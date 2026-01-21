Après avoir acquis une participation majoritaire dans le programme d’avions A220, Airbus, un constructeur aéronautique de premier plan, devait composer avec les contraintes de l’infrastructure informatique partagée du vendeur. Ne disposant pas d’un contrôle total sur l’environnement informatique, l’entreprise ne pouvait pas mener à bien la transformation numérique et opérationnelle nécessaire pour atteindre ses objectifs stratégiques. Son objectif était d’atteindre une autonomie totale en 18 mois, de juillet 2023 à janvier 2025, en supprimant toute dépendance vis-à-vis du vendeur, tout en poursuivant sa montée en puissance industrielle.

Cependant, l’intégration des applications et de l’infrastructure dans l’environnement d’Airbus n’a pas été chose facile.

La complexité de l’environnement intégré constituait un obstacle considérable, car de nombreuses applications existantes se retrouvaient compromises. Les précédentes tentatives de séparation de ces systèmes avaient donné des résultats insuffisants en raison de la complexité des intégrations en amont et en aval entre les systèmes et de la collaboration mondiale avec plus de 300 fournisseurs.

Pour mener à bien cette transition, Airbus avait besoin d’un partenaire solide, ayant la capacité de gérer cet environnement informatique complexe et de faciliter une migration transparente vers le cloud dans un cadre hautement réglementé, en moins de 18 mois, pour plus de 100 applications intégrées. Ces dernières constituaient l’épine dorsale du programme A220, notamment les systèmes PLM (gestion du cycle de vie des produits), ERP (progiciels de gestion intégrée), MES (systèmes d’exécution de la fabrication) et les services à la clientèle.

Le passage au cloud et l’autonomie étaient essentiels pour maintenir l’avantage concurrentiel d’Airbus dans le secteur dynamique de l’aérospatiale. Non seulement le passage au cloud était fondamental pour améliorer le programme A220, mais il a également servi de base aux ambitions plus larges de l’entreprise en matière d’expansion et de transformation des opérations A220.