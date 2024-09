Intégration Red Hat Ansible

Red Hat Ansible Automation Platform est une solution d’automatisation de bout en bout qui permet aux entreprises d’automatiser la configuration, le déploiement et la gestion de l’infrastructure informatique et des applications. Elle offre un moyen puissant d’automatiser les tâches informatiques répétitives et chronophages et simplifie les tâches complexes grâce à une interface simple et conviviale. Sa flexibilité la rend très efficace pour automatiser l’ensemble des processus informatiques.

Pour maximiser la valeur de l’optimisation IBM Turbonomic, les actions doivent être automatisées et exploitées dans les pipelines, les processus et les workflows. IBM Turbonomic fonctionne avec Red Hat Ansible pour permettre aux clients d’automatiser davantage d’opérations. Ils peuvent ainsi s’assurer que chaque action Turbonomic est exécutée de manière cohérente, précise et adaptée à leur activité et leur entreprise.