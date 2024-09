Pour fournir des bases de données SAP HANA stables et des applications métier SAP S/4HANA à ses clients, UMB utilise IBM Power et SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications depuis de nombreuses années : deux éléments centraux de son offre cloud UMB. Pour permettre l'intégration de nouveaux clients, UMB a déjà déployé six serveurs IBM Power E1050 avec des processeurs IBM Power10 et prévoit d'installer six autres serveurs IBM Power L1024.

« IBM Power est une plateforme exceptionnelle et hautement résiliente pour SAP HANA », note Mathias Lang. « Avec les derniers systèmes IBM Power10, nous utilisons désormais neuf serveurs IBM Power pour notre UMB Cloud. Grâce à IBM PowerVM, notre environnement cloud hybride IBM Power composé de 19 serveurs exécute un total de 60 partitions logiques. Les 13 nouveaux serveurs IBM Power10 répondront aux besoins de nos clients les plus importants et à forte croissance. »

Pour rationaliser davantage les opérations de son centre de données, UMB travaille avec IBM et IBM Expert Care Services pour augmenter le niveau d’automatisation et de standardisation de SAP HANA sur IBM Power. Ensemble, l'équipe a déployé un serveur IBM Power L1022 additionnel et envisage d'adopter IBM PowerVC et la plateforme d’automatisation Red Hat Ansible pour accélérer les processus de configuration répétitifs.

« Grâce à IBM PowerVC et à Ansible, nous pouvons délimiter clairement les meilleures pratiques et créer des modèles qui nous permettent de gagner du temps », explique Mathias Lang. « Grâce à ces outils, nous serons en mesure de déployer de nouveaux systèmes beaucoup plus rapidement et de fournir des environnements SAP HANA hautement standardisés qui nous permettront de fournir plus facilement le meilleur service client possible. »

Dans un contexte où ses clients demandent une plus grande disponibilité et moins de fenêtres de maintenance, UMB prévoit de déplacer davantage de ses serveurs d'applications SAP vers IBM Power. « En regroupant les serveurs d'applications SAP sur IBM Power, nous pouvons réduire les coûts de gestion et de maintenance tout en améliorant la disponibilité pour nos clients », se réjouit Mathias Lang.

Pour moderniser et optimiser davantage sa solution de cloud hybride, UMB réfléchit à une adoption des solutions de stockage IBM FlashSystem, optimisées pour les serveurs IBM Power.