Depuis quatre décennies, IBM et Intel collaborent à la croisée de la technologie et du monde des affaires. Leur partenariat est fondé sur l'innovation, la confiance et l'impact concret pour les clients.

Aujourd'hui, nous proposons des solutions informatiques innovantes, rentables et flexibles, telles que les accélérateurs IA Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud. Nous favorisons les avancées dans le domaine des semi-conducteurs grâce à la puissance d'IBM Research et à l'expertise d'Intel. De plus, nous fournissons des résultats concrets à nos clients, grâce à notre technologie, à notre écosystème ouvert et à l'expertise approfondie d'IBM Consulting.