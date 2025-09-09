L’Options Clearing Corporation (OCC) est la seule chambre de compensation centrale pour les options cotées aux États-Unis. Elle dessert plus de 100 membres compensateurs, dont certains des plus grands courtiers, maisons de titres et négociants en contrats à terme des États-Unis, qui comptent sur ses services efficaces et performants de compensation et de gestion des risques. Forte d’une histoire de plus de 50 ans, l’OCC a été déclaré en 2012 d’importance systémique (SIFMU), ce qui a amplifié son rôle essentiel sur le marché.

Cependant, l’entreprise a été confrontée à des difficultés liées à la gestion de la complexité croissante des transactions au sein de son écosystème. Les opérations manuelles, les mises à niveau fastidieuses, les problèmes d’évolutivité et la nécessité d’une sécurité irréprochable ont rendu l’intégration et la gouvernance de plus en plus difficiles au sein de son infrastructure informatique existante. L’OCC était particulièrement ralentie par de vastes processus manuels et des cycles de mise à niveau qui pouvaient prendre jusqu’à 18 mois, même pour des mises à jour mineures. Il lui fallait donc moderniser son infrastructure et s’adapter aux nouvelles technologies afin de garantir la résilience et la sécurité continues du marché des options cotées aux États-Unis.