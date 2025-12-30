IBM et Intel

IBM et Intel accélèrent les progrès en matière d'IA et de semi-conducteurs pour les entreprises, en favorisant les écosystèmes ouverts et en proposant des solutions informatiques rentables et flexibles pour les entreprises
Accélérer la transformation à l'ère de l'IA

Depuis quatre décennies, IBM et Intel collaborent à la croisée de la technologie et du monde des affaires. Leur partenariat est fondé sur l'innovation, la confiance et l'impact concret pour les clients.

Aujourd'hui, nous proposons des solutions informatiques innovantes, rentables et flexibles, telles que les accélérateurs IA Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud. Nous favorisons les avancées dans le domaine des semi-conducteurs grâce à la puissance d'IBM Research et à l'expertise d'Intel. De plus, nous fournissons des résultats concrets à nos clients, grâce à notre technologie, à notre écosystème ouvert et à l'expertise approfondie d'IBM Consulting.

 
Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud

Découvrez, innovez et déployez de nouvelles solutions d’IA avec les accélérateurs d’IA Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud, conçus pour vous aider à répondre de manière rentable aux exigences des workloads d'IA générative avec des performances élevées, une flexibilité de déploiement et un développement ouvert.

Innovations technologiques IBM Watson NLP bénéficie d'une amélioration de ses performances grâce aux technologies Intel
Les processeurs Intel Xeon évolutifs offrent des performances accrues aux clients IBM Watson NLP.
Optimisations IBM Watsonx.data et Intel :
IBM et Intel ont collaboré pour booster les performances de watsonx.data sur les processeurs Intel, avec des optimisations qui ont démontré leur capacité à offrir des performances supérieures sur les processeurs Intel Xeon évolutifs de 4e et 5e générations.
Les technologies Intel optimisent la RAG sur watsonx.ai
Collaboration visant à optimiser le serveur watsonx.ai pour les modèles d'embedding de texte.
Processeurs Intel Xeon de 4e génération avec IBM Storage Fusion HCI
En tirant parti des processeurs Intel Xeon de 4e génération avec IBM Storage Fusion HCI, les entreprises peuvent réduire l'empreinte de leur infrastructure existante et leur consommation d'énergie tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées.
Collaboration en matière de recherche et développement dans le domaine des semi-conducteurs

IBM et Intel repoussent les limites du possible dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs. Ensemble, nous nous concentrons sur le développement de la logique, du conditionnement et des architectures de puces de nouvelle génération, notamment en explorant de nouveaux matériaux capables d'offrir de meilleures performances, une plus grande efficacité énergétique et une plus grande évolutivité.
Collaborer à Albany Nanotech

IBM et Intel collaborent au sein du complexe Albany NanoTech de NY CREATES, l'un des centres de recherche et développement les plus avancés au monde dans le domaine des semi-conducteurs. Les équipes travaillent ensemble sur la recherche sur les matériaux, la lithographie, le conditionnement, l'intégration et bien d'autres domaines.
Innovation en matière de matériaux et de processus

Nous collaborons afin de développer et d'appliquer des matériaux innovants qui améliorent la conception et les performances des puces électroniques. Cette avancée est particulièrement importante, car de nouveaux workloads, tels que l'IA générative, imposent des exigences sans précédent aux technologies des semi-conducteurs.
Perspectives d'avenir

