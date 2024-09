Le taux d'attrition académique est élevé dans les universités américaines. Une récente étude révèle que seuls 54,8 % des étudiants décrochent leur diplôme dans les six années suivant leur inscription. L'Université de Floride (UF) s'est donné pour mission de lutter contre cette tendance, en aidant davantage d'étudiants à suivre leur cursus et en renforçant sa réputation en matière d'excellence académique.

« Notre objectif à l'Université de Floride est de garantir que les étudiants atteignent leur plein potentiel afin qu'ils puissent construire un avenir brillant pour eux-mêmes et leur famille », explique Dave Gruber, responsable adjoint des technologies de l’information au sein de l'UF. « Pour cela, nous veillons à maintenir l'intérêt des étudiants inscrits dans chaque cursus, mais nous voulons aussi les aider à réussir tout au long de leur parcours à nos côtés. »

Comme la plupart des établissements, l'UF a accès à une grande quantité de données sur les étudiants, comme leurs données démographiques, les notes du cycle secondaire et leurs résultats actuels. Avec l'essor des systèmes d'apprentissage en ligne, elle a également accès à de nouvelles sources de données, notamment sur les comportements d'étude de chaque élève. Par exemple, elle peut suivre le temps que les étudiants passent à regarder des CM en vidéo, à lire le contenu de chaque cours et à faire leurs devoirs.

L'équipe d'analyse de l'université a compris que la combinaison de toutes ces sources pourrait révéler des modèles et des informations clés pour garder les étudiants dans leur cursus et les aider à atteindre leur plein potentiel.

« Nous savions que nous pouvions faire un bien meilleur usage de nos données », explique Dave Gruber. « Par exemple, pour identifier les élèves qui commencent à décrocher et ainsi intervenir de façon plus précoce et ciblée pour les remettre sur la bonne voie. Plus tôt nous remarquons qu'un étudiant a besoin d'aide, plus nous avons de chances de pouvoir maintenir son engagement en l'accompagnant. »



Pour aider tous les services universitaires à prendre des décisions fondées sur les données afin d'améliorer les résultats des étudiants, l'Université de Floride a décidé de rendre les informations plus facilement accessibles à un plus large panel d'utilisateurs.



Notre plateforme d'analyse existante était axée sur les services financiers et les ressources humaines, qui sont naturellement "experts en données" », précise Dave Gruber. « Nous voulions la rendre plus accessible pour les administrateurs et les professeurs en proposant une interface plus moderne et plus intuitive. »



Certains membres de la faculté avaient déjà commencé à utiliser des outils de visualisation modernes pour mieux comprendre les données au niveau de leur service, mais l'université savait qu'une approche plus centralisée était la meilleure stratégie à long terme.



« Chaque année, la gestion de la sécurité des informations et de la confidentialité des données devient plus complexe », souligne Dave Gruber. « L'analyse et la visualisation ne constituent que la moitié de l'équation. Nous avons aussi besoin d'un cadre de gouvernance des données robuste pour assurer la conformité et protéger la réputation de notre université. Seule une plateforme de niveau entreprise peut remplir cette mission ».