potentiel de l’IA dans la finance
Une grande lettre « C » de différentes textures et couleurs, sur fond blanc
CEO Study 2025
Vue de trois professionnels engagés dans une réunion collaborative dans un bureau moderne
Les responsables de l’IA tracent de nouvelles voies vers la création de valeur
Prix et reconnaissance Reconnu mondialement pour un impact métier mesurable, pas seulement pour son déploiement technologique.
Everest Group AI and Generative AI Services PEAK Matrix 2024

IBM nommé Leader pour le déploiement à l’échelle de l’IA générative des pilotes à la production, grâce à des accélérateurs sectoriels et une livraison orientée résultats.

Gartner Magic Quadrant for Finance & Accounting BPO 2025

IBM est reconnu pour l’intégration de l’IA générative dans les workflows financiers et pour la génération de gains d’efficacité auprès de 30 000 professionnels de la finance.

HFS Horizons : Generative Enterprise Services 2025

IBM Consulting nommé Market Leader pour la réinvention des opérations d’entreprise avec l’IA générative, pour débloquer une nouvelle valeur métier.

Solutions connexes Services pour les opérations métier

Donnez un coup d’accélérateur à la transformation numérique, gagnez en efficacité opérationnelle et réduisez les coûts avec les informations basées sur l’IA des solutions d’opérations métier d’IBM.

 En savoir plus Services de conseil en données et en IA

IBM Consulting propose des services de conseil spécialisés en données et en IA, pour aider les entreprises à bâtir des stratégies d’IA responsables et évolutives. 

 En savoir plus IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate est une solution d’IA générative et d’automatisation conçue pour dynamiser votre entreprise en automatisant les tâches et en simplifiant les processus complexes.

