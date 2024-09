Pour jeter les bases de l’innovation telles que l’automatisation des processus de gestion et l’Industrie 4.0, BPW-Hungária a décidé de remplacer ses applications héritées par l’ERP de nouvelle génération, SAP S/4HANA.

« SAP est la plateforme préférée des entreprises de fabrication avancée du monde entier, ce qui nous a donné une grande confiance dans le fait que la solution nous aiderait à réaliser nos objectifs de transformation numérique », commente M. Medvegy. « De plus, SAP S/4HANA est également la nouvelle plateforme pour nos entreprises parentes et partenaires. Cela constitue un atout en matière de compatibilité au niveau du groupe, d’échange de données et de consolidation financière. »

Pour optimiser son investissement dans SAP S/4HANA, BPW-Hungária a cherché une infrastructure offrant performance, résilience et évolutivité afin de répondre aux exigences strictes de l’analytique en temps réel. Après avoir envisagé plusieurs plateformes, l’entreprise a sélectionné des serveurs IBM Power E950 exécutant SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com), connectés au système de stockage IBM FlashSystem 7200 à faible latence. BPW-Hungária utilise IBM PowerVM pour créer des partitions logiques (LPARs) dimensionnées pour offrir des performances optimales à ses applications SAP S/4HANA, combinées à IBM PowerVC pour protéger les données métier vitales.

« En créant des LPARs sur des serveurs IBM Power E950 à l’aide d’IBM PowerVM, nous avons réalisé que nous pourrions atteindre des niveaux élevés de performance pour nos applications SAP S/4HANA avec une réduction significative des ressources serveur par rapport à une plateforme x86 équivalente, explique M. Medvegy. « Nous avons également été très impressionnés par la robustesse des plateformes IBM Power et IBM Storage. En utilisant IBM PowerVC, nous avons créé une configuration à haute disponibilité qui nous aide à assurer la protection permanente de nos données métier vitales. »

« Le déploiement de SAP S/4HANA sur le système d’exploitation SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications nous offre la tranquillité d’esprit. En effet, c’est un environnement idéal pour les développeurs SAP en termes de compatibilité et de fiabilité. »

En travaillant avec des experts d’IBM et du partenaire commercial d’IBM, Partner Cascade Informatikai Es Energetikai Zrt., BPW-Hungária a mis en œuvre la nouvelle solution dans son centre de données sur site en Hongrie. En outre, l’entreprise a intégré et configuré IBM FileNet Content Manager comme référentiel de gestion de contenu d’entreprise pour les données financières.

« Le partenariat avec IBM et Cascade Informatikai a été une expérience très positive », se souvient M. Medvegy. « Cascade Informatikai nous a beaucoup aidés au début du projet et a collaboré avec notre équipe pour explorer les possibilités architecturales et prendre des décisions de conception optimales. Nous avons fait appel à Cascade Informatikai sur des projets précédents, et les résultats ont toujours été positifs. L’équipe nous a fourni toutes les ressources dont nous avions besoin pour mettre en place le nouvel environnement IBM Power et IBM FlashSystem et mener à bien une migration vers la nouvelle solution SAP S/4HANA.

M. Medvegy poursuit : « Notre déploiement SAP S/4HANA s’est déroulé sans problème et nous avons été très satisfaits de l’étroite coopération entre IBM et Cascade Informatikai. Les équipes nous ont grandement aidés à nous former aux nouveaux systèmes IBM, et nous ont permis de mettre en service le système dans les délais et le budget impartis. La flexibilité des plateformes IBM Power et IBM FlashSystem a joué un rôle clé dans ce succès, car il était facile d'apporter des modifications à notre environnement en aval lorsque nos exigences pour la nouvelle solution SAP S/4HANA sont devenues plus claires. »