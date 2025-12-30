IBM et Intel accélèrent les progrès en matière d'IA et de semi-conducteurs pour les entreprises, en favorisant les écosystèmes ouverts et en proposant des solutions informatiques rentables et flexibles pour les entreprises
Depuis quatre décennies, IBM et Intel collaborent à la croisée de la technologie et du monde des affaires. Leur partenariat est fondé sur l'innovation, la confiance et l'impact concret pour les clients.
Aujourd'hui, nous proposons des solutions informatiques innovantes, rentables et flexibles, telles que les accélérateurs IA Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud. Nous favorisons les avancées dans le domaine des semi-conducteurs grâce à la puissance d'IBM Research et à l'expertise d'Intel. De plus, nous fournissons des résultats concrets à nos clients, grâce à notre technologie, à notre écosystème ouvert et à l'expertise approfondie d'IBM Consulting.
Découvrez, innovez et déployez de nouvelles solutions d’IA avec les accélérateurs d’IA Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud, conçus pour vous aider à répondre de manière rentable aux exigences des workloads d'IA générative avec des performances élevées, une flexibilité de déploiement et un développement ouvert.
IBM et Intel repoussent les limites du possible dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs. Ensemble, nous nous concentrons sur le développement de la logique, du conditionnement et des architectures de puces de nouvelle génération, notamment en explorant de nouveaux matériaux capables d'offrir de meilleures performances, une plus grande efficacité énergétique et une plus grande évolutivité.
IBM et Intel collaborent au sein du complexe Albany NanoTech de NY CREATES, l'un des centres de recherche et développement les plus avancés au monde dans le domaine des semi-conducteurs. Les équipes travaillent ensemble sur la recherche sur les matériaux, la lithographie, le conditionnement, l'intégration et bien d'autres domaines.
Nous collaborons afin de développer et d'appliquer des matériaux innovants qui améliorent la conception et les performances des puces électroniques. Cette avancée est particulièrement importante, car de nouveaux workloads, tels que l'IA générative, imposent des exigences sans précédent aux technologies des semi-conducteurs.
En combinant les atouts d'IBM en matière de recherche et l'échelle de production d'Intel, nous contribuons à accélérer le passage du laboratoire à la fabrication.
Au cours des deux dernières années, Intel et IBM ont organisé une série mondiale de 16 événements de réseautage et de formation destinés à leurs clients. Ces événements ont réuni plus de 2 500 participants et ont présenté des moyens de maximiser les résultats en matière d'IA d'entreprise, de sécurité et de cloud hybride grâce aux solutions IBM Cloud optimisées par les technologies Intel.
Les participants auront l'opportunité d'apprendre auprès des leaders du secteur comment ils créent des expériences nouvelles et enrichissantes pour leurs clients, qui stimulent la croissance du chiffre d'affaires. Les événements à venir se dérouleront à Paris, São Paulo, Toronto et Tokyo.
