En travaillant au développement d’IBM Z, les principales parties prenantes ont créé un tableau matriciel d’évaluation. Celui-ci présentait une comparaison côte à côte des outils de workflow et montrait les solutions satisfaisantes et celles qui ne répondaient pas aux besoins d’intégration pour les outils utilisés par l’équipe. « Nous assurer que nous avions sélectionné l’outil capable de fournir les résultats attendus a représenté une année d’efforts », explique M. Odescalchi. « Nous avons également pu choisir l’outil qui répondait le mieux à nos impératifs. »

Après avoir reçu les commentaires de nombreuses équipes à l’international, un produit minimum viable (MVP) qui répondait à nos critères (convivialité, évolutivité, intégration verticale et horizontale, sécurité, coût, hiérarchisation du backlog, support pour la ligne de commande, support technique et gestion des données et des dépendances) a été défini.

Bien qu’un large éventail de rôles et de domaines d’expertise dans les équipes d’IBM z Portfolio ait participé à la création du MVP, le projet a commencé avec les équipes de zHW, qui ont été choisies pour adopter en premier le nouvel outil, ce qui représentait le premier stade de l’implantation .

La pile d’outils IBM Engineering Workflow Management (EWM) a été sélectionnée comme solution sur la base d’un processus d’évaluation mondial qui a duré une année. « En nous tenant aux seules données et en nous efforçant d’être aussi impartiaux que possible, EWM s’est imposé à nous », déclare M. Odescalchi. « EWM faisait consensus, et c’est l’outil que nous avons collectivement choisi pour constituer notre solution. »

Parmi tous les critères de sélection, l’un des plus importants était l’évolutivité. « La solution devait répondre aux besoins de l’entreprise, et nous savions que peu d’outils étaient capables de prendre en charge notre volume de données et d’utilisateurs simultanés tout en offrant les performances requises », explique M. Odescalchi.

Pour résoudre le problème de la complexité, l’équipe de direction de la plateforme ZHW a développé des personas pour les utilisateurs types du système EWM. « Ces personas nous ont permis de parvenir à l’ergonomie et à la simplicité voulues pour les personnes qui injectent des données et celles qui en consomment », explique M. Odescalchi. « Les utilisateurs ne risquent pas de se trouver submergés par des dizaines d’options de menu et de sélections inutiles pour leur persona. »

Une autre exigence importante du MVP était que les systèmes « track and plan » et de gestion des défauts devaient fonctionner comme un seul environnement intégré. « Nous ne voulions pas avoir à gérer deux systèmes disparates, et EWM a fourni cet environnement unique », explique M. Odescalchi.

En raison de la très grande taille des fichiers créés lors des tests, toute solution devait être capable de prendre en charge les pièces jointes volumineuses. « Les données doivent être facilement disponibles dans la mémoire de travail. De nombreux autres outils nécessitaient un archivage après seulement un an, ce qui ne correspondait pas aux capacités dont nous avions besoin », explique M. Odescalchi. « IBM EWM peut stocker des années d’informations en temps réel sans aucun besoin d’archivage, et aucun autre outil ne peut prétendre à de telles performances. »

Le logiciel IBM EWM coordonne le hub central des données d’ingénierie pour l’équipe de développement de la plateforme ZHW et travaille en tandem avec la solution IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). « Certaines équipes peuvent utiliser un processus agile dont le flux de travail est totalement différent de celui du modèle en cascade, mais il doit tout de même être intégré et utilisé par les autres équipes », explique M. Roberts. « La personnalisation des workflows au sein d’ELM permet à la solution de s’adapter à chaque équipe tout en coordonnant les données et l’avancement du développement en une vue unique. »

Enfin, pour s’assurer que le matériel est prêt à être utilisé, l’équipe effectue des tests avec la solution IBM Engineering Test Management (ETM). « Vous vous retrouvez avec des appareils que vous avez développés. Tout doit être testé correctement, et tout doit se passer comme prévu dès la première utilisation », explique M. Roberts.