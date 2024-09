L’espace de l’IA générative évolue vite : l’organisation du DSI a donc agi rapidement et a tiré parti des technologies d’IA d’IBM pour créer la version alpha d’AskIBM en seulement 60 jours, via une approche de développement et d’onboarding accélérée. Pendant cette période de 60 jours, IBM watsonx a été mis en production, et les vérifications critiques relatives aux questions juridiques, de confidentialité, de cybersécurité et d’éthique de l’IA ont été réalisées pour garantir le respect des normes et protections recommandées en matière d’IA. Au cours du processus, l’organisation du DSI a collaboré avec les divisions IBM Software et IBM Research pour livrer une application prête à être déployée dans l’entreprise. Résultat : la version alpha a été mise à la disposition des plus de 280 000 employés d’IBM dans le monde début janvier 2024.

Les fondations d’AskIBM ont été construites avec les grands modèles de langage (LLM) watsonx.ai et IBM Granite1, puis elles ont été augmentées par du contenu stratégique interne IBM, à l’exception des informations confidentielles IBM, des informations personnelles sensibles et des informations sur les clients. Dans le cadre du développement et du déploiement de l’assistant, les employés d’IBM ont été mis à contribution pour entraîner et régler les modèles de fondation d’IA en testant AskIBM. Les employés d’IBM ont également été encouragés à faire part de leurs commentaires aux équipes produit sur les améliorations à apporter à watsonx pour l'adapter aux grandes entreprises clientes IBM du monde entier. AskIBM a été conçu pour automatiser les activités quotidiennes, telles que la rédaction d’e-mails destinés aux clients, la création de fiches produit ou la synthèse rapide de longs documents en préparation d’une réunion, d’un appel ou toute autre activité justifiant l’utilisation de l’IA générative.

Près de 5 000 documents en plusieurs langues ont été ingérés dans la version alpha interne d’AskIBM pour entraîner les LLM Granite, et ce nombre est passé à plus de 30 000 en juillet 2024. Grâce à la technique de génération augmentée de récupération (RAG), AskIBM peut utiliser le contenu ingéré pour fournir des réponses personnalisées et adaptées aux employés d’IBM en créant de nouvelles réponses à partir des informations trouvées les plus pertinentes. Voir la Figure 1 pour découvrir le flux de réponse d’AskIBM.