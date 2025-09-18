Velotix améliore sa plateforme d’accès aux données enrichie par l’IA grâce à IBM watsonx
Velotix, une startup fondée en 2021, crée des solutions de sécurité des données pour aider les entreprises à maximiser l’impact de leurs données. La plateforme d’accès aux données Velotix aide les entreprises à découvrir et à unifier les données cloisonnées, à accorder l’accès aux données aux bonnes personnes et à automatiser la création et l’application de politiques robustes.
Le système central de la plateforme utilise une IA avancée et l’analyse comportementale pour faire évoluer dynamiquement les politiques d’accès en fonction de l’évolution des modèles d’utilisation et des exigences réglementaires. Le moteur d’IA propriétaire de Velotix permet de garantir la conformité avec les politiques à l’échelle sans interventions manuelles répétées.
Pour améliorer encore davantage l’utilisabilité et accélérer l’adoption, Velotix souhaitait intégrer un assistant conversationnel dans sa solution. « Grâce aux requêtes en langage naturel prises en charge par l’IA, nous donnons aux utilisateurs la liberté de rester concentrés sur leur travail, tandis que l’application intelligente des règles s’exécute en arrière-plan », explique Yoram Segal, directeur de la technologie et de l’IA chez Velotix.
Velotix dispose d’une expertise interne approfondie en matière d’IA et de gouvernance des politiques, mais a choisi d’augmenter ses capacités avec l’infrastructure d’IA fiable d’IBM pour réduire le temps de développement et optimiser l’évolutivité. La création d’un assistant conversationnel de manière indépendante aurait pris des mois. L’équipe s’est donc tournée vers le portefeuille de produits d’IA IBM® watsonx pour un déploiement rapide et sécurisé.
La flexibilité du déploiement sur site pour les modèles d’IA IBM watsonx a été un élément essentiel de cette décision. Cette flexibilité est une exigence critique dans les secteurs réglementés comme la finance et la santé. « Les clients doivent garder un contrôle total sur la façon dont l’IA interagit avec leurs données sensibles », explique M. Segal.
La réputation d’IBM était aussi un gage de qualité. « Avoir la technologie IBM sous le capot est un multiplicateur de crédibilité », déclare M. Segal. « C’est comme apposer une étiquette « IBM inside » sur notre produit. »
En collaboration avec IBM Client Engineering, Velotix a créé un assistant en langage naturel capable de générer et de valider des politiques, de vérifier la conformité et de simplifier l’accès, le tout à l’aide de plateformes familières comme Slack et Outlook.
Velotix est resté le moteur de l’innovation, tandis que les produits IBM, tels que IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.ai et IBM watsonx.data, ont contribué à une intégration de niveau entreprise et à une création de valeur rapide.
Avec watsonx et les experts d’IBM Client Engineering, Velotix a lancé un assistant d’IA entièrement fonctionnel en seulement un mois, réduisant le temps de développement de plus de 80 %. Sans cette collaboration, le processus aurait pris six mois, voire plus.
L’assistant d’IA intégré devrait permettre de réduire les coûts de conformité de 60 à 70 % et les tâches manuelles jusqu’à 95 %. Comme l’assistant fonctionne à l’aide d’outils familiers sur le lieu de travail, les clients ne subissent aucune perturbation et peuvent profiter d’une valeur immédiate.
« Notre plateforme réduit les délais d’accès aux données et de conformité de plusieurs mois à quelques minutes », explique M. Segal. « IBM watsonx accélère notre processus de livraison, mais l’intelligence qui sous-tend la plateforme est entièrement basée sur Velotix. Dès le premier jour, nos clients peuvent accéder à leurs données comme s’ils parlaient à un collègue, et l’assistant s’occupe du reste. »
À l’avenir, Velotix étudie également l’intégration d’IBM Quantum afin d’étoffer ses offres de sécurité des données, renforçant ainsi son engagement à rester à la pointe de l’innovation. « En collaboration avec IBM, nous sécurisons l’avenir des données d’entreprise », conclut M. Segal.
Velotix aide les entreprises à gérer les silos de données et à utiliser efficacement leurs données tout en maintenant leur sécurité et leur conformité. Fondée en 2021, Velotix est à l’avant-garde d’un moyen plus intelligent d’unifier, d’administrer et de sécuriser l’accès aux données dans toutes les entreprises. Velotix est une startup dédiée à la création de solutions de sécurité des données qui aident les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs données. L’entreprise a vu l’opportunité d’augmenter davantage la productivité des clients utilisant sa plateforme d’accès aux données en introduisant un assistant d’IA. Grâce à la technologie IBM watsonx, la nouvelle plateforme d’accès aux données permet aux utilisateurs finaux d’accéder aux données cloisonnées, de créer des politiques et de vérifier la conformité, le tout via les applications existantes.
Exploitez la puissance de l’automatisation dans un accès sécurisé aux données avec IBM watsonx
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM watsonx, IBM Quantum, watsonx.ai, watsonx.data, et watsonx Orchestrate sont des marques d’IBM Corp. enregistrées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.