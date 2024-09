Repo Cyber Ltd.

Avant de choisir IBM, l’entreprise a évalué de nombreux fournisseurs de services cloud. « L’équipe d’IBM a cru en notre solution et nous a aidés à concevoir son architecture », explique M. Mindali. « Ensuite, en peu de temps, elle nous a aidés à mettre en place notre application et à étendre ses capacités tout en minimisant les risques pour notre entreprise. » En tant que participant au IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups, Repo Cyber a bénéficié d’un accès financièrement avantageux à la plateforme IBM Cloud et à d’autres ressources techniques et métier.

Repo Cyber a testé son application à Kiryat Yam, une ville portuaire israélienne de près de 40 000 habitants qui inclut de nombreuses populations immigrées russes, nord-africaines, éthiopiennes et autres, d’où une grande variété linguistique. Les forces de police de la ville et les services de secours de première ligne gèrent de nombreux types d’événements, notamment les actes de terrorisme, de violence domestique, de vandalisme, et les blessures et dommages provoqués par les tremblements de terre. En sus, le centre de commande et de contrôle de la ville surveille les rues et la côte méditerranéenne au moyen de webcams, et reçoit des informations provenant de systèmes de contrôle de la circulation, de satellites météorologiques, de capteurs de la qualité de l’air et de détecteurs de séismes.

Dans le cadre d’un programme pilote, Repo Cyber et IBM ont collaboré avec les autorités municipales pour intégrer le système Repo Cyber au réseau de commande et de contrôle de la ville et pour rendre l’application accessible aux résidents aussi bien qu’aux touristes. Désormais, les individus peuvent effectuer de nombreux types de signalements : délits qui représentent un danger pour les personnes, tremblements de terre, problèmes de santé publique, problèmes de sécurité sans caractère d’urgence (ordures ménagères non collectées, nids de poule, etc.). Ils peuvent rédiger des messages texte, utiliser des photographies, des vidéos ou envoyer des messages audio, le tout avec la garantie que les données personnelles restent anonymes. Fait notable, l’application permet de communiquer dans plus de 80 langues.

La technologie IBM Watson AI analyse rapidement les informations en les corrélant avec des signalements similaires et avec des données sélectionnées provenant des systèmes de surveillance de la ville.Elle effectue un référencement croisé des données avec d’autres données sur les véhicules motorisés, les actes de terrorisme, les personnes en fuite et d’autres bases de données. Grâce à cette analyse avancée, le système Repo Cyber informe automatiquement les organismes gouvernementaux compétents pour faciliter le processus de prise de décision. Il traduit également les signalements pour les besoins des opérateurs du centre de commande et de contrôle de la ville et d’autres agents, dont la plupart ont pour langue maternelle l’hébreu. Tout cela se produit dans le cloud, en l’espace de quelques secondes.

« Par exemple, un citoyen signale qu’une route est inondée », explique M. Mindali. « La présence d’eau sur une route peut être due à deux facteurs : des précipitations importantes ou une fuite dans une canalisation. Le système Repo Cyber extrait des données de chaque API et obtient ainsi des informations sur l’environnement, la météo, ce qui se passe, tout ce qui peut lui permettre de fournir des informations détaillées sous forme de rapport au décideur final, le but étant de l’aider à déterminer s’il doit envoyer une voiture de police. »

Les services de police de la ville, les équipes de pompiers et les services de secours de première ligne reçoivent les informations par le biais de portails web et mobiles dédiés. M. Mindali souligne que les renseignements fournis par Repo Cyber permettent de réagir avec plus de rapidité aux situations potentiellement dangereuses, avant qu’elles ne s’aggravent et n’occasionnent des blessures ou même des décès. Il raconte comment un citoyen a récemment utilisé l’application pour signaler anonymement que deux adolescents sur des vélos électriques avaient une conduite dangereuse. « Lorsque le policier est intervenu, il a constaté que l’un des individus transportait plusieurs petits sacs de résine de cannabis, prêts à être vendus à des collégiens », explique M. Mindali. « Parce que le système Repo Cyber a été utilisé pour alerter la police d’un événement potentiellement dangereux, celle-ci a pu réagir rapidement et empêcher un événement plus grave. »

Repo Cyber a travaillé avec IBM pour concevoir une architecture de solution multicloud hybride avec les services suivants fournis sur une base IBM Cloud ouverte :

Le service IBM API Connect fournit une passerelle unique, signée et chiffrée pour les connexions avec les systèmes municipaux et d’autres systèmes tiers.

IBM Blockchain Platform, optimisée par Hyperledger Fabric de la Fondation Linux, valide la source de chaque communication avec les citoyens en révélant des informations personnelles.

IBM Cloudant, base de données distribuée, accélère et adapte la capacité de débit et le stockage des données.

La solution IBM Identity and Access Management fournit un accès aux utilisateurs par connexion sécurisée.

IBM Watson IoT Platform capture les données du réseau d’appareils intelligents de la ville.

IBM Watson Knowledge Studio entraîne de façon personnalisée des modèles ultra-précis pour l’analyse de texte, de vidéos, d’images et d’autres données non structurées.

Le service IBM Watson Visual Recognition catégorise et classe le contenu visuel de manière rapide et précise et entraîne ses modèles sur la base de ce contenu.

A l’aide de la reconnaissance vocale, les services multicloud fournissent des transcriptions en plusieurs langues, notamment en hébreu.