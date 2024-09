Grâce à la modernisation des nouveaux serveurs IBM Power10 et de l’architecture de sauvegarde, les deux centres de données sont désormais plus stables, plus puissants et plus flexibles en termes d’allocation des ressources.

Grâce au partage optimisé de la capacité entre tous les serveurs IBM Power10, les deux coopératives ont maximisé l’utilisation des ressources et n’ont eu besoin que de 10 crédits de capacité supplémentaires pour gérer les pics de workloads sur une période de trois mois.

Avec PEP 2.0, les deux coopératives économisent également des coûts grâce à la facturation minute par minute de la performance requise du serveur. Cela signifie que la Genossenschaft Migros Zürich et la Genossenschaft Migros Aare travaillent de manière encore plus durable : coûts réduits, moins d’électricité, moins de CO 2 .