Young et son partenaire commercial ont créé Home Lending Pal en 2017 avec l'objectif de créer une plateforme pour aider à défendre les acheteurs potentiels de logements de tous horizons en supprimant les informations sur l'origine, le genre et l'orientation sexuelle du tableau. M. Young explique : « Si tout le monde dans le système a la même apparence et que la décision est prise uniquement sur la base de données financières et de crédit, cela devrait permettre de véritablement remédier au problème d'accès à la propriété. Cela permettra aux groupes marginalisés d'être traités équitablement, non seulement pour l'obtention d'un logement, mais aussi pour les taux hypothécaires et les modalités de remboursement des prêts. »

Pour réaliser pleinement ces aspirations, l'entreprise avait besoin d'un environnement puissant et riche en sécurité qui protégerait les informations sensibles des utilisateurs. C'est ce qui a poussé M. Young et son équipe à poser leur candidature au programme Hyper Protect Accelerator d'IBM, qui offre un soutien technique et commercial aux startups spécialisées dans les technologies de l'information qui traitent des informations hautement sensibles, telles que des données personnelles et de la propriété intellectuelle sensibles.

Après avoir examiné la stratégie commerciale de Home Lending Pal et constaté les progrès réalisés par l'entreprise au cours de ses deux premières années en activité, l'équipe d'IBM Hyper Protect Accelerator est arrivée à la même conclusion que M. Young : Home Lending Pal était un candidat idéal pour le programme.