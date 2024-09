IBM Cloud Pak for Data n'existait pas lorsque le GCDO a créé sa plateforme CEDP. IBM Data and AI, l'unité commerciale qui développe IBM Cloud Pak for Data, l'a créée pour aider les entreprises à moderniser la façon dont elles collectent, organisent et analysent les données pour exploiter l'IA. IBM Cloud Pak for Data sert de plateforme de données et d'IA unifiée en cloud hybride.

La plateforme IBM Cloud Pak for Data inclut une suite de services et diverses extensions accessibles en fonction de ses besoins. La plateforme est ainsi moins coûteuse pour les clients, qui n'ont plus besoin de nombreux produits autonomes onéreux. Cela rend également la plateforme flexible pour les utilisateurs : il n'existe aucun modèle prescriptif indiquant par où commencer.

Pour le GCDO, cette flexibilité pour planifier et organiser ses transitions était essentielle. En exécutant les systèmes existants en parallèle avec IBM Cloud Pak for Data jusqu'à ce qu'ils soient prêts à passer à la nouvelle plateforme, le GCDO peut effectuer des transitions sans perturber les processus existants.

Le GCDO a d'abord commencé à utiliser la suite de services d'IA au sein d'IBM® cloud Pak for Data, notamment IBM Watson Studio. IBM Watson Studio s'exécute sur site et dans le cloud en analysant les données avec la solution IBM Db2® Big SQL.

IBM Watson Studio permet aux analystes et aux spécialistes des données du GCDO d'effectuer des analyses sans créer d'environnements personnalisés, comme ils le faisaient auparavant. Cette fonctionnalité fait d'IBM Watson Studio l'un des services les plus utilisés par le GCDO sur IBM Cloud Pak for Data.

Leader mondial de Client 360, IBM Global Chief Data Office

En novembre 2020, le GCDO comptait 600 utilisateurs enregistrés sur IBM Watson Studio. En moyenne, le service compte jusqu'à 300 environnements d'exécution actifs. Le GCDO prévoit que cette base d'utilisateurs augmentera au fur et à mesure que les informations seront diffusées.

« IBM Cloud Pak for Data joue un rôle essentiel dans la progression de notre CEDP », explique Inderpal Bhandari, directeur mondial des données chez IBM. « Par exemple, Watson Studio permet à nos 600 spécialistes et professionnels des données de développer 9 000 modèles d'intelligence artificielle au moins deux fois plus rapidement. »

Le GCDO utilise également la technologie IBM Watson Studio pour activer certaines parties de son système IBM Recommendation & Insights (IRIS). Cette plateforme d’analyse des ventes suggère des offres à proposer à des clients spécifiques. Et elle suggère aux clients concernés d'accepter les offres qui leur sont faites. Le GCDO et le Chief Analytics Office d'IBM (CAO) collaborent étroitement à la mise en place de cette solution à fort impact.

Les recommandations et les informations proviennent de modèles d'apprentissage automatique alimentés par des sources de données internes et externes. IBM Watson Studio permet aux spécialistes des données de développer et de tester rapidement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Plus il y a de vitesse, plus il y a d'expériences de modélisation et de possibilités d'exploiter de nouveaux ensembles de données et de nouvelles combinaisons de données.

Cette rapidité accrue de développement des modèles conduit directement à une amélioration significative des modèles destinés à la production. Depuis 2017, IRIS a augmenté les opportunités du pipeline de ventes de l'entreprise de plus de 5 milliards de dollars américains, tout en offrant des gains d'efficacité significatifs aux vendeurs.

Le GCDO utilise d'autres outils IBM Cloud Pak for Data dans sa solution Client360. Client360 unifie les données internes et externes et effectue des analyses avancées avec l'IA. L'analyse donne à IBM une vision globale de ses clients, ce qui permet aux vendeurs d'identifier les opportunités et de concevoir des stratégies de vente efficaces.

Client360 utilise près de la moitié des fonctionnalités de la plateforme IBM Cloud Pak for Data. En plus d'IBM Watson Studio, Client360 utilise les solutions IBM DataStage®, IBM Db2 Warehouse, IBM watsonx Assistant et IBM Watson Natural Language Understanding. Ces outils fournissent une gamme de services d'intégration, de gouvernance, de science des données et d'interface utilisateur en langage naturel.

La solution fonctionne à grande échelle, avec 30 000 utilisateurs en 2020. Elle est également rapide, puisqu'elle répond à plus de 550 000 appels d'API avec des temps de réponse inférieurs à la seconde.

« Grâce à IBM Cloud Pak for Data, le GCDO a rapidement migré des données vers le cloud public et effectué des analyses basées sur l'IA », explique Peter Herr, responsable mondial pour Client 360 au GCDO. « Nous avons fourni des résultats en deux fois moins de temps qu'il n'en aurait fallu sans cet outil. Et la satisfaction de nos utilisateurs n'en a été que plus rapide. »