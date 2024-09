Depuis de nombreuses années, OEDIV fournit des services informatiques hébergés et de cloud privé aux moyennes entreprises, qu’elles soient leaders du marché ou en croissance. Les clients de la société proviennent d’un large éventail de secteurs, et tous dépendent des niveaux de disponibilité les plus élevés, par exemple, pour assurer le fonctionnement des caisses de paiement, ou pour garantir que les chaînes d’approvisionnement livrent toujours, ou que les lignes de production tournent en permanence.

Andreas Hingst, directeur exécutif de l’infrastructure et des services cloud chez OEDIV, explique : « Nos clients poursuivent leur projet de transformation numérique, ce qui entraîne des processus métier toujours plus complexes et des volumes de données plus importants. Pour de nombreux clients, chaque minute compte et les retards s’accumulent rapidement, ce qui entraîne des coûts de récupération élevés et des pertes de revenus. Par conséquent, la disponibilité est devenue une priorité essentielle pour nous afin de garantir en permanence le bon déroulement des opérations métier de nos clients. »

Pour fournir un service de qualité supérieure, OEDIV a investi beaucoup de temps, d’efforts et de personnel dans la maintenance du système et l’excellence opérationnelle. Toutefois, à mesure que la société s’est développée, il est devenu clair que son infrastructure informatique existante atteignait ses limites en termes de performances, de capacité et de fiabilité, ce qui compliquait l’intégration de nouveaux clients.