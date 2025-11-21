Conseil en capital-investissement

Tous les leaders du capital-investissement visent le même objectif : créer de la valeur plus rapidement au sein de leurs holdings. Mais avec des périodes de détention plus courtes, des attentes accrues de la part des investisseurs et des systèmes hérités, il est plus difficile de suivre le rythme des unités de traitement.

C’est là qu’intervient IBM, en aidant les sociétés de capital-investissement et les entreprises de leur portefeuille à transformer la complexité opérationnelle en valeur mesurable.

En combinant IA, automatisation et cloud hybride, IBM Consulting accélère l’efficacité et la croissance, vous aidant à augmenter l’EBITDA, élargir les marges et créer un meilleur scénario de cession.

Nous travaillons comme une extension de votre équipe, en co-créant des solutions qui se déploient à l’échelle et produisent des résultats mesurables, pas des présentations de diapositives. Avec la bonne technologie et un objectif commun orienté sur les résultats, nous vous aidons à créer de la valeur qui se cumule sur chaque participation.