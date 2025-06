Accélérateurs d’IA Intel Gaudí 3 sur IBM Cloud

Découvrez, innovez et déployez de nouvelles solutions d’IA avec les accélérateurs d’IA Intel Gaudi 3 sur IBM Cloud, conçus pour vous aider à répondre de manière rentable aux exigences des entreprises en matière d’IA avec des performances élevées, une flexibilité de déploiement et un développement ouvert.

Prenez en charge un large éventail d’applications et de frameworks d’inférence pour l’IA générative, y compris les grands modèles de langage (LLM) et les modèles multimodaux (MMM). Démarrez rapidement avec le déploiement d’IBM Cloud Virtual Servers for VPC. La prise en charge d’IBM watsonx, de Red Hat OpenShift Kubernetes Service et d’un déploiement automatisé basé sur Terraform est prévue pour le premier semestre 2025. La prise en charge des clusters Red Hat OpenShift AI, d’IBM Cloud Kubernetes Service et des architectures déployables sur IBM Cloud est prévue pour le 2e semestre 2025.



En savoir plus sur la technologie Intel Gaudi 3