En combinant les atouts d'IBM en matière de recherche et l'échelle de production d'Intel, nous contribuons à accélérer le passage du laboratoire à la fabrication.
Actualités Red Hat lance la communauté llm-d, en alimentant l'inférence distribuée d'IA générative à l’échelle
Un nouveau projet open source mené par Red Hat et IBM, avec le soutien d'Intel, qui répond au besoin le plus crucial pour l'avenir de l'IA générative : l'inférence à grande échelle.
Les accélérateurs d'IA Intel Gaudi 3 sont désormais disponibles sur IBM Cloud
Découvrez comment exploiter de nouvelles solutions d'IA grâce aux accélérateurs Intel Gaudi 3 AI sur IBM Cloud.
Intel et IBM collaborent pour optimiser les coûts et les performances de l’innovation dans le domaine de l’IA
Pour en savoir plus sur cette collaboration et son impact, consultez notre article.
Comment Intel et IBM aident les entreprises à accélérer l’innovation
IBM Cloud et Intel annoncent de nouvelles solutions de confidential computing, un partenariat Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance et une série de sommets internationaux.
IBM Cloud et Intel lancent un nouveau bac à sable personnalisé pour le cloud
Les clients d’IBM Cloud Virtual Servers for VPC peuvent désormais tester les performances des processeurs Intel Xeon de 2e et de 4e génération sur diverses applications.
Innover avec les clients

Au cours des deux dernières années, Intel et IBM ont organisé une série mondiale de 16 événements de réseautage et de formation destinés à leurs clients. Ces événements ont réuni plus de 2 500 participants et ont présenté des moyens de maximiser les résultats en matière d'IA d'entreprise, de sécurité et de cloud hybride grâce aux solutions IBM Cloud optimisées par les technologies Intel. 

Les participants auront l'opportunité d'apprendre auprès des leaders du secteur comment ils créent des expériences nouvelles et enrichissantes pour leurs clients, qui stimulent la croissance du chiffre d'affaires. Les événements à venir se dérouleront à Paris, São Paulo, Toronto et Tokyo.
L’écosystème Intel sur IBM Cloud Solutions VMware
Migrez les workloads VMware vers IBM Cloud avec vos technologies, vos compétences et vos outils existants. L’intégration et l’automatisation avec Red Hat OpenShift accélèrent l’innovation avec des services tels que l’IA, l’analytique et plus encore.
Solutions SAP
Adoptez une infrastructure et des solutions à haute performance qui enrichissent l’environnement informatique de votre entreprise. SAP on IBM Cloud est un cloud d’entreprise prêt à gérer vos besoins en matière de sécurité, de fiabilité et de conformité.
Solutions Red Hat
Alliez la capacité d’innovation d’une communauté mondiale de développeurs open source à une expertise inégalée dans les modèles du secteur, dans le cloud et dans l’IA pour relever les défis plus rapidement et générer de meilleurs résultats.
Informatique confidentielle IBM
Protégez vos données avec la plus large sélection de technologies de sécurité des données et de chiffrement d’IBM Z, d’IBM LinuxONE et d’Intel Xeon sur IBM Cloud.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
Machines virtuelles hautement évolutives, pour un ou plusieurs locataires, que vous pouvez démarrer rapidement pour un isolement et un contrôle maximum du réseau. Un processus simple, performant et sécurisé grâce aux processeurs Intel Xeon.
IBM Cloud Bare Metal Servers
Des serveurs bare metal 100 % dédiés à un locataire unique pour un maximum de performance, de sécurité et de contrôle. Un processus simple, performant et sécurisé grâce aux processeurs Intel Xeon.
Ressources IBM permet aux entreprises de développer l'intelligence artificielle
IBM Cloud propose des solutions de cloud hybride faciles à déployer, évolutives et abordables grâce aux accélérateurs IA Intel Gaudi 3.
Intel et IBM Cloud : une collaboration fructueuse
Le cloud IBM accéléré par Intel est conçu pour offrir les performances, la sécurité et la flexibilité dont vous avez besoin pour optimiser vos possibilités en matière de cloud hybride, aujourd'hui et à l'avenir, tout en réduisant le coût total de possession.
Approche fondée sur la science
Le leadership d'Intel dans le secteur, associé à l'approche « science du conseil » d'IBM Consulting et à IBM Consulting Advantage, peut aider les clients à accélérer leur progression vers l'avenir en utilisant les technologies les plus récentes.
