IBM Consulting aide Airbus à atteindre une autonomie totale tout en poursuivant le programme A220.
Après avoir acquis une participation majoritaire dans le programme d’avions A220, Airbus, un constructeur aéronautique de premier plan, devait composer avec les contraintes de l’infrastructure informatique partagée du vendeur. Ne disposant pas d’un contrôle total sur l’environnement informatique, l’entreprise ne pouvait pas mener à bien la transformation numérique et opérationnelle nécessaire pour atteindre ses objectifs stratégiques. Son objectif était d’atteindre une autonomie totale en 18 mois, de juillet 2023 à janvier 2025, en supprimant toute dépendance vis-à-vis du vendeur, tout en poursuivant sa montée en puissance industrielle.
Cependant, l’intégration des applications et de l’infrastructure dans l’environnement d’Airbus n’a pas été chose facile.
La complexité de l’environnement intégré constituait un obstacle considérable, car de nombreuses applications existantes se retrouvaient compromises. Les précédentes tentatives de séparation de ces systèmes avaient donné des résultats insuffisants en raison de la complexité des intégrations en amont et en aval entre les systèmes et de la collaboration mondiale avec plus de 300 fournisseurs.
Pour mener à bien cette transition, Airbus avait besoin d’un partenaire solide, ayant la capacité de gérer cet environnement informatique complexe et de faciliter une migration transparente vers le cloud dans un cadre hautement réglementé, en moins de 18 mois, pour plus de 100 applications intégrées. Ces dernières constituaient l’épine dorsale du programme A220, notamment les systèmes PLM (gestion du cycle de vie des produits), ERP (progiciels de gestion intégrée), MES (systèmes d’exécution de la fabrication) et les services à la clientèle.
Le passage au cloud et l’autonomie étaient essentiels pour maintenir l’avantage concurrentiel d’Airbus dans le secteur dynamique de l’aérospatiale. Non seulement le passage au cloud était fondamental pour améliorer le programme A220, mais il a également servi de base aux ambitions plus larges de l’entreprise en matière d’expansion et de transformation des opérations A220.
Airbus a fait appel à IBM Consulting, dont l’équipe a élaboré une stratégie de cloud hybride pour migrer les workloads essentiels vers Google Cloud Platform (GCP). Cette décision stratégique visait à :
Les applications et les données ont été transférées vers le locataire GCP d’Airbus selon les étapes suivantes :
IBM a également contribué à la modernisation et à la transformation de certaines applications critiques afin de les aligner sur les normes du programme A220.
Les équipes de distribution d’IBM Consulting ont utilisé IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, une solution basée sur la technologie IBM watsonx, pour les supports clés du programme et les workflows internes, ce qui a amélioré la précision et permis de prendre des décisions plus rapides et mieux informées.
L’écosystème hautement intégré d’applications et de processus, ainsi que le volume important de données impliqué, ont rendu la migration complexe. En trouvant les bons fournisseurs et experts pour mener à bien cette tâche, IBM a consolidé de manière transparente plusieurs solutions afin d’offrir une expérience client unique. Ces solutions comprenaient :
Les technologies Red Hat ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ce projet :
Grâce à cette migration stratégique, IBM Consulting a facilité la transformation numérique et opérationnelle d’Airbus A220 en permettant à toutes les applications A220 d’être complètement séparées du vendeur dans un nouvel environnement cloud. Elle a fourni l’évolutivité nécessaire pour soutenir l’objectif stratégique visant à augmenter la production d’avions. Grâce à cette autonomie, A220 ne dépend plus des opérations effectuées par le vendeur.
En l’espace de 18 mois, Airbus a réussi à se séparer du vendeur comme prévu, tout en augmentant le rythme de production de 6 à 10 avions par mois.
La technologie IBM Aspera a accéléré le transfert de plus d’un milliard de fichiers et de plus de 2,5 pétaoctets de données non structurées à une vitesse quatre fois supérieure à celle d’une approche traditionnelle. Ce projet d’une durée de 18 mois a permis à Airbus de se doter d’un environnement informatique propre à l’entreprise et de poser les bases de sa croissance et de sa réussite pour l’avenir.
IBM Terraform a joué un rôle essentiel dans l’automatisation du déploiement de la plupart des composants d’infrastructure et de serveurs déployés sur la plateforme cloud, multipliant par plus de 10 la vitesse de déploiement.
L’approche d’IBM a permis à Airbus de maintenir l’intégrité et l’efficacité du programme A220, sans aucune perturbation opérationnelle. Quelques jours seulement après le transfert, le programme A220 fonctionnait en mode nominal. L’environnement était stable et les performances opérationnelles étaient comparables ou supérieures à celles de l’année précédente, avec une augmentation de 15 % du nombre de bons de travail de production clôturés par jour à l’usine de Mirabel et une augmentation de 20 % des versions techniques par jour.
Les solutions de collaboration avec les fournisseurs d’ingénierie ont également été migrées vers des régions cloud en Europe et en Asie. Elles étaient auparavant installées sur site chez les fournisseurs d’Airbus. Grâce à cette nouvelle solution, Airbus a considérablement accéléré le temps d’intégration des fournisseurs, réduit les investissements requis de la part des fournisseurs de 1 million à environ 150 000 dollars et diminué la latence pour les fournisseurs collaborant avec Airbus.
Les utilisateurs finaux ont bénéficié d’une meilleure expérience, avec une augmentation de 30 % des performances des systèmes centraux tels que l’ERP. Le traitement des clôtures financières mensuelles a été accéléré de 40 %, avec 7 heures d’avance, tandis que la détection des écarts de coûts ou de revenus a été nettement accélérée. Les tâches MRP (planification des besoins en matériaux) ont également connu un bon de performance de 45 %, avec 11 heures d’avance alors qu’elles nécessitaient plus de 20 heures auparavant, ce qui permet d’identifier plus rapidement les besoins en matériaux, tandis que l’exécution des tâches par lots a été améliorée de 50 %.
Grâce à l’autonomie totale garantie par la migration vers le cloud hybride, Airbus s’apprête désormais à s’associer à IBM pour sa prochaine phase de modernisation. En tant que partenaire principal pour les services de gestion des applications A220 et les services d’ingénierie de plateforme, IBM continuera à jouer un rôle essentiel dans la réussite d’Airbus, non seulement en maintenant les performances et l’efficacité de son infrastructure cloud, mais aussi en stimulant l’innovation.
Cette prochaine phase sera axée sur l’optimisation des opérations, l’amélioration de l’agilité et la création de nouvelle valeur, afin de garantir qu’Airbus conserve son avantage concurrentiel tout en obtenant un meilleur retour sur investissement grâce à une réduction des coûts et à une efficacité accrue.
Airbus est un leader dans le développement d’une aérospatiale durable pour un monde sûr et uni. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense et des services connectés. Airbus conçoit et fabrique des avions de ligne modernes et économes en carburant, et fournit les services associés, pour le secteur de l’aviation commerciale.
