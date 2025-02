Pour unifier et consolider la plateforme w3, l’équipe du DSI a adopté une approche progressive en utilisant une méthodologie de développement Agile.

Tout d’abord, l’équipe est passée d’une infrastructure traditionnelle à une infrastructure de conteneurs intitulée CIO Hybrid Cloud². Cette migration a permis d’améliorer les compétences des personnes impliquées en les amenant à mieux comprendre ce qui se passe lors du déploiement, de la gestion et de la distribution des applications et des services IBM. En retour, la standardisation du processus de gestion des versions a permis d’introduire rigueur, hygiène et stabilité.

Dans le cadre de la migration, l’équipe a déployé ces mises à niveau du service proxy W3 :

Le même service gère à la fois les proxys inversés et les redirections, ce qui simplifie l’architecture globale.



L’algorithme de routage le plus court dirige les utilisateurs vers les 8 sites les plus proches du monde, ce qui permet d’accélérer les temps de réponse.



La compression et la mise en cache des actifs contribuent à améliorer les performances des utilisateurs.



Le domaine sans cookie w3 vise à accélérer les temps de chargement du contenu et à réduire la taille globale des requêtes.

Ensuite, l’équipe a évalué et affiné les éléments de l’infrastructure, en mettant en œuvre une série d’améliorations pour mieux répondre aux besoins de l’entreprise :

Identifier les systèmes obsolètes, les solutions redondantes et les ressources sous-utilisées

Élaborer une feuille de route bien définie pour l’adoption de la technologie

Surveiller, évaluer et ajuster les performances en fonction des besoins

Troisièmement, l’équipe a rassemblé les données et les services qui sous-tendent la plateforme de support informatique, les données du répertoire, la page de destination et la plateforme d’actualités afin de mettre en place des cadres et des pratiques innovants, à l’aide du système de conception IBM Carbon Design System³, de GraphQL et de ReactJS. Ce nouveau cadre permettait de visualiser l’activité des utilisateurs sur l’ensemble de l’intranet, de sorte que l’équipe du DSI savait où les utilisateurs rencontraient des problèmes, quels étaient les outils qui les intéressaient et ce qui était important à leurs yeux. Cette compréhension a permis de définir les priorités du backlog, de déterminer la hiérarchie de l’interface utilisateur et de personnaliser l’expérience utilisateur.

Une fois le passage à la plateforme cloud hybride DSI, l’optimisation technologique et la refactorisation des applications terminées, la nouvelle fondation w3 a été établie avec IBM watsonx.ai™, IBM watsonx Assistant™ et les grands modèles de langage (LLM) optimisés par IBM Granite™. Cela a donné lieu à un intranet revitalisé et revigoré, comme indiqué dans la figure 1 ci-dessous :