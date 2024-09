Pour mieux soutenir sa vaste communauté de développeurs internes, qui représente 1 700 sites d’IDz et un peu moins de 1 000 développeurs mainframe actifs, avec au moins 500 utilisateurs uniques par jour, et pour garantir une plateforme de développement IBM Z stable et fiable, la Danske Bank a effectué une mise à niveau vers la dernière version IBM Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz).

Basé sur un modèle de distribution continue, ADFz apporte des améliorations progressives tout au long de l’année. L’ensemble complet d’outils de base d’ADFz est conçu pour améliorer l’efficacité de la création et de la maintenance d’applications pour les environnements IBM z/OS et comprend IBM Developer for z/OS, IBM Debug for z/OS, IBM Fault Analyzer for z/OS, IBM File Manager for z/OS et IBM Application Performance Analyzer for z/OS.

« Ce qui est formidable avec ces solutions IBM, c’est que presque tout ce dont nous avons besoin pour fournir rapidement des logiciels se trouve dans une seule interface, explique M. Jensen. « Nous pouvons gérer l’ensemble du cycle de vie des logiciels IBM Z dans un environnement convivial et rapidement accessible aux développeurs qui découvrent IBM Z. Cela favorise une rapidité et une efficacité accrues, et contribue à rapprocher le développement de z/OS de celui d’autres plateformes. »

La Danske Bank a développé son propre outil de test unitaire et l’a intégré à son environnement IBM Developer for z/OS, ce qui permet un processus fluide du développement aux cas de test, en passant par les tests unitaires et l’ajout de la logique métier, jusqu’au passage en production.

« L’ensemble du processus d’analyse et de débogage est plus rapide et plus intuitif dans IBM Developer for z/OS, avec un accès facile aux nouveaux outils que nous avons développés », explique M. Jensen. Notre outil « Application Diagnostic Systems » utilise l’API Fault Analyzer pour extraire les vidages de système du mainframe et les ouvre directement dans l’IDE. Cela permet d’afficher l’état en cours et l’historique du programme en production, de consulter sa criticité, et de savoir si vous pouvez apporter des modifications et ajouter des commentaires pour signaler d’éventuels problèmes ».

M. Schade ajoute : « Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les laboratoires IBM, en les encourageant à intégrer nos fonctionnalités développées en interne aux outils IBM. Il s’agit d’une excellente relation bidirectionnelle, et nous apprécions cette collaboration. »

Alors que les transactions principales et les informations sur la clientèle résident sur la plateforme IBM Z, les services front-end sont souvent hébergés sur d’autres plateformes. En proposant des environnements graphiques similaires pour gérer le développement et les tests des deux côtés, la Danske Bank contribue à réduire les obstacles potentiels à la collaboration.

« Nous avons également migré notre code COBOL et PL/1 issu des anciens référentiels vers IBM Engineering Workflow Management », ajoute M. Jensen. « Cela permet d’inciter une nouvelle génération de développeurs à travailler avec des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves, sans subir le choc culturel du travail sur écrans verts ! Tout est intuitif. »

M. Schade ajoute : « Je suis vraiment fier de la situation actuelle. Tout ce qui peut être intégré à IDz sur le mainframe est facilement accessible. Un certain nombre d'outils IBM ont même été adoptés ou adaptés pour accélérer le processus de développement. En seulement quelques clics, nos développeurs mainframe peuvent exploiter un maximum de capacités dans IDz.

À chaque étape, les outils d’ADFz jouent un rôle clé dans le maintien des performances optimales de l’environnement IBM Z, comme l’explique M. Jensen : « Nous utilisons les outils IBM pour contrôler les performances et la disponibilité de tous les environnements, des systèmes CICS en back-end jusqu’au développement. La découverte des dépendances facilite la mise en conformité. En ce qui concerne l’espace distribué, nous disposons de nombreux outils CI/CD et de plus d’un millier de pipelines et de configurations différents qui devront peut-être être modifiés pour des questions de conformité. L’adoption d’une méthode de travail peut être restrictive à certains égards, mais elle offre des avantages en termes de conformité et de contrôle.