Chaque jour, la Chief Information Officer (CIO) Organization d’IBM fournit une assistance 24 heures sur 24 à des centaines de milliers d’employés d’IBM : des développeurs qui créent des modèles d’IA à une organisation mondiale de conseil qui aide ses clients à accélérer leurs initiatives de transformation numérique. Actuellement, l’équipe reçoit environ 785 000 tickets de support informatique chaque année. « Ces demandes couvrent un large éventail de domaines, de la configuration d’un nouvel appareil à la réinitialisation des mots de passe, en passant par la résolution des problèmes de VPN et les demandes urgentes de remplacement d’appareil », explique Jonathan Chu, responsable chez AskIT.

Comme de nombreuses autres entreprises, IBM est toujours à la recherche de nouveaux moyens d’aider les employés à progresser plus rapidement et à être plus productifs. L’entreprise souhaite éviter que les personnes qui attendent la résolution d’un problème informatique de routine, comme la réinitialisation d’un mot de passe, soient distraites des initiatives de transformation et des interactions avec les clients. Elle ne veut pas non plus que les professionnels du support informatique s’enlisent dans des tâches répétitives qui pourraient être gérées par l’automatisation et l’IA.

« L’un de nos principaux objectifs est d’augmenter le nombre de problèmes de support informatique qui pourront être résolus grâce à l’automatisation, aux outils en libre-service et à la découverte du contenu de nos articles internes de support informatique. Cela a le potentiel de réduire le volume d’appels, de chats et de tickets que le service informatique doit gérer, et les conseillers de notre centre d’assistance pourraient ainsi concentrer leur attention sur les employés d’IBM qui ont besoin d’une expertise et d’une intervention humaines dans des situations plus complexes ou uniques », explique M. Chu. C’est pourquoi la CIO Organization d’IBM a lancé AskIT, une solution conversationnelle construite avec la plateforme IBM watsonx Assistant, qui aide à résoudre les problèmes informatiques rapidement et efficacement.