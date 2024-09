Syntax bénéficie du savoir-faire de SVA et de son vaste réseau d’experts. « Notre collaboration avec SVA et IBM est irréprochable », affirme Dirk Nitze. « SVA connaît notre environnement et les exigences de nos clients. Nous n’avons jamais à nous répéter, nous pouvons donc consacrer notre énergie à créer des solutions à forte valeur ajoutée. Véritable partenaire en matière d’innovation, SVA examine minutieusement nos concepts d’architecture. »

Syntax associe virtualisation avancée avec IBM PowerVM et haute disponibilité grâce à la technologie Live Partition Mobility pour exécuter des systèmes SAP ERP comportant jusqu’à 25 To de données, ainsi que des bases de données SAP HANA d’une taille maximale de 4,5 To. L’entreprise exploite les solutions SUSE sur toutes ses plateformes et architectures. Toutes les instances SAP, notamment SAP ERP, SAP Business Warehouse, SAP HANA et SAP S/4HANA, ont SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications pour système d’exploitation principal.

Pour améliorer la performance et la capacité de son cloud, Syntax a choisi d’optimiser sa plateforme grâce aux serveurs de pointe IBM Power System E950. « Depuis de nombreuses années, IBM Power Systems optimise la performance des applications SAP », affirme Marco Eitzer. « Les clients exigent une analyse des données toujours plus rapide. IBM Power Systems nous permet de créer des solutions sur mesure pour proposer le nec plus ultra des technologies en mémoire et fournir des informations stratégiques en temps réel ».

Composants de la solution