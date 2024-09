Créé en respectant les principes du développement durable, le KAFD est l’un des plus grands projets immobiliers au monde à avoir obtenu la certification LEED Platinum pour le développement d’un quartier vert, l’accréditation la plus élevée du U.S. Green Building Council. Le KAFD est détenu et géré par la King Abdullah Financial District Development & Management Company (ou « KAFD DMC »), une entité établie en 2018 en tant que filiale du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite.



Les 94 bâtiments du quartier structurent la ligne d’horizon de la capitale et comprennent les plus hauts gratte-ciel de Riyad. Le site a été conçu comme une ville verticale interconnectée, et ses résidents, ses visiteurs et ses locataires se trouvent à moins de 15 minutes de la plupart des services grâce à des passerelles de transport intégrées, à des navettes dédiées et à un monorail. Outre les organisations gouvernementales, on trouve parmi les locataires des entreprises de premier plan comme Saudi Aramco, Goldman Sachs, BNP Paribas, PepsiCo et Pfizer Saudi.



« En tant que destination privilégiée tant pour les affaires que pour la qualité de vie, notre mission est d’offrir un écosystème entrepreneurial compétitif, un style de vie dynamique et un service à la clientèle exceptionnel », déclare Gautam Sashittal, PDG de la KAFD DMC.



Pour remplir cette mission, nous devons nous assurer que les équipements mécaniques et électriques du district fonctionnent à un haut niveau de performance et de fiabilité. L’organisation gère des dizaines de milliers d’actifs, notamment des générateurs, des transformateurs, des ascenseurs et divers systèmes (canalisations, CVC, éclairage et sécurité). Et ces chiffres augmentent régulièrement à mesure que le district grandit.



« Il est essentiel que les actifs critiques soient opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et tous les actifs et les installations doivent faire l’objet d’une maintenance stricte pour servir les locataires et les visiteurs du KAFD », note M. Sashittal. En outre, la KAFD DMC doit gérer l’approvisionnement et le stockage des pièces de rechange et des fournitures d’entretien les plus fréquemment utilisées. Et si un problème survient, les prestataires de maintenance doivent être envoyés pour le résoudre.



Les nombreux locataires, résidents et installations du district créent des besoins de maintenance considérables, notamment en maintenance prédictive, préventive, corrective et d’urgence. L’orchestration d’un tel volume de travail nécessite une solution eam robuste, ce qui a amené l’équipe de la KAFD DMC à se poser la question suivante : « Quelle solution eam est capable de répondre aux besoins du KAFD ? ».