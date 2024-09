IBM® Sterling File Gateway permet aux entreprises de consolider tous les transferts de fichiers Internet sur une passerelle périphérique unique, évolutive, sécurisée et permanente. Cette offre offre les capacités nécessaires pour surveiller, administrer, acheminer et transformer intelligemment des volumes élevés de fichiers entrants et sortants. Les entreprises qui déploient File Gateway sont habilitées à réduire les coûts de gestion des transferts de fichiers, à accélérer le délai de rentabilisation et à améliorer la satisfaction des partenaires commerciaux.

IBM Sterling File Gateway prend également en charge le déploiement de cloud hybride via des conteneurs certifiés, une intégration transparente avec les API RESTful et une haute disponibilité via IBM Sterling Global Mailbox.