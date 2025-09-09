L’OCC accélère les mises à niveau de ses systèmes et renforce la résilience du marché grâce aux solutions conteneurisées IBM® Sterling
L’Options Clearing Corporation (OCC) est la seule chambre de compensation centrale pour les options cotées aux États-Unis. Elle dessert plus de 100 membres compensateurs, dont certains des plus grands courtiers, maisons de titres et négociants en contrats à terme des États-Unis, qui comptent sur ses services efficaces et performants de compensation et de gestion des risques. Forte d’une histoire de plus de 50 ans, l’OCC a été déclaré en 2012 d’importance systémique (SIFMU), ce qui a amplifié son rôle essentiel sur le marché.
Cependant, l’entreprise a été confrontée à des difficultés liées à la gestion de la complexité croissante des transactions au sein de son écosystème. Les opérations manuelles, les mises à niveau fastidieuses, les problèmes d’évolutivité et la nécessité d’une sécurité irréprochable ont rendu l’intégration et la gouvernance de plus en plus difficiles au sein de son infrastructure informatique existante. L’OCC était particulièrement ralentie par de vastes processus manuels et des cycles de mise à niveau qui pouvaient prendre jusqu’à 18 mois, même pour des mises à jour mineures. Il lui fallait donc moderniser son infrastructure et s’adapter aux nouvelles technologies afin de garantir la résilience et la sécurité continues du marché des options cotées aux États-Unis.
Soucieuse de procéder à des mises à niveau plus rapides et d'améliorer les fonctionnalités, OCC a fait appel à IBM Client Engineering. L'équipe IBM a conçu une solution de conteneurisation utilisant le logiciel d'échange de données B2B IBM Sterling, comprenant IBM Sterling B2B IntegratorTM, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy et Sterling Control Center Monitor.
Le plan de mise en œuvre prévoit une double approche visant à prendre en charge simultanément l’environnement traditionnel d’échange de données B2B et la nouvelle solution conteneurisée. Cette stratégie garantit un soutien continu aux acteurs du marché des options, permettant à l’OCC de tester les deux solutions indépendamment et en parallèle avant de passer complètement aux conteneurs. De plus, la transition permettra également de relever le défi que représente la gestion de plus de 100 connexions de membres compensateurs et de plus de 500 Go de données quotidiennes. L’OCC prévoit une augmentation significative du volume des transactions après la migration des clients vers Sterling File Gateway ou B2B Integrator.
En outre, le passage aux conteneurs permettra à l’OCC d’explorer les possibilités offertes par l’IA et de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires. L’intérêt prudent de l’entreprise pour l’utilisation de l’IA pourrait contribuer à automatiser la découverte des graphiques Helm pour Kubernetes, à améliorer les processus métier, à renforcer la sécurité et à accroître la traçabilité. L’accélération des mises à niveau libérera des ressources pour de futures innovations et améliorations des processus.
En migrant vers un logiciel conteneurisé, l’OCC prévoit de réduire considérablement la durée des cycles de mise à niveau. De 18 mois auparavant, les mises à niveau mineures ne prendront plus qu’un jour et demi. Cette accélération rapide devrait permettre de réaliser d’importantes économies et d’optimiser l’efficacité opérationnelle. Moin Syed, responsable de l’intégration du middleware au sein de l’OCC, souligne l’impact de cette évolution : « Grâce aux conteneurs IBM Sterling, nous ne sommes plus liés au passé, nous bâtissons l’avenir de l’infrastructure financière. » La transition vers une architecture conteneurisée prend en charge la mise à l’échelle automatique de plus de 500 Go de transactions quotidiennes, améliorant ainsi l’expérience des membres compensateurs. De plus, cette transition prépare également l’OCC à passer au cloud hybride afin de renforcer sa capacité à s’adapter à la volatilité du marché.
Les opérations quotidiennes de l’OCC bénéficieront également d’améliorations significatives, notamment la rationalisation des tâches de sécurité et la mise à niveau des capacités de surveillance qui permettent de capturer des indicateurs détaillés et de mettre en œuvre des alertes plus efficaces. Alors qu’elle poursuit son processus de modernisation, l’entreprise renforcera son partenariat avec IBM, qui continuera à la soutenir en lui fournissant les outils et l’expertise nécessaires en vue de rester à la pointe de l’innovation technologique financière. « Le passage aux conteneurs s’est imposé tout naturellement, car nous ne pouvions pas nous permettre de stagner : si IBM innove, nous devons en faire autant », explique Greg Hanson, architecte principal de l’infrastructure au sein de l’OCC.
L’Options Clearing Corporation (OCC) est la plus grande entreprise de compensation de produits dérivés sur actions au monde. Fondée en 1973, elle se consacre à la promotion de la stabilité et de l’intégrité du marché en fournissant des services de compensation et de règlement pour les opérations sur options, contrats à terme et prêts de titres. Infrastructure de marché financier d’importance systémique (SIFMU), l’OCC opère sous la juridiction de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis. L’entreprise compte plus de 100 membres compensateurs et fournit des services de compensation et de règlement de contrepartie centrale à 20 bourses et plateformes de négociation. Elle propose également des ressources éducatives gratuites et attrayantes sur les avantages et les risques des options par l’intermédiaire de son Options Industry Council (OIC).
