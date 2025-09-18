Velotix, une startup fondée en 2021, crée des solutions de sécurité des données pour aider les entreprises à maximiser l’impact de leurs données. La plateforme d’accès aux données Velotix aide les entreprises à découvrir et à unifier les données cloisonnées, à accorder l’accès aux données aux bonnes personnes et à automatiser la création et l’application de politiques robustes.

Le système central de la plateforme utilise une IA avancée et l’analyse comportementale pour faire évoluer dynamiquement les politiques d’accès en fonction de l’évolution des modèles d’utilisation et des exigences réglementaires. Le moteur d’IA propriétaire de Velotix permet de garantir la conformité avec les politiques à l’échelle sans interventions manuelles répétées.

Pour améliorer encore davantage l’utilisabilité et accélérer l’adoption, Velotix souhaitait intégrer un assistant conversationnel dans sa solution. « Grâce aux requêtes en langage naturel prises en charge par l’IA, nous donnons aux utilisateurs la liberté de rester concentrés sur leur travail, tandis que l’application intelligente des règles s’exécute en arrière-plan », explique Yoram Segal, directeur de la technologie et de l’IA chez Velotix.